Με έντονο επετειακό χαρακτήρα, παρουσιάστηκε σήμερα το πλήρες πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου από τον νέο του καλλιτεχνικό διευθυντή Μιχαήλ Μαρμαρινό, με το κέντρο βάρους να δίνεται στην Πειραιώς 260, που συμπληρώνει 20 χρόνια λειτουργίας ως βασικός πυρήνας της σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας του θεσμού.

Έχοντας ήδη ανακοινώσει το πρόγραμμα της Επιδαύρου και του Ηρωδείου, που κλείνει για εργασίες αποκατάστασης μετά τον Ιούνο, ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ, περιέγραψε το φετινό πρόγραμμα ως μέρος μιας τριετούς επιμελητικής κατεύθυνσης, επιμένοντας στη φιλοσοφία του φεστιβάλ ως «χώρου εμπειρίας και μεταμόρφωσης». «Τα φεστιβάλ φέρνουν κοντά τους ανθρώπους για καλό», σημείωσε, επιμένοντας στην έννοια των φεστιβάλ ως «γιορτή» και συνδέοντας τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με τη συλλογική ανάγκη για κοινότητα — μια ανάγκη που, όπως υπενθύμισε, αναδύθηκε ήδη από τη μεταπολεμική Ευρώπη.

Το πρόγραμμα της Πειραιώς 260 ανοίγει στις 29 Μαΐου, με μια συμβολική έναρξη – έκπληξη, ενώ στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 20 χρόνια της θα πραγματοποιηθεί ειδικό αφιέρωμα στον πρώην καλλιτεχνικό διευθυντή του Φεστιβάλ, Γιώργο Λούκο, εμπνευστή και ιδρυτή του προγράμματος της Πειραιώς 260.

Πειραιώς 260: 20 χρόνια και νέα ερμηνεία του χώρου

Ο Μιχαήλ Μαρμαρινός περιέγραψε τη φιλοσοφία του φεστιβάλ το οποίο «σχεδιάζεται και εξελίσσεται σαν ένα δυναμικό πεδίο συνάντησης, συνεργασίας και ζωντανής ανταλλαγής ιδεών και πράξης μεταξύ Ελλήνων και ξένων δημιουργών και κοινού από όλη την Ελλάδα, από όλο το φάσμα της τέχνης». Από τις θεμελιώδεις αρχές και κατευθύνσεις του Φεστιβάλ είναι η διεύρυνση και η ενίσχυση του διεθνούς χαρακτήρα και της εξωστρέφειας του, η υποστήριξη της πρωτότυπης ελληνικής δημιουργίας και η προβολή της σε διεθνή φεστιβάλ και ακροατήρια, όπως σημείωσε.

Νέες θεματικές

Το τόξο της τριετούς καλλιτεχνικής διεύθυνσης του Μιχαήλ Μαρμαρινού περιλαμβάνει νέες θεματικές. Αναφέρουμε ενδεικτικά το Αφιέρωμα, που περιλαμβάνει δράσεις αφιερωμένες σε προσωπικότητες με καλλιτεχνικό αποτύπωμα, την επικεντρωμένη στο Ελληνικό Θέατρο, ματιά, την Κοινωνική Γλυπτική Π260 που σχετίζεται κυρίως με τον βιομηχανικό χώρο της Πειραιώς 260, τις Σύνθετες Δράσεις Τέχνης και τα Lecture – Performances, τις μεταμεσονύχτιες δράσεις ενταγμένος στον Έναστρο Ουρανό, Έναστρες Νύχτες, την «GEN 260», μια νέα πλατφόρμα που φιλοδοξεί να γίνει οργανικό κομμάτι του Φεστιβάλ και προτίθεται να φέρει το κοινό σε επαφή με νέους καλλιτέχνες των παραστατικών τεχνών που έχουν αποφοιτήσει πρόσφατα από τις πανεπιστημιακές σχολές που διαθέτουν τμήματα σκηνοθεσίας (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Σκηνοθεσίας του Εθνικού Θεάτρου).

