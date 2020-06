Εκτάκτως στη Λιβύη ο Τσαβούσογλου – Τετ α τετ με Σάρατζ

Αιφνιδιαστική επίσκεψη στη Λιβύη πραγματοποιούν υψηλόβαθμοι τούρκοι αξιωματούχοι, συμπεριλαμβανομένων των υπουργών Εξωτερικών και Οικονομικών, με φόντο μεταξύ άλλων την προσπάθεια της Άγκυρας να «εγκατασταθεί» στην περιοχή δημιουργώντας στρατιωτικές βάσεις.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει η εφημερίδα Sabah, η τουρκική αποστολή η οποία αποτελείται από τον υπουργό Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, τον υπουργό Οικονομικών, Μπεράτ Αλμπαιράκ, και τον επικεφαλής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, Χακάν Φιντάν, έχει συνομιλίες με τη διεθνώς αναγνωρισμένη Κυβέρνηση Εθνικής Συμφωνίας (GNA) της Λιβύης και προσωπικά με τον πρωθυπουργό, Φαγιέζ Αλ Σάρατζ.

Στην ατζέντα των συζητήσεων βρίσκονται ζητήματα συνεργασίας σε τομείς όπως οι υποδομές, το πετρέλαιο και οι επενδύσεις, με τη δημιουργία τουρκικών στρατιωτικών βάσεων στην περιοχή να ξεχωρίζει.

Τη Δευτέρα, μια τουρκική πηγή είπε στο Reuters ότι η Τουρκία και η κυβέρνηση της Λιβύης συζητούν την πιθανή τουρκική χρήση δύο στρατιωτικών βάσεων στη χώρα της Βόρειας Αφρικής.

Oπως αναφέρεται, δεν έχουν ληφθεί ακόμη τελικές αποφάσεις, με τα σχέδια να αφορούν τη ναυτική βάση Μισράτα και την αεροπορική Αλ-Γουατίγια, η οποία ανακατελήφθη πρόσφατα από τις δυνάμεις του στρατηγού Σάρατζ, που υποστηρίζεται από την Τουρκία. Προσφάτως άλλωστε, ο τελευταίος έχει κερδίσει έδαφος στις πολεμικές συρράξεις με τις δυνάμεις του στρατάρχη Χαφτάρ, έχοντας ανακαταλάβει εδάφη.

Η Hurriyet επισημαίνει ότι οι συναντήσεις αυτές γίνονται ως συνέχεια της υπογραφής των δυο τουρκολυβικών συμφώνων τη στρατιωτική συνεργασία και για ΑΟΖ τον περασμένο Νοέμβριο.

BREAKING: First photos from the meeting of Turkish delegation and Libyan Government in the Libyan capital Tripoli.

Head of Turkish Intelligence, Turkish Foreign Minister and Turkish Minister of Economy also participating in the talks. pic.twitter.com/szFoFdDt4x

— EHA News (@eha_news) June 17, 2020