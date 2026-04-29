Η σειρά ανάμεσα στη Βαλένθια και τον Παναθηναϊκό για τα playoffs της EuroLeague έχει ακόμα μέλλον. Μετά το πρώτο ματς επί ισπανικού εδάφους θα ακολουθήσει το Game 2 το οποίο θα διεξαχθεί την ερχόμενη Πέμπτη στις 21.45 και πάλι στην έδρα της ισπανικής ομάδας.

Στη συνέχεια η σειρά θα μεταφερθεί επί ελληνικού εδάφους. Το τρίτο ματς θα γίνει στο ΟΑΚΑ στις 6 Μαΐου με το τζάμπολ να έχει οριστεί στις 21.15. Εφόσον χρειαστεί τέταρτο παιχνίδι αυτό θα γίνει δύο ημέρες αργότερα και πάλι στην έδρα του Παναθηναϊκού.

Εάν ούτε και στο τέταρτο παιχνίδι δεν κριθεί η πρόκριση στο Final Four της EuroLeague, τότε το πέμπτο ματς θα γίνει στην Ισπανία στις 12 ή 13 Μαΐου. Υπενθυμίζουμε ότι η σειρά κρίνεται στις τρεις νίκες.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της σειράς