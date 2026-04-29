Το «μάθημα» στους φοιτητές του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθήνας (ΟΠΑ), από Το Βήμα μαζί με άλλα μέσα της Alter Ego, συνεχίστηκε χθες (28/4) με στόχο όσοι το παρακολούθησαν να μπορούν να διακρίνουν τι είναι είδηση και τι παραπληροφόρηση. Το πρόγραμμα, με τίτλο «Αλήθειες για τα ψέματα: Μάθετε πώς να ξεχωρίζετε τα fake news από τις πραγματικές ειδήσεις», ήταν η συνέχεια του πρώτου μέρους που είχε πραγματοποιηθεί τον περασμένο μήνα. Εντάσσεται στην ευρύτερη δράση της Alter Ego Media για να εκπαιδευτούν οι φοιτητές στην υπεύθυνη «κατανάλωση» ειδήσεων ώστε να μην πιστεύουν ψευδείς πληροφορίες και να μην τις αναπαράγουν.

Το workshop στο ΟΠΑ ξεκίνησε με την αρχισυντάκτρια του Βήματος, Τάνια Μποζανίνου, που ανέπτυξε τα είδη των fake news, έδειξε στους φοιτητές πώς να εντοπίζουν τις θεωρίες συνομωσίας, παρουσίασε τα αρχικά ΠΑΣΑΠ που παρέχουν έναν γρήγορο τρόπο για τη «διασταύρωση» μιας είδησης και εξήγησε στους φοιτητές γιατί και πώς πρέπει να επαληθεύουν το ChatGPT και τα υπόλοιπα Μεγάλα Γλωσσικά Μοντέλα (LLM).

Ακολούθησε ο Στρατής Αγγελής, δημοσιογράφος στο Βήμα και στο Mega, ο οποίος παρουσίασε πρακτικά παραδείγματα από fake news όλων των ειδών γύρω από τον πόλεμο στη Γάζα.

Τη σκυτάλη πήρε ο Θεόδωρος Λάππας, επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του ΟΠΑ, ο οποίος ανέπτυξε τις τρεις «υπερδυνάμεις» της σύγχρονης Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ).

Στη συνέχεια, ο Dr. Ανδρέας Παναγόπουλος, δημοσιογράφος και σύμβουλος έκδοσης του in.gr, μίλησε στους φοιτητές για το πώς να ξεχωρίζουν τα deep fake καθώς και για τους κινδύνους απάτης με χρήση της ΤΝ.

Τέλος ο Βαγγέλης Στεργιόπουλος, δημοσιογράφος στο in.gr και ερευνητής του ιστορικού αρχείου Το Βήμα και Τα Νέα, μίλησε για το ψέμα ως «μασκαρεμένη αλήθεια».

Όσοι φοιτητές παρακολούθησαν το workshop έλαβαν βεβαίωση συμμετοχής.