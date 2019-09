Formula 1 : Παραμένει έως το 2024 στο καλεντάρι η Μόντσα

Mέχρι το 2024 θα παραμείνει στο καλεντάρι της Formula 1 η Μόντσα της Ιταλίας, όπως ανακοίνωσε η διοργανώτρια αρχή.

Να σημειωθεί πως αυτή η ανακοίνωση έγινε τέσσερις ημέρες πριν το Grand Prix που θα διεξαχθεί στη Μόντσα και αυτό μόνο τυχαίο δεν είναι.

Επίσης, είναι γνωστό πως η Μόντσα είναι το… σπίτι της Ferrari και η ανακοίνωση πως η ιταλική πόλη παραμένει στο καλεντάρι της Formula 1 έγινε σε event κατά τον εορτασμό των 90 χρόνων από την ίδρυση της Scuderia.

BREAKING: Monza will remain on the F1 race calendar until at least 2024! #ItalianGP 🇮🇹 #F1https://t.co/Sz0rQHTNDL