Αλλά και τα μουσικά ΑΦΤΕR, την Αφηγηματική Αρχαιολογία που συνδέεται με την παρέμβαση των παραστατικών τεχνών και μετατρέπει την αρχαιολογική πληροφορία σε εμπειρία για τον επισκέπτη που λαμβάνει χώρα στον αρχαιολογικό χώρο του Ασκληπιείου της Επιδαύρου (σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αργολίδας), τον σημαντικό Χορό- διΕΘΝΙΚΟΤΗΤΕΣ, τις Φωνές του Αραβικού Κόσμου/ Φωνές του Ιράν στην Πειραιώς 260, καθώς και το Φθινόπωρο-ΑΠΟΗΧΟΙ, που δίνει μια δεύτερη φθινοπωρινή «δυναμική» στις παραγωγές του Φεστιβάλ από τις 15 Οκτωβρίου και έπειτα.

Στην καρδιά του φετινού προγράμματος του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου βρίσκεται φυσικά η Πειραιώς 260, η οποία αντιμετωπίζεται ως χώρος φιλοξενίας, αλλά και ως ενεργός «οργανισμός» καλλιτεχνικής εμπειρίας, γιορτάζοντας 20 χρόνια ζωής, με συμμετέχοντες δημιουργούς και περφόρμερ, όπως η Όλια Λαζαρίδου, η Λένα Κιτσοπούλου, η Στεφανία Γουλιώτη, ο Ηλίας Γιαννακάκης και ο Αλέξανδρος Βαρδαξόγλου.

Βασικοί άξονες

Πρέπει να τονιστεί ότι ο χορός έχει ιδιαίτερη θέση φέτος στο Φεστιβάλ όπως και τα μουσικά live. Οι βασικοί άξονες του προγράμματος στην Πειραιώς 260 είναι:

1. Ο «χώρος» ως κεντρική έννοια — γεωπολιτικός, σωματικός και βιωματικός. Το πρόγραμμα αναπτύσσεται μέσα από επτά τόπους καταγωγής: Ιρλανδία, Παλαιστίνη, Ιράν, Ιταλία, Κίνα, Ηνωμένες Πολιτείες, Ελλάδα. Η στόχευση είναι να δοθεί βήμα σε φωνές εκτός του κυρίαρχου δυτικού αφηγήματος, με ιδιαίτερη παρουσία καλλιτεχνών από Παλαιστίνη, Λίβανο, Αλγερία και Ιράν.

2. Χορός και σώμα ως πολιτική εμπειρία. Ο χορός αναδεικνύεται σε βασικό εργαλείο κατανόησης του κόσμου. Το σώμα —όπως τονίστηκε— λειτουργεί ως «φορέας ιστορίας και πολιτικής ευαισθησίας», ενώ η κίνηση αντιμετωπίζεται ως τρόπος σκέψης. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει: διεθνείς παραγωγές χορού, έργα που κινούνται από την προσωπική αφήγηση έως τη συλλογική εμπειρία, υβριδικές μορφές μεταξύ performance, θεάτρου και εικαστικών.

3. Νέος κύκλος μιούζικαλ. Ιδιαίτερη καινοτομία αποτελεί η εισαγωγή κύκλου μιούζικαλ, ο οποίος εκτείνεται σχεδόν σε όλη τη διάρκεια του φεστιβάλ, λειτουργεί ως ισότιμος συνομιλητής με το θέατρο και τον χορό, επιχειρεί να επανατοποθετήσει τη σύγχρονη μουσική στη σκηνική της διάσταση.

4. ΕΞΟΔΟΣ (εκτός των Τειχών) και πλατφόρμα grape, ως «μίνι φεστιβάλ εντός του Φεστιβάλ» με τη φιλοξενία νέων δημιουργών από Ελλάδα και εξωτερικό ως φυτώριο νέας καλλιτεχνικής παραγωγής, 5. Διεθνείς κύκλοι και «αόρατες» αφηγήσεις όπου παρουσιάζονται έργα από: Παλαιστίνη, Λίβανο, Αλγερία, Ιράν με έμφαση σε χορό,performance, διαλέξεις, θεατρικές μορφές, με στόχο την ανάδειξη εμπειριών που απουσιάζουν από τη δυτική πολιτιστική αφήγηση,

