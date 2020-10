Τραμπ : Εμφανή τα πρώτα συμπτώματα κορωνοϊού – Έλαβε δόση από το κοκτείλ αντισωμάτων της Regeneron

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ λαμβάνει μια πειραματική θεραπεία για την Covid-19, με πολυκλωνικά αντισώματα και έχει «υψηλό ηθικό» μολονότι αισθάνεται κόπωση, ανακοίνωσε απόψε ο γιατρός του Λευκού Οίκου.

«Σήμερα το απόγευμα, ο πρόεδρος παραμένει κουρασμένος αλλά έχει υψηλό ηθικό», ανέφερε ο Σον Κόνλεϊ, ο γιατρός του Αμερικανικού προέδρου σε μια ανακοίνωση που εξέδωσε.

Πρόσθεσε ότι του χορήγησε μια δόση από το πειραματικό κοκτέιλ αντισωμάτων που αναπτύσσει η φαρμακευτική εταιρεία Regeneron και το οποίο έχει δώσει ενθαρρυντικά πρώτα αποτελέσματα στις κλινικές δοκιμές που έγιναν σε μικρό αριθμό ασθενών.

Οι ειδικοί εξετάζουν τον πρόεδρο και θα κάνουν συστάσεις για «τα επόμενα στάδια», σημείωσε ο Δρ Κόνλεϊ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Μελάνια Τραμπ έχει «ελαφρύ βήχα και πονοκέφαλο».

Ο γιατρός δεν διευκρίνισε πιο συγκεκριμένα τα συμπτώματα του Αμερικανού προέδρου, πέραν της κόπωσης. Εκτός από το φάρμακο αυτό ο Τραμπ λαμβάνει επίσης ψευδάργυρο, βιταμίνη D, φαμοτιδίνη, μελατονίνη και ασπιρίνη.

Presidential physician: «As of this afternoon the President remains fatigued but in good spirits. He’s being evaluated by a team of experts, and together we will be making recommendations to the President and First Lady in regards to next best steps.»

