Κορωνοϊός : Ποια είναι η Χόουπ Χιξ που κόλλησε Τραμπ και Μελάνια;

Με κοροναϊό διαγνώστηκαν ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και η σύζυγός του Μελάνια λίγες ώρες αφότου έγινε γνωστό ότι στενή συνεργάτιδά του έχει προσβληθεί από τον κοροναϊό.

Η Χιξ ταξίδεψε μαζί με τον Τραμπ, με το προεδρικό αεροσκάφος, στο Κλίβελαντ (Οχάιο), όπου έγινε το πρώτο ντιμπέιτ του ενοίκου του Λευκού Οίκου με τον υποψήφιο των Δημοκρατικών Τζο Μπάιντεν, αλλά και στη Μινεσότα, όπου ο αρχηγός του κράτους εμφανίστηκε σε προεκλογική εκδήλωση την Τρίτη, κατά τις πηγές του ρεπόρτερ του Μπλούμπεργκ.

BREAKING: Hope Hicks, one of President Donald Trump’s closest aides, has tested positive for coronavirus, sources say https://t.co/P21vRsLTVM pic.twitter.com/xO5loghqmT

— Bloomberg (@business) October 2, 2020