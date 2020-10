ΗΠΑ : Αρνητικός στον κορωνοϊό ο αντιπρόεδρος Μάικ Πενς και η σύζυγός του

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Μάικ Πενς διαγνώσθηκε αρνητικός στον κορωνοϊό, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπός του.

Όπως δήλωσε στα αμερικανικά ΜΜΕ: «Σήμερα το πρωί, ο αντιπρόεδρος Πενς και η Δεύτερη Κυρία διαγνώσθηκαν αρνητικοί στην Covid-19. Η κατάσταση της υγείας του αντιπροέδρου Πενς παραμένει καλή και εύχεται στους Τραμπ καλή ανάρρωση».

Μάλιστα, ο εκπρόσωπος του Πενς τόνισε ότι ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ έκανε τεστ για κορωνοϊό σε καθημερινή βάση.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ και η σύζυγός του διαγνώστηκαν με κορωνοϊό λίγες ώρες αφού ανακοινώθηκε ότι νοσεί η στενή συνεργάτιδα του Τραμπ, Χόουπ Χικς.

Ο Πενς έγραψε στο Twitter τις ευχές του προς τον πρόεδρο και την πρώτη κυρία των ΗΠΑ:

«Η Κάρεν κι εγώ στέλνουμε την αγάπη και τις προσευχές μας στους αγαπημένους μας φίλους, τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και την Πρώτη Κυρία, Μελάνια Τραμπ. Μαζί με εκατομμύρια πολίτες σε όλες τις ΗΠΑ, προσευχόμαστε για την άμεση και πλήρη ανάρρωσή τους. Ο Θεός να σε έχει καλά πρόεδρε Τραμπ και υπέροχη πρώτη κυρία μας, Μελάνια».

Karen and I send our love and prayers to our dear friends President @realDonaldTrump and @FLOTUS Melania Trump. We join millions across America praying for their full and swift recovery. God bless you President Trump & our wonderful First Lady Melania.

— Mike Pence (@Mike_Pence) October 2, 2020