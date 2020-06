Πάιατ: «Σούδα, η ναυαρχίδα της στρατιωτικής συνεργασίας ΗΠΑ – Ελλάδας»

Εντυπωσιασμένος για τη δουλειά που γίνεται στη νατοϊκή βάση των Χανίων εμφανίστηκε ο Αμερικανός πρέσβης, Τζέφρι Πάιατ κατά την επίσκεψή του στην Κρήτη.

Ο κ. Πάιατ μαζί με τον Έλληνα υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Παναγιωτόπουλο έφτασαν στη Σούδα λίγο πριν τις 11 το πρωί συνοδευόμενοι από τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ Κων/νο Φλώρο και τον αρχηγό του ΓΕΝ, αντιναύαρχο, Στυλιανό Πετράκη.

Μάλιστα, ο κ. Πάιατ με το που έφτασε στη Σούδα με ανάρτησή του στο twitter αναφέρθηκε στο πόσο κρίσιμη είναι η συνεργασία της ΗΠΑ με την Ελλάδα χαρακτηρίζοντας τη βάση της Σούδας ως τη «ναυαρχία της στρατιωτικής συνεργασίας» των δύο χωρών αλλά και το ρόλο που έχει για την ασφάλεια και τη σταθερότητα της περιοχής της Μεσογείου.

Impressed by the work our @SOCEUR is doing with Combatant Craft Medium boats, as well as by the possibilities to expand our work here after the ratification of the updated #MDCA. pic.twitter.com/Om2ngUv7vn — Geoffrey Pyatt (@USAmbPyatt) June 12, 2020

Παράλληλα εμφανίστηκε εντυπωσιασμένος για τη δουλειά που γίνεται στο εκπαιδευτικό κέντρο.

Many thanks to Captain @ryan_tewell for his outstanding service and the excellent overview of how critical US-Greece cooperation at @NSA_SoudaBay is to advancing security and stability in this region. No surprise it’s busier than ever. pic.twitter.com/F59cEYY2rl — Geoffrey Pyatt (@USAmbPyatt) June 12, 2020

Επίσκεψη υψηλού συμβολισμού

Η επίσκεψη θεωρείται υψηλού συμβολισμού τη δεδομένη στιγμή με γνώμονα το γεγονός ότι ο Αμερικανός πρέσβης σε λίγες ημέρες θα βρίσκεται στην Ουάσινγκτον.

Η βάση της Σούδας σύμφωνα με το cretapost.gr είναι κόμβος για την επίτευξη σταθερότητας και πολιτικών ασφαλείας στη Μεσόγειο. Οι ΗΠΑ στηρίζουν εκεί την στρατηγική τους για τη Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή. Για την Ελλάδα η Σούδα αποτελεί το δεύτερο σημείο απ’όπου θα μπορεί να αποπλέει ο Στόλος καθώς εκεί θα βρίσκονται πολεμικά πλοία για τον θαλάσσιο έλεγχο της Μεσογείου.

Great to be back at beautiful @NSA_SoudaBay, the flagship of US-Greece military cooperation, and a true honor to accompany Minister @npanagioto and CHOD Gen. Floros on our first trip together. pic.twitter.com/W9zvo0S6P7 — Geoffrey Pyatt (@USAmbPyatt) June 12, 2020

Και για την Ευρώπη η Σούδα είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο καθώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την Ευρωπαϊκή επιχείρηση «Ειρήνη» που διεξάγεται μετά την απόφαση του ΟΗΕ για να επιβάλλει το εμπάργκο όπλων στη Λιβύη. Η Σούδα ήταν άλλωστε και ο τελευταίος σταθμός της φρεγάτας «Σπέτσαι», πλοίο που καταδιώκει το φορτηγό πλοίο «Τσιρκίν » που σύμφωνα με πληροφορίες, μεταφέρει τουρκικά όπλα και πυρομαχικά στη Λιβύη. Αξίζει να σημειωθεί ότι τρία τουρκικά πλοία κινούνται προς την περιοχή ώστε να προστατέψουν το φορτίο και μένει να φανεί εάν θα αποφασίσουν να αντιπαρατεθούν με την Ευρωπαϊκή Δύναμη. Πάντως, για την ώρα, το πλοίο αρνείται να δεχθεί έλεγχο από την ελληνική ομάδα που μεταφέρει το ελικόπτερο της φρεγάτας.