6. Δημόσιος λόγος και υβριδικές πλατφόρμες με ένα πρόγραμμα πέρα από τις παραστάσεις και «πλατφόρμες» συζητήσεων και επιτελεστικών διαλέξεων, κύκλους όπως οι «Πυγολαμπίδες» (μικρές εστίες σκέψης), δράσεις που κινούνται μεταξύ θεωρίας και performance, 7. Μεταμεσονύχτιες δράσεις και after-hours εμπειρία, καθώς η Πειραιώς 260 θα παραμένει ενεργή και μετά τις παραστάσεις («Έναστρος ουρανός») και 8. Επετειακές και παράλληλες δράσεις, με ειδικά αφιερώματα ενώ το «Τροχόσπιτο» της Ολιας Λαζαρίδου παρουσιάζεται ως κινητή καλλιτεχνική δράση, δικής της έμπνευσης.

Συμπράξεις

Σε μια χειρονομία σύμπραξης και συνεργασίας των τριών θεσμικών φορέων Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, Εθνικού Θεάτρου και Διεθνούς Φεστιβάλ Καλαμάτας ανακοινώθηκε πρωτοβουλία,η οποία στοχεύει να ενισχύσει την ελληνική δημιουργία και τη διεθνή της παρουσία. Περισσότερες λεπτομέρειες για αυτό θα ανακοινωθούν στις 8 Ιουνίου στο κτίριο του Εθνικού Θεάτρου στο Σχολείον της Ειρήνης Παππά.

Επίδαυρος

Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, παρουσιάζονται αρχαίες και σύγχρονες δραματουργίες και νέες πολιτικές προσέγγισης του αρχαίου δράματος με σκοπό τη γονιμοποίηση του μέσα από τη συνάντηση με άλλες παραστατικές μορφές και τέχνες, ενισχύοντας τη διαχρονική του ουσία στο ταραγμένο παρόν, αλλά και με τη δυναμική του.

Το πρόγραμμα είναι ένα πεδίο συνάντησης όπου το κοινό θα έχει την ευκαιρία να έρθει σε επαφή με 9 ιδιαίτερες αναγνώσεις Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών σε γνωστά έργα και ορισμένα σπανίως παρουσιαζόμενα. Δέκα διαφορετικά είδη των παραστατικών τεχνών, όπως το θέατρο, ο χορός, η όπερα, συνυφαίνονται σε κοινό πρόγραμμα με στόχο την ανάδειξη της διαχρονικής αξίας και της δυναμικής της αρχαίας δημιουργίας.

Στη Μικρή Επίδαυρο θα λάβει χώρα ένα μικρό «πολυπρισματικό φεστιβάλ», θεματικά ανεξάρτητο από τη μεγάλη «αδελφή» Επίδαυρο, με ονόματα καλλιτεχνών όπως οι Ευριπίδης Λασκαρίδης, Κωνσταντίνος Β., Θοδωρής Γκόνης, Χάρης Φραγκούλης, Χαράλαμπος Γωγός. Η αυλαία θα πέσει με το νέο έργο του Ιβάν Βιριπάγιεφ «I-ONE».

Ένα φεστιβάλ-γιορτή

Καθ’ όλη τη διάρκεια της παρουσίασης, ο Μιχαήλ Μαρμαρινός επέστρεφε στην ίδια ιδέα: το φεστιβάλ ως τόπο όπου «ο χρόνος γίνεται εμπειρία» και όπου το κοινό μετατρέπεται σε συλλογικό σώμα. «Υπάρχει ένα μέρος γιορτή, ένα φεστιβάλ», είπε χαρακτηριστικά.

«Ο χώρος που βρισκόμαστε σήμερα φέρει τη δική του σφραγίδα», σημείωσε στον χαιρετισμό της κατά την παρουσίαση του καλλιτεχνικού προγράμματος του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, η πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου, Κατερίνα Σακελλαροπούλου. Και πρόσθεσε: «Η καλλιτεχνική παραγωγή δεν περιορίζεται μόνο στο αρχαίο δράμα και την κλασική μουσική. Η τέχνη σε όλες της τις εκφάνσεις λυτρώνει, απελευθερώνει και ενεργοποιεί τον ψυχικό μας κόσμο. Δίνει ευκαιρίες για προβληματισμό, για όραμα, για ταξίδι. Ενώνει τους ανθρώπους και τους ανυψώνει ψυχικά. Φέτος το φεστιβάλ ξεκινά μια νέα περίοδο με καλλιτεχνικό διευθυντή τον Μιχαήλ Μαρμαρινός. Ένα δημιουργό που πάντα προκαλεί το ενδιαφέρον αλλά και τη συγκίνηση».

