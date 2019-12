Συντριβή αεροσκάφους στη Λουιζιάνα – Πληροφορίες για νεκρούς

Ένα δικινητήριο αεροσκάφος συνετρίβη στην Λουιζιάνα των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι οποίες ακόμη δεν έχουν επιβεβαιωθεί από τις Αρχές, πέντε άνθρωποι έχουν χάσει την ζωή τους.

Στο αεροσκάφος φέρεται να επέβαιναν συνολικά έξι άτομα.

Ο έκτος επιβαίνων, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Sputnik, βγήκε ζωντανός από τα συντρίμμια, ωστόσο έχει υποστεί σοβαρά εγκαύματα και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

WATCH: Footage from Lafayette, Louisiana, where a small plane hit at least 1 car and crashed in a field; reports of multiple fatalities pic.twitter.com/pQoFEcKMCE

— BNO News (@BNONews) December 28, 2019