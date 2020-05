Πέθανε ο ηθοποιός Τζέρι Στίλερ

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Αμερικανού ηθοποιού και σκηνοθέτη Μπεν Στίλερ που έγινε την Δευτέρα 11 Μαίου, ο πατέρας του, επίσης ηθοποιός Τζέρι Στίλερ άφησε την τελευταία πνοή του σε ηλικία 92 ετών στη Νέα Υόρκη. Από τους πολύ χαρακτηριστικούς κωμικούς του Μπρόντγουεϊ αλλά και της αμερικανικής τηλεόρασης, ο Τζέρι Στίλερ υπήρξε πηγή έμπνευσης του Μπεν αλλά και πολύ αγαπημένος του αμερικανικού κοινού μέσω σειρών της τηλεόρασης όπως το «Toast of the town» στην δεκαετία του 1960 και αργότερα το εξαιρετικά δημοφιλές στις ΗΠΑ «Seinfeld».

Μάλιστα, μαζί με την γυναίκα του Αν Μεάρα, ο Στίλερ είχε δημιουργήσει το κωμικό ντουέτο «Stiller & Meara» που έγινε πολύ γνωστό για τους αυτοσχεδιασμούς του. Με την μητέρα του Μπεν και της επίσης ηθοποιού αδελφής του, της Εϊμι Στίλερ, ο Τζέρι Στίλερ παρέμεινε παντρεμένος από το 1954 ως τον θάνατό της Αν Μεάρα το 2015.

Οι κινηματογραφικές εμφανίσεις του δεν ήταν πολλές, αν και τα τελευταία χρόνια τον βλέπαμε με μεγαλύτερη συχνότητα, ακόμα και στο πλευρό του γιού του (π.χ. στις δύο ταινίες «Zoolander»).

Βέρος Νεουρκέζος, ο Στίλερ γεννήθηκε στο Μπρούκλιν, γιός Εβραίων μεταναστών από την Γκαλίτσια και την Πολωνία.

Ενώ ήταν πολύ καλλιεργημένος έπαιζε συνήθως ρόλους ακαλλιέργητων, λαϊκών ανθρώπων, ενώ η παρουσία του στο θέατρο αποτελούσε πάντοτε εγγύηση για την ποιότητα παραστάσεων όπως οι «Hurlyburly» και «The Ritz» (που έγιναν και ταινίες), «The Golden Apple», «Three Men on a Horse», «What’s Wrong with This Picture» και » Tρεις αδελφές».

Το 1988 υπήρξε εξαιρετικός στον ρόλο του Ντόγκμπερι στο «Πολύ κακό για το τίποτε» του Ουίλιαμ Σέξπιρ, δίπλα στην Γκουίνεθ Πάλτροου και τον Κέβιν Κλάιν.

Δυστυχώς, από πλευράς βραβείων, ο Τζέρι Στίλερ ποτέ δεν τιμήθηκε όπως θα έπρεπε.