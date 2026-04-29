Με μεγάλες κινητοποιήσεις και σοβαρά προβλήματα στις συγκοινωνίες θα τιμηθεί φέτος η εργατική Πρωτομαγιά. Οι εργαζόμενοι στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και τη ναυτιλία προχωρούν σε 24ωρες απεργίες, ανατρέποντας τον σχεδιασμό χιλιάδων πολιτών που προγραμμάτιζαν αποδράσεις για το τριήμερο.

Χωρίς μετρό και τραμ η Αθήνα

Σε πλήρη ακινησία θα βρεθούν το μετρό (Γραμμές 1, 2 & 3) και το τραμ, την Παρασκευή. Τα σωματεία εργαζομένων ανακοίνωσαν 24ωρη απεργία από την έναρξη έως τη λήξη της βάρδιας, τονίζοντας το μήνυμα της ημέρας:

«Για εμάς η 1η Μάη δεν είναι μια απλή αργία, είναι η ημέρα-σύμβολο της παγκόσμιας εργατικής τάξης. Η Υγεία και η Ασφάλεια δεν είναι κόστος, είναι δικαίωμα!»

Οι εργαζόμενοι δίνουν ραντεβού στις 11 το πρωί στην πλατεία Κλαυθμώνος, ζητώντας μέτρα προστασίας στους χώρους εργασίας και στελέχωση των υπηρεσιών.

«Μπλόκο» στα λιμάνια: Δεμένα τα πλοία σε Πειραιά, Ραφήνα, Λαύριο

Οι ταξιδιώτες που σκόπευαν να φύγουν για τα νησιά την Παρασκευή, θα πρέπει να αναζητήσουν εναλλακτικές λύσεις. Η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ) έχει προκηρύξει 24ωρη πανελλαδική απεργία από τα μεσάνυχτα της Παρασκευής μέχρι τα μεσάνυχτα του Σαββάτου.

Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνήσουν άμεσα με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες, καθώς τα περισσότερα δρομολόγια έχουν ήδη μεταφερθεί για την Πέμπτη ή το Σάββατο.

Τι θα ισχύσει για λεωφορεία, τρόλεϊ και προαστιακό

Η εικόνα στους δρόμους της Αθήνας αναμένεται δύσκολη, καθώς:

Λεωφορεία & τρόλεϊ: Οι εργαζόμενοι προσανατολίζονται σε πλήρη απεργία, καθιστώντας σχεδόν αδύνατη τη μετακίνηση χωρίς ιδιωτικό μέσο.

Προαστιακός: Η Hellenic Train θα λειτουργήσει με προσωπικό ασφαλείας, κάτι που σημαίνει σημαντικές τροποποιήσεις και ακυρώσεις δρομολογίων προς το Αεροδρόμιο και την επαρχία.

SOS από την Τροχαία: Αυξημένη κίνηση και κλειστό κέντρο

Για όσους επιλέξουν το αυτοκίνητο, η έξοδος αναμένεται να ξεκινήσει ήδη από το απόγευμα της Πέμπτης, με αυξημένα μέτρα της Τροχαίας στις εθνικές οδούς.

Την Παρασκευή, το κέντρο της Αθήνας θα παραμείνει κλειστό για αρκετές ώρες, λόγω των προγραμματισμένων συγκεντρώσεων και πορειών. Η Αστυνομία θα εφαρμόσει έκτακτες εκτροπές κυκλοφορίας, οπότε συστήνεται στους οδηγούς να αποφύγουν τις μετακινήσεις προς την καρδιά της πρωτεύουσας.