Τεχνικές συνομιλίες Ελλάδας και Τουρκίας στο ΝΑΤΟ – Τι συζητείται

Οι «τεχνικές συνομιλίες» μεταξύ στρατιωτικών αντιπροσωπειών Ελλάδας και Τουρκίας στις Βρυξέλλες που γίνονται στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ σταμάτησαν προσωρινά λόγω της άφιξης στην έδρα του ΝΑΤΟ του υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας κ. Μεχμούτ Τσαβούσογλου και μερικές ημέρες αργότερα (στις 26 Ιανουαρίου) του Έλληνα υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια. Πρόκειται για τεχνικής φύσεως συνομιλίες ανεξάρτητες από τις διερευνητικές επαφές μεταξύ των δύο χωρών (που αρχίζουν στις 25 Ιανουαρίου στην Κωνσταντινούπολη) με αποκλειστικό θέμα την αποφυγή θερμού επεισοδίου. Eπιδοτήσεις δαπανών για να ανοίξει η οικονομία - Ποιες ρυθμίσεις ετοιμάζει η κυβέρνηση Αλλά τι συζητούν τόσο καιρό στα κεντρικά γραφεία του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες οι επικεφαλής των δύο στρατιωτικών αντιπροσωπειών και κάνει το ΝΑΤΟ συγκρατημένα αισιόδοξο και να εκδίδει ανακοινώσεις για συνομιλίες των δύο πλευρών προκειμένου να βρεθεί κοινό έδαφος στην αποτροπή θερμών επεισοδίων ή ακόμα και συγκρούσεων; Οσο παράξενο κι αν φαίνεται οι συζητήσεις περιστρέφονται σε ένα και μόνον θέμα, στην ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας ανάμεσα στις δύο χώρες χωρίς όμως να υπάρξει επί του παρόντος συμφωνία σε ορισμένα τεχνικά θέματα. Γιατί ακόμα και στην ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας που έχει συμφωνηθεί υπάρχουν θέματα και διαφωνίες που χρήζουν επεξεργασίας. Για παράδειγμα θα πρέπει να διευκρινισθεί ποιος τηλεφωνεί σε ποιον, από ποιο μέρος τηλεφωνεί και πόσο ασφαλής θα πρέπει να είναι η γραμμή αυτή. Σύμφωνα με πληροφορίες από το ΝΑΤΟ ο Τούρκος επικεφαλής επιμένει ότι τα τηλεφωνήματα μπορεί να το κάνει ο κάθε στρατιωτικός μηχανισμός (από οποιοδήποτε επιχειρησιακό κέντρο) προκειμένου να συμβάλει στην αποσυμπίεση της έντασης, ενώ η ελληνική πλευρά προτείνει η επικοινωνία αυτή να γίνεται (όταν απαιτηθεί) ανάμεσα στο Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων της Αθήνας και του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων της Άγκυρας. Δεν γίνεται, ειπώθηκε, ο κάθε στρατιωτικός να συνομιλεί για τέτοιου είδους σοβαρά θέματα, με αξιωματικούς ακόμα και με χαμηλόβαθμους από την άλλη πλευρά. Να συζητεί δηλαδή θέματα όπως είναι η αποσόβηση μιας κρίσεως ή ενός θερμού επεισοδίου με αξιωματικούς που πιθανόν να μην έχουν καμία εξουσιοδότηση. Στις σχετικές ανακοινώσεις του τουρκικού ΥΠΕΞ αναφέρεται ότι η συνάντηση εντάσσεται στο πλαίσιο ενός κύκλου επαφών που ξεκίνησε από το περασμένο φθινόπωρο. Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Οκτώβριο, το ΝΑΤΟ είχε προχωρήσει στη δημιουργία αυτού του μηχανισμού ώστε «να μειώσει τον κίνδυνο ατυχημάτων στην Ανατολική Μεσόγειο» και «περιλαμβάνει τη δημιουργία μιας ανοιχτής τηλεφωνικής γραμμής μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας, για τη διευκόλυνση της αποσυμπίεσης στη θάλασσα ή στον αέρα». Από τον περασμένο Σεπτέμβριο, τουρκικές και ελληνικές στρατιωτικές αντιπροσωπείες πραγματοποίησαν μια σειρά τεχνικών συνομιλιών στα κεντρικά γραφεία του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες για να συζητήσουν για την Ανατολική Μεσόγειο. Πάντως όταν ανακοινώθηκε αυτή η συμφωνία ήταν όταν το Oruc Reis συνοδευόμενο από τουρκικά πολεμικά έβγαινε αιφνιδιαστικά από τον Κόλπο της Αττάλειας με κατεύθυνση την ελληνική υφαλοκρηπίδα, χωρίς ποτέ να υπάρξει οποιαδήποτε επικοινωνία από την τουρκική πλευρά. Ακόμα οι Τούρκοι ήθελαν και ρυθμίσεις για τον εθνικό εναέριο χώρο. Δεν ήθελαν να καταθέτουν σχέδια πτήσεως, όταν εισέρχονταν στον εθνικό εναέριο χώρο, αλλά να υπήρχε μια τηλεφωνική συνεννόηση μεταξύ των δύο Τακτικών Αεροποριών και μια προειδοποίηση ότι πρόκειται να εισέλθουν τόσα αεροσκάφη από το τάδε σημείο. Η πρόταση αυτή απορρίφθηκε μόλις υποβλήθηκε, αφού αντίκειται στις αρχές του διεθνούς δικαίου του ICAO.