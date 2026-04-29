Η εβδομάδα της επίσκεψης του Εμανουέλ Μακρόν στην Αθήνα δεν ήταν απλώς μια διπλωματική επιτυχία· ήταν η επιβεβαίωση ενός ισχυρού λαϊκού αισθήματος. Τα ευρήματα της τελευταίας δημοσκόπησης της Metron Analysis για το MEGA δείχνουν ότι οι Έλληνες επαναπροσδιορίζουν τις συμπάθειες και τους φόβους τους στον παγκόσμιο χάρτη, με την Ουάσιγκτον να βρίσκεται στο χαμηλότερο σημείο των τελευταίων ετών.

Η «Γαλλική Άνοιξη» και η έκπληξη της Κίνας

Στην ερώτηση για τη δημοτικότητα των ξένων δυνάμεων, η Γαλλία «τερματίζει» πρώτη με το εντυπωσιακό 66% θετικών γνωμών. Η αμυντική συμφωνία και η στρατηγική σχέση με το Παρίσι φαίνεται να έχουν εδραιωθεί στη συνείδηση των πολιτών ως το ασφαλέστερο «λιμάνι» στη Δύση.

Την ίδια στιγμή, η Κίνα αναδεικνύεται σε έναν απρόσμενα δημοφιλή παίκτη, συγκεντρώνοντας 55% θετικές γνώμες. Η σταδιακή απομάκρυνση από τα παραδοσιακά δυτικοκεντρικά αντανακλαστικά είναι πλέον ορατή, με το Πεκίνο να κερδίζει έδαφος έναντι των παλαιών δυνάμεων.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Το «Βατερλώ» της Ουάσιγκτον και το φάντασμα του 2015

Στον αντίποδα, η εικόνα των ΗΠΑ προκαλεί αίσθηση: το 71% των ερωτηθέντων εκφράζει αρνητική γνώμη, το χειρότερο ποσοστό μεταξύ όλων των χωρών. Η ρητορική της έντασης, οι εμπορικοί πόλεμοι και η αίσθηση αστάθειας έχουν απομονώσει την Ουάσιγκτον στα μάτια της ελληνικής κοινής γνώμης.

Παρόμοια είναι η κατάσταση και για τη Γερμανία (57% αρνητικές γνώμες), με τις μνήμες των μνημονίων και του 2015 να παραμένουν ζωντανές, ενώ η Ρωσία διατηρεί ένα 32% θετικών γνωμών, παρά τη διεθνή απομόνωση λόγω του πολέμου.

«Κόκκινη κάρτα» στην επίθεση στο Ιράν

Το πιο ξεκάθαρο εύρημα της έρευνας αφορά τη στρατιωτική δράση στη Μέση Ανατολή. Το 76% των Ελλήνων (από 72% τον Μάρτιο) χαρακτηρίζει αδικαιολόγητη την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν. Πρόκειται για μια σχεδόν καθολική συναίνεση που υπερβαίνει τα κομματικά όρια και αντικατοπτρίζει μια βαθιά αποστροφή προς τη λογική της στρατιωτικής επιβολής.

ΕΕ και ΗΠΑ: Μαζί ή χώρια;

Παρά την αντιπάθεια προς την αμερικανική εξωτερική πολιτική, οι Έλληνες εμφανίζονται πιο ρεαλιστές ως προς το μέλλον της Δύσης. Το 54% πιστεύει ότι ΕΕ και ΗΠΑ θα παραμείνουν σύμμαχοι, μια άνοδος 4 μονάδων σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Φαίνεται πως η συζήτηση για την ευρωπαϊκή αμυντική αυτονομία, με μπροστάρη τη Γαλλία, έδωσε μια ανάσα αισιοδοξίας. Οι πολίτες ελπίζουν ότι η Ευρώπη μπορεί να σταθεί στα πόδια της, ακόμη κι αν η σχέση με τον «μεγάλο αδελφό», στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, περνάει τη μεγαλύτερη κρίση εμπιστοσύνης των τελευταίων δεκαετιών.