«Καλοκαίρι χάους». Αυτή είναι η φράση που κυκλοφορεί πλέον ανοιχτά στους διαδρόμους της παγκόσμιας αεροπορικής βιομηχανίας και στις αίθουσες συνεδριάσεων των μεγάλων τουριστικών ομίλων. Η αιτία είναι προφανής: ο πόλεμος στο Ιράν και οι επιπτώσεις του στην παγκόσμια αγορά αεροπορικών καυσίμων έχουν δημιουργήσει μια κρίση που δεν μοιάζει με καμία άλλη από την εποχή του Covid-19. Και αυτή τη φορά, το πρόβλημα δεν είναι η απαγόρευση των ταξιδιών. Είναι η ίδια η δυνατότητα των αεροπλάνων να πετούν.

Το κλείσιμο του Ορμούζ και η αλυσιδωτή καταστροφή

Τα Στενά του Ορμούζ είναι η αρτηρία μέσα από την οποία διακινείται, υπό κανονικές συνθήκες, το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου. Όταν αυτή η αρτηρία φράζει, οι συνέπειες δεν εμφανίζονται αμέσως στις αντλίες βενζίνης ή στα ταμπλό των αεροδρομίων. Αλλά όταν εμφανιστούν, έρχονται με ορμή.

Αυτό βιώνει τώρα η παγκόσμια αεροπορία. Η τιμή της κηροζίνης – του καυσίμου Jet A1 που τροφοδοτεί κάθε εμπορικό αεροσκάφος – έχει εκτοξευθεί από περίπου 85-90 δολάρια ανά βαρέλι σε 150-200 δολάρια τις τελευταίες εβδομάδες. Η άνοδος αυτή μεταφράζεται άμεσα σε λειτουργικό κόστος για τις αεροπορικές εταιρείες, και από εκεί στην τσέπη του επιβάτη.

Η Scandinavian Airlines έχει ακυρώσει περίπου 1.000 αναχωρήσεις, η Lufthansa ακολούθησε το παράδειγμά της καταργώντας 20.000 δρομολόγια, ενώ η Air France-KLM επιβάλλει επιπλέον χρέωση 100 ευρώ στα εισιτήρια μεγάλων αποστάσεων. Αυτές δεν είναι ανακοινώσεις ρουτίνας. Είναι η πρώτη ορατή όψη μιας κρίσης που βαθαίνει.

Έξι εβδομάδες: Ο αριθμός που σκορπά πανικό

Η δραματική προειδοποίηση του επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, Φατίχ Μπιρόλ, για ελλείψεις καυσίμων αεροσκαφών στην Ευρώπη τις επόμενες εβδομάδες έχει ταρακουνήσει τον τουριστικό κλάδο. Η εκτίμηση ότι τα ευρωπαϊκά αποθέματα επαρκούν για περίπου έξι εβδομάδες μετατρέπει ένα αφηρημένο γεωπολιτικό πρόβλημα σε πολύ συγκεκριμένη αντίστροφη μέτρηση.

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολος Τζιτζικώστας, μιλώντας από τους Δελφούς στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ, διαβεβαίωσε ότι τα αποθέματα αεροπορικών καυσίμων στην αγορά επαρκούν μέχρι τις αρχές Ιουνίου, ενώ τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης που διαθέτει η Ε.Ε. επαρκούν για περίπου 90 ημέρες. Η διευκρίνιση, ωστόσο, είναι κρίσιμη: οι ακυρώσεις πτήσεων γίνονται εξαιτίας της υψηλής τιμής των καυσίμων, καθώς οι συγκεκριμένες διαδρομές δεν συμφέρουν πια τις αεροπορικές εταιρείες. Αν η κρίση δεν λήξει και τα Στενά του Ορμούζ δεν αποκατασταθούν μέχρι τις αρχές Ιουνίου, η έλλειψη θα γίνει πραγματική – όχι μόνο οικονομικά επώδυνη.

