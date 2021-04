Εξοργισμένη για τη συμπεριφορά την οποία αντιμετώπισε κατά την επίσκεψη στην Τουρκία εμφανίστηκε η Πρόεδρος της Κομισιόν μιλώντας στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

«Eίμαι η πρώτη γυναίκα που έγινε Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είμαι η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και έτσι ανέμενα να μου συμπεριφερθούν όταν επισκέφθηκα την Τουρκία πριν από δύο εβδομάδες: ως Προέδρου της Κομισιόν, αλλά δεν είχα αυτή τη συμπεριφορά» τόνισε και προσέθεσε ότι δεν μπορεί να βρει καμία δικαιολογία για τη συμπεριφορά που έλαβε στις ευρωπαϊκές συνθήκες.

«Γι’αυτό καταλήγω στο ότι ό,τι συνέβη, συνέβη επειδή είμαι γυναίκα. Τι θα είχε συμβεί εάν φορούσα κοστούμι και γραβάτα; Σε εικόνες προηγούμενων συναντήσεων δεν είδα καμία έλλειψη σε καρέκλες. Σε αυτές τις εικόνες δεν είδα καμία γυναίκα» υπογράμμισε η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν.

«Ένιωσα πληγωμένη, ένιωσα μόνη ως γυναίκα και ως Ευρωπαία» επισήμανε και συμπλήρωσε ότι «δεν πρόκειται για τη διευθέτηση των θέσεων και του πρωτοκόλλου», αλλά αυτό έχει να κάνει με τον πυρήνα του ποιοι είμαστε, έχει να κάνει με τις αξίες της ΕΕ.

My visit to Turkey showed how far we still have to go before women are treated as equals. Always. Everywhere.

My story made headlines. But there are so many stories of women, most of them far more serious, that go unobserved.

We have to make sure these stories are also told!

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 26, 2021