Μια φωτογραφία με τον ίδιο να πανηγυρίζει και τη λεζάντα «Η συμφωνία επετεύχθη» είναι η πρώτη αντίδραση του Μπόρις Τζόνσον στη συμφωνία, μεταξύ Βρετανίας και ΕΕ για το Brexit.

Όπως έγινε γνωστό, μετά από τέσσερα και πλέον χρόνια, Βρετανία και Ευρωπαϊκή Ένωση κατάφεραν να αποφύγουν ένα no-deal Brexit.

«Η συμφωνία επετεύχθη» έγραψε πανηγυρίζοντας ο βρετανός πρωθυπουργός.

The deal is done. pic.twitter.com/zzhvxOSeWz

— Boris Johnson (@BorisJohnson) December 24, 2020