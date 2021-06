Πανελλαδικές 2021: Δείτε τα περσινά θέματα και τις απαντήσεις στο μάθημα της Χημείας

Για την καλύτερη προετοιμασία των υποψηφίων ενόψει των Πανελλαδικών Εξετάσεων, το vima.gr παρουσιάζει προτεινόμενα θέματα για τα υπό εξέταση μαθήματα.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε το περσινό θέμα για το εξεταζόμενο μάθημα της Χημείας που αφορά στα ημερήσια και εσπερινά γενικά λύκεια.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 2020

ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΘΕΜΑ Α

Α1. α

Α2. α

Α3. δ

Α4. δ

Α5. 1. Λ 2.Λ 3. Λ 4.Σ 5.Λ

ΘΕΜΑ Β

Β1.

Ι)

17 Cl: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 3η περίοδος 17η ομάδα

53 Ι: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p5 5η περίοδος 17η ομάδα

Τα δυο στοιχεία ανήκουν στην ίδια ομάδα και το Cl βρίσκεται πιο πάνω επομένως το 17 Cl έχει μεγαλύτερη ηλεκτραρνητικότητα.

ΙΙ) Τα στοιχεία I και Cl βρίσκονται στην ίδια ομάδα και το Ι βρίσκεται πιο κάτω άρα το ΗΙ είναι πιο ισχυρό. Άρα για τη συζηγή βάση θα ισχύει ότι το Cl– είναι ισχυρότερη από την Ι–.

ΙΙΙ) Το Cl είναι πιο ηλεκτραρνητικό από το Ι άρα το οξύ HClO είναι ισχυρότερο από το HIO, άρα μικρότερο PH θα έχει το HClO.

Β2.

Ι) H 2 CO 3 + H 2 O HCO 3 ̶ + H 2 O

Ισχύουν οι γνωστές προσεγγίσεις

pH= PKa + log

pH= PKa + log

7,4= 6,4 ++ log

1=+ log

Log10 =+ log

=10

B3 i. To ΝΗ 4 Cl διίσταται ΝΗ 4 Cl ΝΗ 4 + + Cl–

Cl– + H 2 O δεν γίνεται

ΝΗ 4 + + H 2 O ΝΗ 3 + H 3 O+

Άρα mol ΝΗ 3 αυξάνονται και η ισορροπία λόγω Lechatelier, μετατοπίζεται προς τα δεξιά

ii) Όταν το διάλυμα θερμαίνεται παράγεται αέριο το οποίο χρωματίζει το διάλυμα της φαινολοφθαλεϊνης ερυθρό συνεπώς το διάλυμα της φαινολοφθαλεϊνης παίρνει τη βασική μορφή της άρα το αέριο είναι ΝΗ 3 . Επομένως η ισορροπία μετατοπίζεται προς τα αριστερά

Β4. i) Καμπύλη Β, η προσθήκη καταλύτη δεν μετατοπίζει τη θέση της Χ.Ι επομένως και οι δύο ταχύτητες αυξάνονται ομοίως.

ii)Καμπύλη Δ, όμοια επειδή δεν μεταβάλλονται τα mol των αερίων η μεταβολή του όγκου δεν μετατοπίζει τη θέση της Χ.Ι επομένως οι δύο ταχύτητες μειώνονται ομοίως.

iii) η μείωση της ταχύτητας σημαίνει μείωση της συγκέντρωσης που προκαλείται από αύξηση του όγκου του δοχείου.

ΘΕΜΑ Γ

Γ1.

4FeS 2 +11O 2 à 2Fe 2 O 3 + 8SO 2

X 2x

mol 2SO 2 + O 2 2SO 3

αρχ 2x 2x a= y=0,5x

αντ/παρ 2y y 2y

Χ.I. 2x-2y 2x-y x

(x) (1,5x) (x)

Kc= =4 =4 6x=48 x=8

SO 2 :8mol O 2 : 12mol SO 3 :8mol

Mr FeS2 : 56+2*32=120

m FeS2 = 8*120=960gr

στα 20.000gr 960gr

στα 100 χ; 4,8%

Γ2.

