Τα «Παράσιτα» κυριάρχησαν στα φετινά Όσκαρ

Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον σκηνοθέτη Μπονγκ Τζουν Χο και την ταινία του, «Παράσιτα», ολοκληρώθηκε η 92η τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ στο Dolby Theatre του Χόλιγουντ.

Η ταινία από τη Νότια Κορέα κατέκτησε τέσσερα αγαλματίδια, όλα σε κορυφαίες κατηγορίες.

Αναλυτικά η λίστα των βραβείων Όσκαρ:

Καλύτερη Ταινία: Παράσιτα

Α’ ανδρικός ρόλος: Χοακίν Φίνιξ, Joker

Α’ γυναικείος ρόλος: Ρενέ Ζελβέγκερ, Judy

Β’ ανδρικός ρόλος: Μπραντ Πιτ, Κάποτε στο Χόλιγουντ

Β’ γυναικείος ρόλος: Λόρα Ντερν, Ιστορία γάμου

Σκηνοθεσία: Μπονγκ Τζουν Χο, Παράστιτα

Σενάριο πρωτότυπο: Παράσιτα, Μποονγκ Τζουν Χο

Σενάριο βασισμένο σε ξένο υλικό: Τάικα Γουαϊτίτι, Τζοτζο

Μη αγγλόφωνη (διεθνής) ταινία: Παράσιτα (Νότιος Κορέα)

Ντοκιμαντέρ: American Factory

Φωτογραφία: 1917

Μουσική: Τζόκερ

Τραγούδι: «I’m Gonna Love Me Again» (Rocketman)

Μοντάζ: Κόντρα σε όλα (Λε Μαν 1966)

Σκηνικά: Kάποτε στο Χόλιγουντ

Κοστούμια: Μικρές Κυρίες

Κομμώσεις και μακιγιάζ: Βόμβα

Οπτικά εφέ: 1917

Μοντάζ ήχου: Κόντρα σε όλα (Λε Μαν 1966)

Μιξάζ ήχου: 1917

Ταινία κινουμένων σχεδίων: Toy Story 4

Μικρού μήκους μυθοπλασία: The neighbor’s widow

Μικρού μήκους ντοκιμαντέρ: Learning to skateboard in War Zone (If you’re a girl)

Μικρού μήκους κινούμενα σχέδια: Hair Love