Σε αρκετά ιταλικά αεροδρόμια καταγράφηκαν ήδη προβλήματα στους ανεφοδιασμούς αεροσκαφών λόγω περιορισμένης διαθεσιμότητας καυσίμων, ενώ το Διεθνές Συμβούλιο Αεροδρομίων Ευρώπης (ACI), που εκπροσωπεί περισσότερα από 600 αεροδρόμια στην ήπειρο, κάλεσε την ΕΕ να λάβει άμεσα μέτρα καθώς η Ευρώπη ενδέχεται να αντιμετωπίσει συστημική έλλειψη καυσίμων.

Η εκεχειρία δεν αρκεί: Χρειάζονται μήνες, όχι εβδομάδες

Εδώ βρίσκεται το πιο δύσκολο κομμάτι της ιστορίας. Η ανακοίνωση κατάπαυσης πυρός δύο εβδομάδων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν έφερε πτώση άνω του 15% στις τιμές του αργού πετρελαίου. Αλλά οι επαγγελματίες του κλάδου ξέρουν καλά ότι αυτό δεν αρκεί.

Ο γενικός διευθυντής της Διεθνούς Ένωσης Αερομεταφορών (IATA), Γουίλι Γουόλς, μιλώντας σε διάσκεψη στη Σιγκαπούρη, προειδοποίησε ότι η επιστροφή στην ομαλότητα όσον αφορά τις προμήθειες κηροζίνης θα πάρει «μήνες», ακόμα και στην περίπτωση που παραμείνουν ανοιχτά τα Στενά του Ορμούζ.

Η αιτία δεν είναι μόνο η τιμή του αργού. Ο Γουόλς επεσήμανε ότι η διαταραχή των ικανοτήτων διύλισης στη Μέση Ανατολή αποτελεί ουσιώδη κρίκο στην αλυσίδα της παγκόσμιας προμήθειας διυλισμένων προϊόντων, και αυτός ο κρίκος δεν επισκευάζεται σε μια νύχτα. Τα διυλιστήρια χρειάζονται χρόνο για να επανέλθουν σε κανονική παραγωγή, οι εφοδιαστικές αλυσίδες χρειάζονται χρόνο για να αναδιοργανωθούν, και τα στρατηγικά αποθέματα χρειάζονται χρόνο για να αναπληρωθούν.

Ο επικεφαλής της IATA υπογράμμισε ότι οι αερομεταφορές μπορούν να είναι κερδοφόρες ακόμα και με υψηλές τιμές πετρελαίου – το πρόβλημα είναι η βραχυπρόθεσμη αντίδραση απέναντι σε μια τόσο ταχεία αύξηση. «Ο πιο άμεσος μοχλός» είναι να μεταφερθεί η αύξηση του κόστους στις τιμές των εισιτηρίων. «Είναι αναπόφευκτο», κατέληξε.

Τι σημαίνει αυτό για τον έλληνα ταξιδιώτη και τον τουρισμό

Η Ελλάδα βρίσκεται σε ιδιαίτερα ευαίσθητη θέση. Εξαρτάται από αεροπορικές συνδέσεις για την απρόσκοπτη άφιξη εκατομμυρίων τουριστών, και ταυτόχρονα έχει να διαχειριστεί την αβεβαιότητα που χτυπά τις κρατήσεις ήδη από τώρα.

Η αγωνία των επιχειρηματιών του τουριστικού κλάδου χτυπά «κόκκινο», με παράγοντες της αγοράς να σημειώνουν ότι «αν δεν υπάρχουν καύσιμα, δεν έχουμε αεροπλάνα, δεν έχουμε τουρίστες. Αυτό το ενδεχόμενο είναι εφιαλτικό». Το «καλό σενάριο», όπως το θέτουν οι ίδιοι, είναι ακριβά αεροπορικά εισιτήρια. Το κακό, καθόλου αεροπλάνα.