I)

mol SO 2 + ΝO 2 SO 3 + ΝΟ

αρχ.ΧΙ 1 1,5 8 3

Κc= =16

II)

mol SO 2 + ΝO 2 SO 3 + ΝΟ

αρχ.ΧΙ 1 1,5 8 3

προσθ +0,5 +5

αντ/παρ χ χ χ χ

Ν.Χ.Ι. 1,5+χ 1,5+χ 8-χ 8-χ

Qc= = =28.4

Επειδή Qc > Κc αριστερά η ισορροπία

Κc= =16 =4 8-χ = 6+4χ 5χ=2 χ=0,4 mol

SO 2 : 1,9mol NO 2 : 1.9mol SO 3 : 7.6mol NO : 7.6mol

III) SO 2 + ΝO 2 SO 3 + ΝΟ ΔΗ

Χ ΔΗ·χ

ΔΗ·0,4=10 ΔΗ= =25

Άρα ΔΗ=25KJ

Γ3.

I) Παρατηρούμε ότιστα πειράματα 1 και 2 όταν μεταβάλουμε τη [Ο 3 ] αρχ δεν επηρεάζεται η Uαρχ της αντίδρασης. Άρα η τάξη της αντίδρασης είναι μηδενική ως προςΟ 3 .

Άρα η τάξη της αντίδρασης είναι 2 ως προς το SO 2 .

II) U= K·[ SO 2 ]2[O 3 ]0 U= K·[ SO 2 ]2 K= K=

K= K=0.8mol-1·min-1·L

III) Δt=2mol

USO 3 =4 9/min

[Ο 3 ] =; σε t=2min

Δn=

Άρα USO 3 =0,1 9/min

Για την αντίδραση 4: U= USO 2 = UO 3 = USO 3 = UO 2

UO 3 = USO 3 USO 3

= USO 3

για το Ο 3

Γ4.

SO 3 + H 2 O → H 2 SO 4

C(M) H 2 SO 4 + H 2 O → HSO 4 ̶ + H 3 O+

C C C

C(M) HSO 4 ̶ + H 2 O SO 4 2̶ + H 3 O+

αρχ C C C

ιον/παρ x x x

I.I. C-x x x

Άρα [H 2 SO 4 ] =0 ιοντίζεται πλήρως

[HSO 4 ̶] = C-x

[SO 4 2̶] = x

[H 3 O+] = C+x

Άρα οι ποσότητες των παραπάνω κατά αύξουσα σειρά είναι

[H 2 SO 4 ] < [SO 4 2̶] < [HSO 4 ̶] < [H 3 O+]

ΘΕΜΑ Δ

Δ1

Προσθέτουμε κατά μέλη:

Δ2

Από την (1): 2mol 4mol Al

2 ∙ 102g 4mol Al

1020 ∙ 103 g x

Από την (6): τα δίνουν 600mol CO

Από (7): 1mol C 2mol CO

12g C 2 mol CO

600g x

x=100mol CO

Σύνολο 700mol CO ∙ 22,4L =15.680 L

Δ3

δείγμα 1g

Από το 1g δείγματος προϊόντων τα 0,9g είναι

100g x

Δ4.

Ι) [Η 3 Ο+]=10-7·102=10-5Μ άρα ρΗ=5

ΙΙ) n CH3COOH =0.1·V 1 mol

N NaOH =0.2·V 2 mol

Αφού προκύπτει Ρ.Δ., καταναλώνεται πλήρως το ΝαΟΗ

mol CH 3 COOH + NaOH CH 3 COONa+ H 2 O

αρχ 0.1·V 1 0.2·V 2 –

αντ/παρ -0.2·V 2 -0.2·V 2 0.2·V 2

τελ 0.1·V 1 -0.2·V 2 – 0.2·V 2

[CH 3 COOH] =Co = M

[CH 3 COONa] =Cβ = M

Ρ.Δ: [H 3 O+] = Κα

