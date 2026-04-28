Ρεκόρ 11ετίας παρουσίασαν το 2025 τα περιστατικά που αντιμετωπίστηκαν στα επείγοντα και τα εξωτερικά ιατρεία των νοσηλευτικών ιδρυμάτων προσεγγίζοντας τα 12 εκατομμύρια. Την ίδια στιγμή μικρή μείωση παρουσίασαν οι νοσηλείες που κινήθηκαν κοντά στα 2,54 εκατομμύρια. Τα στοιχεία αυτά τα οποία δημοσιεύτηκαν πριν 3 μέρες δείχνουν το τεράστιο βάρος το οποίο σηκώνουν 125 δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα του ΕΣΥ και το οποίο παρά τις όποιες κακοδαιμονίες που κουβαλά εδώ και χρόνια δείχνει πως σε μεγάλο βαθμό ανταποκρίθηκε.

Σύμφωνα λοιπόν με το BI-Health (Σύστημα Επιχειρηματικής Ευφυΐας ΕΣΥ) το οποίο δημιουργήθηκε πριν από 13 χρόνια (αρχικά ως ESYnet), το 2025 τα νοσοκομεία διαχειρίστηκαν 2.538.914 νοσηλείες (οι νοσηλείες αυτές δεν αφορούν σε αντίστοιχο αριθμό ασθενών διότι υπάρχουν συμπολίτες μας που νοσηλεύτηκαν περισσότερες από μία φορά). Όμως από μια πρώτη εκτίμηση θα μπορούσε να πει κανείς ότι περίπου 2 στους 10 Έλληνες βρέθηκε σε νοσοκομειακή κλίνη κατά την προηγούμενη χρονιά.

Με βάση τα συγκεκριμένα στοιχεία για το 2025 στα οποία να αναφέρουμε ότι δεν περιλαμβάνονται τα στοιχεία από το Ωνάσειο, οι ενεργές κλίνες ήταν 33.677 ήτοι 150 λιγότερες σε συγκρίσιμα στοιχεία σε σχέση με το 2024, ενώ αθροίζοντας τις ημέρες νοσηλείας όλων των ασθενών αυτές έφτασαν τα περίπου 8,3 εκατομμύρια. Το τελευταίο αυτό στοιχεία το αναφέρουμε για να αναδειχθεί και το σημαντικό κόστος καθώς κάθε μέρα νοσηλείας ανάλογα και το περιστατικό κοστίζει ακόμη και αρκετές εκατοντάδες ευρώ.

Νοσοκομεία-Νοσηλείες

Και κατά την περσινή χρονιά όπως είναι λογικό τη μεγαλύτερη προσέλευση ασθενών για νοσηλεία σημείωσαν τα νοσοκομεία της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΥΠΕ) στην οποία υπάρχουν και τα περισσότερα από τα μεγάλα νοσοκομεία της χώρας. Συγκεκριμένα τα 24 νοσηλευτικά ιδρύματα της περιφέρειας διαχειρίστηκαν 705.488 νοσηλείες διαθέτοντας 8.227 κλίνες. Οι νοσηλείες ήταν ελαφρά αυξημένες σε σχέση με το 2024.

Παρόλα αυτά, τις περισσότερες νοσηλείες τις είχαν για μια ακόμη χρονιά νοσοκομεία εκτός της περιφέρειας αυτής. Ειδικότερα, στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου καταγράφηκαν 88.872, στο το Πανεπιστημιακό Λάρισας με 87.487 νοσηλείες, το νοσοκομείο Παπαγεωργίου σημειώθηκαν 84. 795νοσηλείες και το Νοσοκομειακό της Πάτρας με 81.696.

Σημειώνεται ότι το Νοσοκομείο Ευαγγελισμός που είναι το μεγαλύτερο της 1ης ΥΠΕ και ένα από τα μεγαλύτερα της χώρας βρίσκεται στην 7η θέση με 72.623 νοσηλείες, και το «Αττικόν» που είναι το μεγαλύτερη στην 2η ΥΠΕ το 2025 βρισκόταν στην 5η θέση με 76.666 νοσηλείες.

Αξίζει δε μια ειδική αναφορά στα τρία νοσοκομεία Παίδων όπου αναφέρονται 73.791 νοσηλείες ανηλίκων, το 2024 δηλαδή περίπου το 1/10 του συνόλου των νοσηλευόμενων στα νοσοκομεία της 1ης ΥΠΕ. Οι εν λόγω νοσηλείες ήταν κατά περίπου 10.000 λιγότερες από το 2024.

