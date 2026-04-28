Ήταν ζήτημα χρόνου να ξεφυτρώσουν στην Αμερική οι θεωρίες συνωμοσίας για την απόπειρα κατά της ζωής του Ντόναλντ Τραμπ, την τρίτη μέσα σε λιγότερο από δύο χρόνια.

Την ίδια ώρα, αντί συσπείρωσης και καταλλαγής, φουντώνει το διχαστικό και νοσηρό κλίμα. Ο Αμερικανός πρόεδρος αξιώνει την απόλυση του δημοφιλούς παρουσιαστή εκπομπής πολιτικής σάτιρας Τζίμι Κίμελ για υποκίνηση βίας επειδή δυο μέρες πριν από την επίθεση είπε ότι η Μελάνια «λάμπει σαν μέλλουσα χήρα», αφήνει όμως στο απυρόβλητο την εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λίβιτ η οποία με μια χιουμοριστική ατάκα «προφήτεψε» την απόπειρα εναντίον του αφεντικού της λίγες ώρες πριν αυτή εκδηλωθεί.

Η πιο διαδεδομένη θεωρία συνωμοσίας είναι ότι επρόκειτο για μια «στημένη» επίθεση προκειμένου να ενισχυθεί η δημοτικότητα του Τραμπ η οποία βρίσκεται στο ναδίρ εν μέσω του πολέμου στο Ιράν, να αποπροσανατολιστεί η κοινή γνώμη, να μεγαλώσει η συσπείρωση των οπαδών του και να ταυτιστούν οι αντίπαλοί του με τον εξτρεμισμό. Τα περί στημένης απόπειρας τυγχάνουν ευρείας διάδοσης και αποδοχής πρώτα από όλα στη βάση του κινήματος MAGA που ζει και αναπνέει μέσα από τη συνωμοσιολογία. Μέχρι το μεσημέρι της Κυριακής, δηλαδή πριν συμπληρωθούν 12 ώρες από την επίθεση κατά του Τραμπ, ο όρος «στημένη» εμφανιζόταν σε περισσότερες από 300.000 αναρτήσεις στο X, όπως έγραψε η εφημερίδα New York Times επικαλούμενη στοιχεία από την εταιρεία αναλύσεων TweetBinder.

Η «προφητεία» της εκπροσώπου του Τραμπ

Τη συνωμοσιολογία τροφοδότησε άθελά της και η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου. Λίγη ώρα πριν από την απόπειρα εναντίον της ζωής του Τραμπ στο ξενοδοχείο Hilton της Ουάσιγκτον, η Καρολάιν Λίβιτ έλεγε στο Fox News πως η ομιλία του προέδρου στην καθιερωμένη δεξίωση της ένωσης ανταποκριτών του Λευκού Οίκου θα είναι ξεχωριστή, ότι θα περιλαμβάνει πολλές «μπηχτές» για τους δημοσιογράφους. Μιλώντας σε απευθείας σύνδεση από το ξενοδοχείο, η εκπρόσωπος του Τραμπ είχε την ατυχή έμπνευση να χρησιμοποιήσει την έκφραση «there will be some shots fired tonight», που επί λέξει σημαίνει «θα πέσουν κάμποσες πιστολιές απόψε».

Ήταν προφανές πως η Λίβιτ προετοίμαζε το κοινό ότι ο Τραμπ θα αστράψει και θα βροντήξει εναντίον των δημοσιογράφων σε αυτή την εκδήλωση όπου παραδοσιακά τα «καρφιά» δίνουν και παίρνουν, σε μια άσκηση ισορροπίας ανάμεσα στο χιούμορ, τον σαρκασμό και την πολιτική κριτική.

Στο άκουσμα της φράσης «there will be some shots fired tonight» ο οικοδεσπότης της εκπομπής, ο κωμικός Jimmy Failla, έβαλε τα γέλια. «Όλοι θα πρέπει να συντονίσουν (τους δέκτες)», πρόσθεσε γελώντας η Λίβιτ. Ουδείς περίμενε πως το δείπνο θα εξελιχτεί σε πιστολίδι- ευτυχώς χωρίς θύματα-, ότι εκείνη την ώρα ένας 31χρονος Αμερικανός από την Καλιφόρνια ετοιμαζόταν να ορμήσει στη δεξίωση για να σκοτώσει τον πρόεδρο και μέλη της κυβέρνησής του, ότι κοντά στο ίδιο σημείο που η Λίβιτ έδινε τη συνέντευξη οι άνδρες της ασφάλειας θα έριχναν κάτω και θα αφόπλιζαν τον επίδοξο δολοφόνο.

Λάδι στη φωτιά της συνωμοσιολογίας έριξε ο ίδιος ο Τραμπ, ο οποίος είπε ότι η επίθεση έδειξε πόσο αναγκαία είναι η «μεγάλη και ασφαλής» αίθουσα δεξιώσεων που χτίζει στο Λευκό Οίκο.

