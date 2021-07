Britain's Chief Scientific Adviser Patrick Vallance, British Prime Minister Boris Johnson and Britain's Chief Medical Officer for England Chris Whitty hold a news conference for England's COVID-19 lockdown easing announcement in London, Britain July 5, 2021. Daniel Leal-Olivas/Pool via REUTERS

Και επίσημα στην τελική ευθεία για τον τερματισμό των κοινωνικών και οικονομικών περιορισμών που είχαν ληφθεί για τον περιορισμό της πανδημίας του κοροναϊού μπήκε η Μεγάλη Βρετανία, αφού -όπως ανακοίνωσε ο Μπόρις Τζόνσον- στόχος της κυβέρνησης είναι να αρθούν όλοι οι περιορισμοί στις 19 Ιουλίου. Ο βρετανός πρωθυπουργός τόνισε, ωστόσο, ότι η τελική απόφαση θα ανακοινωθεί στις 12 Ιουλίου, όταν και οι αρμόδιες Αρχές της χώρας θα έχουν στα χέρια τους τα τελευταία επιδημιολογικά δεδομένα, στα οποία θα αποτυπώνεται και ο βαθμός εξάπλωσης της μετάλλαξης «Δέλτα». Εμβολιασμοί: Προβληματισμός στο Μαξίμου για αρνητές, προνόμια και κοινωνική συνοχή Παρόλο που ο Μπόρις Τζόνσον αναγνώρισε πως η πανδημία «σίγουρα δεν θα τελειώσει» έως τις 19 Ιουλίου, η βρετανική κυβέρνηση δεν θα εκδίδει οριζόντια μέτρα και οι πολίτες θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν την κοινή τους λογική για να διαχειριστούν τους κινδύνους. «Πρέπει να εξισορροπήσουμε τους κινδύνους: τους κινδύνους της νόσου και τους κινδύνους να συνεχίσουμε τους περιορισμούς. Εάν δεν μπορούμε να ανοίξουμε ξανά την κοινωνία μας τις επόμενες εβδομάδες, πότε θα μπορέσουμε να επιστρέψουμε στην κανονικότητα;» διερωτήθηκε. Από τους περιορισμούς που θα αρθούν ξεχωρίζει η χρήση της μάσκας, η οποία πλέον δεν θα είναι υποχρεωτική, ενώ θα αλλάξουν οι κανόνες για τις συγκεντρώσεις ατόμων σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Ο Μπόρις Τζόνσον δεν έκανε κάποια αναφορά στην άρση απαίτησης καραντίνας για τους επιστρέφοντες από χώρες εκτός Βρετανίας, ωστόσο σύμφωνα με τον Guardian, η Downing Street αναμένεται να προβεί σε σχετική ανακοίνωση εντός της εβδομάδας. Το σχέδιο εξόδου από την καραντίνα Στη συνέντευξη Τύπου ο Μπόρις Τζόνσον ξεδίπλωσε το σχέδιο για τη «διαβίωση με την COVID». Σε αυτό περιλαμβάνονται τα εξής: Η χρήση μάσκας θα είναι προαιρετική, αλλά η κυβέρνηση θα δημοσιεύσει οδηγίες σχετικά με το «πού θα μπορούσε κάποιος να τη βάλει»

Από τις 19 Ιουλίου θα αρθούν όλοι οι περιορισμοί ατόμων στις συγκεντρώσεις σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους και θα επαναλειτουργήσουν όλες οι επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των νυχτερινών κέντρων διασκέδασης και παμπ

Ο κανόνας της κοινωνικής αποστασιοποίησης του ενός μέτρου θα καταργηθεί, όπως και οι περιορισμοί στις συναυλίες, θέατρα και αθλητικές εκδηλώσεις

Τα πιστοποιητικά COVID για είσοδο σε δημόσιες εκδηλώσεις δεν θα είναι υποχρεωτικά, με τους ιδιοκτήτες να μπορούν να χρησιμοποιήσουν την υπάρχουσα βάση δεδομένων από το υπ. Υγείας.

Το διάστημα μεταξύ της πρώτης και δεύτερης δόσης θα μειωθεί από 12 εβδομάδες σε οκτώ, με στόχο να επαναεμβολιαστούν πλήρως όλοι οι άνω των 18 ετών έως τα μέσα Σεπτεμβρίου με προτεραιότητα στα ευάλωτα άτομα

Το όριο επισκεπτών στα κέντρα φροντίδας αρθεί

Η προτροπή σε εργαζόμενους να δουλεύουν από το σπίτι, όπου είναι δυνατόν, δεν θα ισχύει Κωνσταντίνος Τσουκαλάς στο ΒΗΜΑ: Το νέο βιβλίο και η πολιτική συνθήκη στη σκιά της πανδημίας Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από Share