Αυτή τη στιγμή, η πτώση στη ροή των νέων κρατήσεων φτάνει μέχρι και το 30%, με επιχειρηματίες από τον ξενοδοχειακό κλάδο να αναφέρουν ότι αντί για 600 νέες κρατήσεις την ημέρα, έχουν τώρα 400. Το πάγωμα αφορά όλες τις κύριες αγορές του ελληνικού τουρισμού: Γερμανία, Μεγάλη Βρετανία, Γαλλία, ΗΠΑ, Ισραήλ. Σύμφωνα με πληροφορίες από στελέχη του κλάδου, οι κρατήσεις από αγορές όπως η Ιταλία και η Ολλανδία εμφανίζονται μειωμένες έως και 35%.

Εάν οι ελλείψεις επεκταθούν, αεροπορικές εταιρείες στην Ευρώπη θα προχωρήσουν σε διακοπές δρομολογίων από τα τέλη Ιουνίου, όταν δηλαδή για τους ελληνικούς προορισμούς ξεκινά η μεγάλη τουριστική κίνηση. Αυτό το ενδεχόμενο δεν αντιμετωπίζεται πλέον ως θεωρητικό.

Η Ελλάδα έχει αποθέματα – αλλά αυτό δεν φτάνει

Το ΔΑΑ και τα ελληνικά διυλιστήρια δεν βρίσκονται σε κατάσταση πανικού καθώς τα δύο μεγάλα ελληνικά διυλιστήρια – Motor Oil και Helliniq Energy – παράγουν αεροπορικά καύσιμα, κάτι που δεν συμβαίνει σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες.

Αλλά η παρηγοριά έχει όριο. Αν υπάρξει πανευρωπαϊκή έλλειψη αεροπορικού καυσίμου, η Ελλάδα δεν θα μείνει ανεπηρέαστη, ανεξαρτήτως των αποθεμάτων που διαθέτει – γιατί αν δεν υπάρχουν καύσιμα στο αεροδρόμιο προορισμού, θα αρχίσουν να εμφανίζονται προβλήματα στις πτήσεις. Με άλλα λόγια, το πρόβλημα δεν είναι αν το Ελευθέριος Βενιζέλος μπορεί να ανεφοδιάσει ένα αεροπλάνο. Είναι αν το αεροπλάνο από τη Φρανκφούρτη ή το Λονδίνο μπορεί να φύγει για να έρθει.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα αεροπορικά καύσιμα παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στις ελληνικές εξαγωγές: κάθε ανεφοδιασμός αεροσκάφους στην Ελλάδα με προορισμό το εξωτερικό καταγράφεται ως εξαγωγή, ενώ σύμφωνα με έκθεση του Γραφείου Οικονομικών Υποθέσεων της ελληνικής πρεσβείας στην Ουάσιγκτον, το 64% των ελληνικών εξαγωγών πετρελαιοειδών προς τις ΗΠΑ αποτελείται από καύσιμα αεροσκαφών. Σε μια περίοδο εντεινόμενης εμπορικής πίεσης, αυτή η διάσταση δεν είναι αμελητέα.

Τρία σενάρια για το φετινό καλοκαίρι

Οι αναλυτές περιγράφουν τρία πιθανά σενάρια. Στο «καλό»: ο πόλεμος τελειώνει άμεσα και τα στενά ανοίγουν – ακόμα και τότε όμως η ομαλοποίηση θα απαιτήσει μήνες, οι τιμές των εισιτηρίων θα παραμείνουν υψηλές, αλλά θα αποφευχθούν οι μαζικές ακυρώσεις. Στο «κακό»: μερική επαναλειτουργία με αβεβαιότητα, με τις εταιρείες να κόβουν τις λιγότερο κερδοφόρες πτήσεις και τα περιφερειακά δρομολόγια, πλήττοντας πιθανώς τα μικρότερα ελληνικά αεροδρόμια. Στο «χειρότερο»: συνέχιση του πολέμου και «δελτίο καυσίμων».

