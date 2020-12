Περιχαρής και με τον «αέρα» νικητή, ο Μπόρις Τζόνσον ανακοίνωσε στον βρετανικό λαό και όλον τον κόσμο την επίτευξη συμφωνίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Όπως είπε, πρόκειται για τη «μεγαλύτερη εμπορική συμφωνία στα χρονικά» και τη χαρακτήρισε συμφωνία «τύπου Καναδά» για ελεύθερο εμπόριο με την ΕΕ.

«Η συμφωνία θα προστατέψει θέσεις εργασίας, θα επιτρέψει τα βρετανικά προϊόντα να πωλούνται χωρίς δασμούς στην ευρωπαϊκή αγορά και θα επιτρέψει στις επιχειρήσεις να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους στην ΕΕ», ανέφερε.

Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου είπε χαρακτηριστικά ότι: «Πήραμε πίσω τον έλεγχο των νόμων, των δουλειών της μοίρας μας».

The deal is done. pic.twitter.com/zzhvxOSeWz

— Boris Johnson (@BorisJohnson) December 24, 2020