«Το παγκόσμιο αποτύπωμα του φεστιβάλ δεν είναι δεδομένο. Δεν το ελπίζουμε. Το κατακτάμε κάθε χρόνο από την αρχή. Με εργασία, με επιμονή, με καλλιτεχνική ακεραιότητα», σημείωσε στον χαιρετισμό του ο υφυπουργός Πολιτισμού, Ιάσων Φωτήλας για να αναφερθεί στη συνέχεια στο έργο του μετασχηματισμού του βιομηχανικού συγκροτήματος της Πειραιώς 260 σε πολιτιστικό πόλο από το Υπουργείο Πολιτισμού, καθώς και στην τέως καλλιτεχνική διευθύντρια Κατερίνα Ευαγγελάτου, που ήταν παρούσα στη σημερινή συνέντευξη τύπου, και το νόημα της ομαλής διαδοχής λέγοντας: «Δεν είναι μια διοικητική διαδικασία, αλλά η έμπρακτη απόδειξη ότι ο θεσμός είναι ισχυρότερος από οποιοδήποτε πρόσωπο και ότι κάθε πρόσωπο, όταν τον υπηρετεί με αξιοπρέπεια, αφήνει πίσω του κάτι μεγαλύτερο από τον εαυτό του.»

Πρόγραμμα Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 260

είκοσι χρόνια – Εορτασμοί

Heiner Goebbels

Σλήμαν III

Ictus Ensemble – Suzanne Vega – Collegium Vocale Gent

Einstein on the Beach

Βασισμένο σε μια ιδέα του Robert Wilson και του Philip Glass

Afsaneh Mahian

The Child

της Ναγκμέ Σαμινί

Γιάννης Μαυριτσάκης

GRAUTS

Αλεξία Παραμύθα

CARCOMA

Βασισμένο στη νουβέλα Σαράκι

της Λάιλα Μαρτίνεθ

Γιάννης Διδασκάλου

όμικρονγιώτα

Άρης Κακλέας

Η αγωνία του τερματοφύλακα πριν από το πέναλτι

Διασκευή του ομώνυμου έργου του Πέτερ Χάντκε

Αρίστη Τσέλου

Πώς κατοικώ

Πάνος Ηλιόπουλος

Τούνελ

Βασισμένο στο ομώνυμο διήγημα

του Φρίντριχ Ντύρενματ

Δημήτρης Τσικούρας (Τσικ)

Το παραμύθι των λύκων

Στεφανία Γουλιώτη

Το φονικό της Ιζαμπέλας Μόλναρ

Βασισμένο στο διήγημα του Δημήτρη Χατζή

Teaċ Daṁsa – Michael Keegan Dolan

MÁM

Ηλίας Γιαννακάκης

2005-2015. Στα χρόνια του Λούκου

Τροχόσπιτο

Καλλιτεχνική επιμέλεια Όλια Λαζαρίδου

Γιώργος Βαλαής

Stores

Ομορφιά, Ισότητα, Ευτυχία

Nicoline van Harskamp

Προσωδία

Ορέστης Καραμανλής

TEMPI

57 καρδιακοί παλμοί & ηλεκτρονικά

Jaha Koo

Haribo Kimchi

Nadar Ensemble – Michael Beil

Hide to show

Amir Sabra – Ata Khatab

Badke(remix)

6ο Athens Festival Urban Dance Contest

Hip Hop & All Style Battles

Αλέξανδρος Βαρδαξόγλου

NOD

Αλέξανδρος Μιστριώτης

Η Ζ’ Επιστολή ή ο απογοητευμένος Πλάτωνας

Εύα Στεφανή

Πρόγονοι

Frauke Aulbert

Voice Lab – Post Internet Dance Edition

Μια μετα-ψηφιακή περφόρμανς για τη φωνή,

τον εαυτό και τα ψηφιακά ίχνη στην αναλογική ζωή.

