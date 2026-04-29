Μετά την απόφαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) να διατηρήσει για ακόμη μία φορά αμετάβλητα τα επιτόκια, παρά τις πιέσεις του Ντόναλντ Τραμπ για μείωση τους, ο απερχόμενος πρόεδρος της Fed, Τζερόμ Πάουελ, δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι σκοπεύει να παραμείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας.

Ο Πάουελ, ο οποίος ετοιμάζεται να παραδώσει την προεδρία στον εκλεκτό του προέδρου Τραμπ Κέβιν Γουόρς τον επόμενο μήνα, υποστήριξε ότι σκοπεύει να τηρήσει ένα «χαμηλό προφίλ» ως μέλος του ΔΣ. Θα είναι η πρώτη φορά από το 1948 που ένας επικεφαλής της Fed παραμένει διοικητής μετά τη λήξη της θητείας του ως πρόεδρος.

«Θα αποχωρήσω όταν θεωρήσω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή», δήλωσε ο Πάουελ.

Τι είπε για τις κινήσεις της κυβέρνησης εναντίον του

Ο Πάουελ εξέφρασε ανησυχία για τις «νομικές επιθέσεις» κατά της Fed, οι οποίες, όπως είπε, απειλούν την ικανότητα της Τράπεζας να ασκεί νομισματική πολιτική χωρίς πολιτικές παρεμβάσεις. Η αναφορά αυτή αφορούσε στην ποινική έρευνα που άνοιξε το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ εις βάρος του, η οποία στη συνέχεια ανεστάλη, αλλά θα μπορούσε να επανεκκινήσει εάν κριθεί απαραίτητο.

«Έχω πει ότι δεν θα αποχωρήσω από το Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι αυτή η έρευνα να ολοκληρωθεί πλήρως, με διαφάνεια και οριστικά, και το υποστηρίζω αυτό», ανέφερε.

«Και θέλω να τονίσω ότι αυτό δεν έχει καμία σχέση με τη λεκτική κριτική από εκλεγμένους αξιωματούχους. Ποτέ δεν είπα ότι τέτοια κριτική αποτελεί πρόβλημα. Αυτό που με ανησυχεί είναι οι νομικές ενέργειες της κυβέρνησης, οι οποίες είναι πρωτοφανείς στην 113χρονη ιστορία μας και συνοδεύονται από απειλές για περαιτέρω κινήσεις».

Ο Πάουελ πρόσθεσε ότι φοβάται πως αυτές οι επιθέσεις υπονομεύουν την ανεξαρτησία του θεσμού και θέτουν σε κίνδυνο την ικανότητά του να ασκεί νομισματική πολιτική χωρίς πολιτικά κριτήρια.

Που στοχεύει ο Πάουελ με την ανακοίνωση αυτή

Συνήθως, οι πρόεδροι της Fed αποχωρούν πλήρως με τη λήξη της θητείας τους, όμως η αποχώρηση του Πάουελ έρχεται έπειτα από μια ιδιαίτερα ταραχώδη περίοδο, με πολιτικές πιέσεις, έρευνα του Υπουργείου Δικαιοσύνης για ανακαινίσεις στα κεντρικά της Fed και συνεχιζόμενο έλεγχο από ανεξάρτητες αρχές.

Παρά την κατάσταση αυτή, ο Πάουελ έχει προσπαθήσει να διατηρήσει εικόνα ουδετερότητας, αποφεύγοντας ακόμη και πολιτικούς συμβολισμούς στις δημόσιες εμφανίσεις του, ενώ έχει επανειλημμένα απορρίψει πιέσεις για μειώσεις επιτοκίων.

Η Fed λαμβάνει αποφάσεις συλλογικά, καθώς το Διοικητικό Συμβούλιο έχει 12 μέλη με δικαίωμα ψήφου. Ο Πάουελ, παραμένοντας στο συμβούλιο, πιθανότατα στοχεύει στο να συνεχίσει να λειτουργεί ως αντίβαρο σε πιθανές πολιτικές παρεμβάσεις, διατηρώντας επιρροή στις μελλοντικές αποφάσεις της Τράπεζας.