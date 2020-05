Γέφυρα ζωής για τη μεταφορά οργάνων από 35χρονο δότη εν μέσω κορωνοϊού

Medical specialists wearing personal protective equipment (PPE) work at the infectious disease ward of the Vishnevsky Institute of Surgery, where patients suffering from the coronavirus disease (COVID-19) are treated, in Moscow, Russia May 8, 2020. Sofya Sandurskaya/Moscow News Agency/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT.

«Γέφυρα ζωής» στήθηκε τα ξημερώματα στο Νοσοκομείο Βόλου, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η δωρεά των οργάνων ενός 35 χρόνου Βολιώτη. Ο άτυχος νέος νοσηλεύονταν τις δύο τελευταίες εβδομάδες στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Κοροναϊός : Τι αλλάζει στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς από τη Δευτέρα Η κατάσταση της υγείας του ήταν ιδιαίτερα κρίσιμη. Οι γονείς του μόλις ενημερώθηκαν πως είναι κλινικά νεκρός, πήραν τη γενναία απόφαση να δωρίσουν τα όργανά του. Ομάδα γιατρών από το Ωνάσειο Νοσοκομείο, το ΑΧΕΠΑ και το Ιπποκράτειο έφτασε στον Βόλο χθες τα μεσάνυχτα. Έτσι, σε συνεννόηση και υπό το συντονισμό του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων, μεταφέρθηκαν η καρδιά στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, οι κερατοειδείς στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ, το συκώτι και ένας νεφρός στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Ιπποκράτειο και ο άλλος νέφρος στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Λαϊκό. Σημειώνεται πως τηρήθηκαν όλα τα πρωτόκολλα, ενώ έγιναν τεστ και για κοροναϊό τα οποία και ήταν αρνητικά. Δεκαοχτώ συγγραφείς στο «Βήμα» για την πανδημία