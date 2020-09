Συναγερμός στο Μάντσεστερ για ύποπτο αντικείμενο σε λεωφορείο

Συναγερμός έχει σημάνει στο Μάντσεστερ της βορειοδυτικής Αγγλίας μετά τον εντοπισμό ύποπτου αντικειμένου, με αποτέλεσμα να εκκενωθεί η περιοχή.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ανταποκρίθηκε σε πληροφορίες που δέχτηκε για ύποπτο αντικείμενο που βρέθηκε μέσα σε λεωφορείο στον σταθμό λεωφορείων Manchester Piccadilly.

Όπως ανέφερε η αστυνομία στο Twitter, αξιωματικοί έχουν μεταβεί επί τόπου και έχουν αποκλειστεί πολλοί δρόμοι.

Police are currently at Manchester #Piccadilly bus station pic.twitter.com/YuSjfmm2I8

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, εκκενώθηκε προληπτικά το λεωφορείο και γύρω από αυτό τοποθετήθηκε προστατευτική κορδέλα.

#Manchester apparently they think there is a ‘suspicious package’ pic.twitter.com/rasQHpshCM

— free palestine 🇵🇸 (@andreix04) September 5, 2020