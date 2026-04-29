Ο πόλεμος με το Ιράν έχει κοστίσει μέχρι στιγμής στις ΗΠΑ περίπου 25 δισ. δολάρια, υποστήριξε κατά τη διάρκεια ακρόασης στην Επιτροπή Ενόπλων Δυνάμεων της Βουλής των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών, ο αξιωματούχος του Πενταγώνου Τζουλς Χερστ στο πλαίσιο παρουσίασης ενημέρωσης για το συνολικό κόστος του πολέμου μέχρι σήμερα. Όπως ανέφερε, κατά την πρώτη επίσημη ενήμερωση για το θέμα, το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών να αφορά πυρομαχικά.

Πρώτη ακρόαση για Χέγκσεθ

Στην ακρόαση της Επιτροπής, που είναι η πρώτη που γίνεται στο Κογκρέσο από την αρχή του πολέμου, παρουσιάστηκε και ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, ο οποίος μεταξύ άλλων υποστήριξε ότι το βασικό πρόβλημα αυτή την στιγμή δεν είναι το τι συμβαίνει στο Ιράν, αλλά «οι ηττοπαθείς Δημοκρατικοί».

Απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με το πώς ο Λευκός Οίκος σκοπεύει να πιέσει το Ιράν να συμφωνήσει σε μια νέα πυρηνική συμφωνία, ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει «να φέρουν το Ιράν στο σημείο να καθίσει στο τραπέζι και να εγκαταλείψει» τις πυρηνικές του φιλοδοξίες. Υποστήριξε ότι, παρότι οι επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν πέρυσι τις άφησαν «κατεστραμμένες», η Τεχεράνη εξακολουθεί να διατηρεί «πυρηνικές φιλοδοξίες», καθώς και μια «συμβατική ασπίδα από χιλιάδες πυραύλους».

Ο Χέγκσεθ δήλωσε ότι «καλωσορίζει» τη συζήτηση για το Ιράν, η οποία αναμένεται να κυριαρχήσει στη σημερινή συνεδρίαση.

Επανέλαβε επίσης τον ισχυρισμό του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα επιτρέψουν στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο και ανέφερε ότι Αμερικανοί διαπραγματευτές εργάζονται για την επίτευξη συμφωνίας.

Βασικός αντίπαλος οι ηττοπαθείς Δημοκρατικοί

Ενώ όπως τόνισε: «Οι μεγαλύτεροι αντίπαλοι που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή είναι τα απερίσκεπτα, ανεύθυνα και ηττοπαθή λόγια των Δημοκρατικών στο Κογκρέσο και ορισμένων άλλων Δημοκρατικών».

Υπερασπιζόμενος το αίτημα του Λευκού Οίκου για αύξηση των αμυντικών δαπανών, ο Χέγκσεθ δήλωσε ότι ο πρόεδρος Τραμπ επιδιώκει να επαναφέρει τη βιομηχανική βάση άμυνας των ΗΠΑ «σε καθεστώς πολεμικής ετοιμότητας».

Ο υπουργός Πολέμου υποστήριξε επίσης ότι το αίτημα του Τραμπ για αμυντικό προϋπολογισμό ύψους 1,5 τρισ. δολαρίων για το οικονομικό έτος 2027 «αντανακλά την επείγουσα φύση της στιγμής».

Τι προβλέπει το Σύνταγμα των ΗΠΑ

Το Σύνταγμα των Ηνωμένων Πολιτειών, αναφέρει πως μόνο το Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών έχει την αρμοδιότητα να κηρύσσει ή να εγκρίνει έναν πόλεμο. Ωστόσο, το Κογκρέσο δεν είχε ενημερωθεί ούτε ψήφισε σχετικά με την έναρξη της σύγκρουσης, ενώ αυτή είναι η πρώτη φορά που ο υπουργός συμμετέχει σε κάποια διαδικασία της Βουλής.

Μέλη του Κογκρέσου δηλώνουν ότι η υπομονή τους εξαντλείται όσον αφορά τον πόλεμο με το Ιράν, λόγω των επιπτώσεών του τόσο σε διεθνές όσο και σε εσωτερικό επίπεδο, ιδιαίτερα σε σχέση με τις τιμές των καυσίμων και το κόστος των τροφίμων.