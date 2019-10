ΔΝΤ : Βραδύς ο ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας

Ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας με ρυθμό 2% για το 2019 προβλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην έκθεση του για τις Παγκόσμιες Οικονομικές Προοπτικές (World Economic Outlook).

Την έκθεση παρουσίασε σήμερα η επικεφαλής οικονομολόγος Γκίτα Γκόπινατ στο πλαίσιο της φθινοπωρινής συνόδου του ΔΝΤ που πραγματοποιείται στην Ουάσιγκτον.

