Με ιδιαίτερα αιχμηρό τρόπο, ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος, τοποθετήθηκε στην εκδήλωση της Ένωσης Ελλήνων Συνταγματολόγων και του Διοικητικού Επιμελητηρίου Ελλάδας με τίτλο «Ώρα ριζικών αλλαγών για το κράτος και τη Δημόσια Διοίκηση», για το ζήτημα των υποκλοπών, τονίζοντας πως η υπόθεση αυτή έχει καταφέρει ένα «καίριο πλήγμα στην καρδιά του Κράτους Δικαίου».

Ο πρώην Πρόεδρος εξαπέλυσε βέλη προς δύο κατευθύνσεις, τονίζοντας ότι η υπονόμευση των δημοκρατικών κεκτημένων εκπορεύεται τόσο από την κυβέρνηση όσο και από την ίδια τη Δικαιοσύνη. Αναφερόμενος στην αρχειοθέτηση του φακέλου από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, υπογράμμισε πως οι χειρισμοί αυτοί «αφήνουν στο σκοτάδι της ανοχής ή και της συγκάλυψης πρακτικές οφθαλμοφανούς παραβίασης» του απορρήτου των επικοινωνιών.

«Η παραβίαση καθίσταται τόσο περισσότερο καταδικαστέα, όσο θίγει τον πυρήνα του ίδιου του Πολιτικού Συστήματος», σημείωσε, υπενθυμίζοντας ότι στο στόχαστρο των παρακολουθήσεων βρέθηκαν πολιτικοί, δημοσιογράφοι, ακόμα και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Το «επιτελικό κράτος» ως μηχανισμός ακραίου συγκεντρωτισμού

Η κριτική του κ. Παυλόπουλου επεκτάθηκε και στη δομή της ίδιας της διακυβέρνησης, βάζοντας στο «στόχαστρο» το μοντέλο του επιτελικού κράτους. Ο πρώην ΠτΔ περιέγραψε μια πραγματικότητα έντονου συγκεντρωτισμού που πνίγει την περιφέρεια, υποστηρίζοντας ότι η εφαρμογή αυτού του μοντέλου έχει αποδυναμώσει την Αποκέντρωση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Όπως εξήγησε, η κατάσταση αυτή αποτελεί το αποκορύφωμα μιας πορείας υποβάθμισης των τοπικών θεσμών που ξεκίνησε από την εποχή του «Καλλικράτη», καθιστώντας σήμερα επιτακτική την ανάγκη για ριζικές αλλαγές στη Δημόσια Διοίκηση.