Στα τρία Ογκολογικά νοσοκομεία της Αττικής (Άγιος Σάββας, Άγιοι Ανάργυροι, Μεταξά) καταγράφηκαν περίπου 103.000 νοσηλείες ενώ άλλες 25.500 νοσηλείες καταγράφονται στα 2 δημόσια ψυχιατρεία της Αττικής, σημειώνοντας μικρή υποχώρηση σε σχέση με το 2024

Εξωτερικοί ασθενείς

Ρεκόρ εξαετίας παρουσίασε η κίνηση και εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων όπως και στα τμήματα επειγόντων. Ειδικότερα, στα νοσοκομεία της χώρας προσήλθαν και εξετάστηκαν το περασμένο έτος 11.962.688 περιστατικά από 11.803.047 το 2024 (στα στοιχεία του 2024 δεν περιλαμβάνονται οι προσελεύσεις στο νοσοκομείο Θήρας το οποίο όμως δε συνέδραμε πολύ στην αύξηση που παρουσιάζεται). Οι 6.454.365 επισκέψεις (έναντι 6.376.981 επισκέψεις το 2024) αφορούσαν στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία (ΤΕΙ) του περασμένου έτους. Οι επισκέψεις αυτές πάντως είναι κατά 1,2 εκατομμύριο λιγότερες σε σχέση με το 2019, δηλαδή τη χρονιά πριν την Πανδημία, γεγονός που δείχνει ενδεχομένως μια «στροφή» προς τους ιδιώτες οι άλλες δημόσιες δομές της πρωτοβάθμιας.

Επίσης 4.964.110 επισκέψεις (από 4.839.771) αφορούσαν στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ), ενώ 544.213επισκέψεις (έναντι 586.295) δέχτηκαν τα ολοήμερα (πρώην απογευματινά) ιατρεία.

Μόνον στην 1η Υγειονομική Περιφέρεια (ΥΠΕ) 969.500 έκτακτα περιστατικά προσήλθαν στα ΤΕΠ (από 948.965 ασθενείς το 2024) και άλλα 1,57 εκατομμύρια (από 1,52 εκατομμύρια) από τα ΤΕΙ. Τα νοσοκομεία που κατέγραψαν ρεκόρ στα Επείγοντα με δεκάδες χιλιάδες προσελεύσεις στις εφημερίες τους ήταν πέρυσι: «Γεννηματάς» (100.045 από 81.222), ΚΑΤ (87.246 από 85.866) και «Ερυθρός Σταυρός» (79.856 από 78.957).

Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει κι εδώ στα τρία Παιδιατρικά νοσοκομεία. Συνολικά εξετάστηκαν 340.160 περιστατικά από 361.824 το 2024). Στα δε επείγοντα κατέφθασαν πέρυσι σχεδόν 178.452 από περίπου 200.000. Η εικόνα αυτή στα παιδιατρικά όπως και στις νοσηλείες δε συνάδει με τις αναφορές για μεγάλες εισροές λόγω ιώσεων οι οποίες σημειώθηκαν κατά την αρχή του 2026.

Στη 2η ΥΠΕ εντοπίζεται και το νοσοκομείο που δέχθηκε τον μεγαλύτερο αριθμό περιστατικών στα Επείγοντα στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής, που είναι το Γενικό Κρατικό Νίκαιας, με 102.761 περιστατικά, μειωμένα κατά περίπου 5.000 σε σχέση με το 2025.

Την «πρωτιά» στην επικράτεια κατέχει για το 2025 το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας με 126.593 από 111.742 περιστατικά σημειώνοντας μεγάλη αύξηση όπως φαίνεται.

Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας

Σταθερή ήταν η κίνηση το 2025 στις δομές της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Κέντρα Υγείας, Τοπικές Μονάδες Υγείας, Περιφερειακά ιατρεία – ΠΦΥ), σε σχέση με το 2024 σύμφωνα με το BI. Με βάση λοιπόν τα στοιχεία αυτά το 2025 η ΠΦΥ διαχειρίστηκε 13,4 εκατομμύρια περιστατικά. Μάλιστα ένα μεγάλο μέρος των επισκέψεων στα σημεία της ΠΦΥ αφορά στη συνταγογράφηση φαρμάκων. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του υπουργείου Υγείας, ο αριθμός των πολιτών που προσήλθαν σε πρωτοβάθμιες δομές μόνο για συνταγογράφηση ήταν πέρυσι 4,18 εκατομμύρια από 3,9 εκατομμύρια επισκέψεις το 2024. Ο αριθμός αυτός είναι μεγαλύτερος σε σχέση με τα επείγοντα περιστατικά δηλαδή 3,35 εκατομμύρια (από 3,38 εκατομμύρια επισκέψεις το 2024).