Χιλιάδες άνθρωποι, ανάμεσά τους πολλά «κίτρινα γιλέκα», διαδηλώνουν στο Παρίσι σήμερα για να καταγγείλουν την αστυνομική βία και τα σχέδια για την πολιτική ασφάλειας του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, που σύμφωνα με τους διαδηλωτές θα καταλύσουν τις πολιτικές ελευθερίες.

Σε ένα περιστατικό στο Παρίσι, η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων, αφότου διαδηλωτές πέταξαν πυροτεχνήματα προς τα μέλη των δυνάμεων ασφαλείας. Νεαροί, με κουκούλες, έσπασαν τη βιτρίνα ενός καταστήματος.

Ακραία μερίδα των διαδηλωτών έβαλε φωτιά σε αυτοκίνητα. και έσπασε τα τζάμια σε βιτρίνες.

BREAKING – Cars have been set on fire on the streets of Paris today as black bloc militants continue to rampage to protest the new security law. pic.twitter.com/fWb5gmPcJt

— Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) December 5, 2020