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η κατάσταση είναι πολύ χειρότερη από μια απλή άνοδο της τιμής του πετρελαίου, καθώς οι αεροπορικές εταιρείες βρίσκονται εγκλωβισμένες σε ένα διπλό πρόβλημα: την ακρίβεια και τη φυσική έλλειψη εφοδιασμού. Επισημαίνει επίσης ότι οι low-cost εταιρείες, που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της συνδεσιμότητας πολλών ελληνικών νησιών με την Ευρώπη, είναι οι πιο ευάλωτες σε ένα τέτοιο περιβάλλον.

Στροφή στο late booking και η νέα πραγματικότητα

Μεγάλη είναι η αλλαγή στη συμπεριφορά των ταξιδιωτών κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Απριλίου: όλο και περισσότεροι επιλέγουν να κάνουν κρατήσεις την τελευταία στιγμή (late booking), δηλαδή λίγες ημέρες πριν από την άφιξή τους. Αυτή η τάση δεν είναι απλώς στατιστικό φαινόμενο. Αντικατοπτρίζει μια ουσιαστική ψυχολογική μετατόπιση: οι ταξιδιώτες δεν θέλουν να δεσμεύσουν χρήματα για διακοπές που δεν ξέρουν αν θα μπορέσουν να κάνουν.

Σε αντίθεση με προηγούμενες χρονιές όπου μεγάλο ποσοστό των διαθέσιμων δωματίων είχε ήδη δεσμευτεί από τους πρώτους μήνες του έτους, φέτος η εικόνα παρουσιάζει μεγαλύτερη αβεβαιότητα, με τους ξενοδόχους να προχωρούν ήδη σε εκπτώσεις και ειδικές προσφορές.

Τι κάνει η Ευρώπη

Η ΕΕ δεν μένει άπραγη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε το AccelerateEU, ένα σχέδιο για τον συντονισμό των προμηθειών καυσίμων έκτακτης ανάγκης και τη διασφάλιση ότι τα κράτη-μέλη θα αρχίσουν να μοιράζονται τα αποθέματά τους, ενώ εξετάζει και νέες εισαγωγές από τις ΗΠΑ, αν και τα αμερικανικά καύσιμα αεριωθουμένων ακολουθούν ελαφρώς διαφορετικά χημικά πρότυπα.

Ο Επίτροπος Ενέργειας Νταν Γιόργκενσεν επισήμανε ότι σε περίπτωση ανάγκης η Ευρώπη μπορεί να ανακατανείμει και να μοιραστεί τα καύσιμα που διαθέτει. Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει ότι οι ακυρώσεις πτήσεων δεν σχετίζονται τόσο με τις ελλείψεις όσο με την έλλειψη κερδοφορίας των ίδιων των αεροπορικών εταιρειών. Η διαφορά μεταξύ των δύο αυτών εκδοχών – κρίση εφοδιασμού ή κρίση κερδοφορίας – είναι το κλειδί για την κατανόηση του τι ακριβώς συμβαίνει και πόσο μακριά μπορεί να φτάσουν οι επιπτώσεις.

Τι έρχεται

Οι επόμενες εβδομάδες θα είναι αποφασιστικές. Αν τα Στενά του Ορμούζ ανοίξουν και η παραγωγή καυσίμων αρχίσει σταδιακά να αποκαθίσταται, το φετινό καλοκαίρι θα είναι ακριβό αλλά βιώσιμο. Αν όχι, η αεροπορική βιομηχανία θα βρεθεί μπροστά σε αποφάσεις που θα αλλάξουν τον χάρτη των δρομολογίων για μήνες.

Για τον ελληνικό τουρισμό, που έχει επενδύσει τεράστια στην προσέλκυση επισκεπτών για το 2026, το παράθυρο είναι στενό. Οι ξενοδόχοι, οι τουριστικοί πράκτορες και οι αεροπορικές εταιρείες κοιτούν τα ίδια δεδομένα και βγάζουν τα ίδια συμπεράσματα: η κρίση δεν έχει τελειώσει, και η επιστροφή στην ομαλότητα – ακόμα κι αν ξεκινήσει σήμερα – θα αργήσει να γίνει αισθητή στις τιμές των εισιτηρίων και στη διαθεσιμότητα των θέσεων.