Η πολιτική σάτιρα του Κίμελ

Το βράδυ της περασμένης Πέμπτης, στη σατιρική εκπομπή του στο δίκτυο ABC, ο Κίμελ υποδύθηκε τον οικοδεσπότη της δεξίωσης που θα γινόταν το Σάββατο. Ο Κίμελ πρώτα προσφώνησε την Μελάνια Τραμπ ως «μέλλουσα χήρα », κατόπιν έστρεψε τα βέλη στον πρόεδρο Τραμπ (που είχε αναρτήσει προ ημερών μια φωτογραφία με τον εαυτό του ως Ιησού και στη συνέχεια εξήγησε ότι δεν φορούσε μανδύα αλλά ιατρική μπλούζα). «Σε περίπτωση που ο πρόεδρος αντιμετωπίσει ένα επείγον ιατρικό περιστατικό, μήπως έχουμε γιατρό στο σπίτι (house); Α, συγγνώμη, εννοώ μήπως έχουμε Ιησού στο σπίτι; Πάντα τα μπερδεύω αυτά και εγώ», είπε ο Κίμελ.

«Αυτός ο μονόλογος για την οικογένειά μου δεν είναι κωμωδία. Άνθρωποι σαν τον Κίμελ δεν θα πρέπει να έχουν την ευκαιρία να μπαίνουν στα σπίτια μας κάθε βράδυ και να διαδίδουν μίσος» δήλωσε χθες η Μελάνια Τράμπ. Αργά το βράδυ ο σύζυγός της και πρόεδρος των ΗΠΑ απαίτησε από την εταιρεία Disney και από το κανάλι ABC «να απολύσουν αμέσως» τον Κίμελ.

Τα «ελλιπή» μέτρα ασφαλείας

Οι πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας εξουδετέρωσαν μεν την απειλή αλλά τα μέτρα ασφαλείας ήταν ελλιπή γιατί ο δράστης -που ήταν ένοικος του ξενοδοχείου- πλησίασε στην αίθουσα της δεξίωσης ενώ μεσολάβησαν 10 δευτερόλεπτα από τους πυροβολισμούς μέχρι την απομάκρυνση του προέδρου. Εξωτερικά υπήρχε περίμετρος ασφαλείας αλλά στο εσωτερικό του ξενοδοχείου υπήρχαν κενά, υποστηρίζουν αρκετοί αναλυτές με βάσιμα επιχειρήματα. Ορισμένοι λένε ότι η ασφάλεια πρώτα απομάκρυνε τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς και ύστερα τον πρόεδρο Τραμπ. Όμως ο πρόεδρος βρισκόταν στο κέντρο του τραπεζιού και ο αντιπρόεδρος προς την άκρη.

Το κλίμα στη βάση του MAGA ήταν εύφορο για υποδεχθεί τη συνωμοσιολογία. Το τελευταίο διάστημα πρώην υποστηρικτές του προέδρου, όπως ο podcaster Τζο Ρόγκαν, ο πρώην παρουσιαστής του FOX TV Κάρλσον Τάκερ, και η πρώην βουλευτής Μάρτζορι Τέιλορ

Γκριν καλλιεργούσαν συστηματικά την ιδέα πως ήταν στημένη η επίθεση κατά του Τραμπ στην προεκλογική συγκέντρωση στην Πενσυλβάνια το 2024, προκειμένου να ενισχύσει την εικόνα και τα ποσοστά του. Το «κάτι μας κρύβουν» για την απόπειρα στο Μπάτλερ της Πενσυλβάνιας εξελίσσεται στο «τι μας κρύβουν και για την απόπειρα στο Hilton της Ουάσιγκτον».

Η μπλούζα του δράστη

Παρά τις εξηγήσεις που δίνουν οι αρχές και τη δημοσίευση του μανιφέστου του δράστη, οι συνωμοσιολόγοι επιμένουν πως η επίθεση δεν είναι αποτέλεσμα μιας σειράς συμπτώσεων και παραλείψεων. Θέτουν ερωτήματα για την «αληθινή ταυτότητα» και τα «αληθινά κίνητρα» του συλληφθέντα. Επικαλούνται, μεταξύ άλλων, μια παλαιότερη φωτογραφία του Κόουλ Τόμας Άλεν, ο οποίος φαίνεται να φοράει μια αθλητική μπλούζα με το έμβλημα του ισραηλινού στρατού (IDF). Το έμβλημα διακρίνεται εν μέρει, δεν αποκλείεται να προστέθηκε με photoshop ενώ είναι πολύ πιθανό ότι ολόκληρη η φωτογραφία είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Η προέλευση της συγκεκριμένης φωτογραφίας που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο παραμένει άγνωστη, ενώ εκείνοι που τη διαδίδουν βλέπουν «ισραηλινό δάκτυλο» πίσω από την απόπειρα κατά του Τραμπ.