Επίθεση στο Μάντσεστερ : Ερευνά η αντιτρομοκρατική – 5 τραυματίες

Η αντιτρομοκρατική υπηρεσία ανέλαβε την ευθύνη της έρευνας σχετικά με την επίθεση με μαχαίρι στο εμπορικό κέντρο Arndale του Μάντσεστερ, όπως ανακοίνωση η τοπική αστυνομία.

Πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με τις αρχές «αρκετοί» άνθρωποι έχουν τραυματιστεί κατά το περιστατικό.

Ένας άνδρας περίπου 40 ετών έχει συλληφθεί και ανακρίνεται.

«Λόγω της τοποθεσίας στην οποία έλαβε χώρα το περιστατικό, αλλά και λόγω της φύσης του, αξιωματικοί της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας ανέλαβαν την έρευνα», αναφέρεται χαρακτηριστικά σε ανακοίνωση της αστυνομίας.

All going off in #Manchester in the Arndale 😳😳😳 pic.twitter.com/3LXB9u821q

Armed police are at the scene at the #Arndale Centre in #Manchester where five have been stabbed #CapitalReports pic.twitter.com/JP6SrG8Cfb

— Capital North West News (@CapitalNWNews) October 11, 2019