Kurō Tanino

Sleeping Fires

Angélica Liddell

Seppuku. The Funeral of Mishima or the Pleasure of Dying

Manos Tsangaris

Reinventing the wheel

Quatuor Diotima

Έργα Απέργη, Τζώρτζη και Λίγκετι

Αφιέρωμα στον Γιώργο Απέργη

Θέμης Πάνου – Βίλια Χατζοπούλου

Η μάνα μου με πέταξε στη θάλασσα

Armin Hokmi

Shiraz

Milo Rau – NTGent

Medea’s Children

Gemma Hansson Carbone

Ο Ευαγγελισμός της Κασσάνδρας

του Δημήτρη Δημητριάδη

Galan Trio

Raw Portraits

Needcompany – Jan Lauwers – Maarten Seghers

Lee Miller in Hitler’s Bathtub

Μια τραγική καντάτα

Φώτης Νικολάου

Ο διάδρομος

Lina Majdalanie – Rabih Mroué

Four Walls and a Roof

Gloria Dorliguzzo

Butchers

TAO Dance Theater

16 & 17

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Κοζάνης – Γεωργία Μαυραγάνη

Γη της Επαγγελίας

Mohamed El Khatib

Ending in Beauty

Deborah Hay

σημείο Deborah Hay

No Time to Fly / As Holy Sites Go

Λένα Κιτσοπούλου

Βάκχες

Maria Hassabi

Us

Ζωή Ευσταθίου

When Did Silence Get This Loud?

Πάνος Μαλακτός

Brightest Heroine

Χριστιάνα Κοσιάρη

Τα κόλλυβα

Christiane Jatahy

A TRIAL

Βασισμένο στο έργο Ένας εχθρός του λαού

του Χένρικ Ίψεν

Objects of Common Interest

Εικαστική εγκατάσταση

Sergey Khismatov

Video Ensemble

Calla Henkel – Max Pitegoff

THEATER

ΕΝΑΣΤΡΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ – ΕΝΑΣΤΡΕΣ ΝΥΧΤΕΣ

Μεταμεσονύκτιες προβολές του εφήμερου της σκηνικής πράξης

AΦTER

Επιμέλεια Δημήτρης Τσάκας, Ηρώ Νικολάου

LECTURE – PERFORMANCES

Πυγολαμπίδες

Κύκλος ανοιχτών παρουσιάσεων και συζητήσεων με επιτελεστικό χαρακτήρα

Επιμέλεια Δημήτρης Παπανικολάου

ΑΛΛΟΙ ΧΩΡΟΙ

‘ΕΞΟΔΟΣ’ (εκτός των Τειχών)

Γιώργος Βουρδαμής

Νοχαβελάνδη

Μαριλένα Κατρανίδου

Η Φαλακρή Τραγουδίστρια

–Συμβαίνουν αυτά καμιά φορά–

Βασισμένο στο έργο του Ευγένιου Ιονέσκο

Θανάσης Κριτσάκης

Michel: Ασκήσεις θνητότητας

ΑΡΧΑΙΑ ΑΓΟΡΑ

Γιώργος Δρίβας

Συνομιλία με ένα λογισμικό – Ένας AI περίπατος στην Αρχαία Αγορά

ΩΔΕΙΟ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ

ΕΟΡΤΕΣ ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΥ

Víkingur Ólafsson

Έργα Μπαχ, Μπετόβεν, Σούμπερτ

The Avex Ensemble

Blade Runner Live

Σταύρος Ξαρχάκος

Στο παρόν

Επίλεκτο Ηπειρωτικό Ensemble – Βασίλης Κώστας

Ήπειρος

Συμμετέχουν οι Κώστας Τζίμας, Αντώνης Κυρίτσης και Πέτρος Χαλκιάς

Κρατική Ορχήστρα Αθηνών – Λουκάς Καρυτινός

Η Αμερική του Μάνου Χ – Μέρος Α΄

Σταμάτης Κραουνάκης

Λυσιστράτη

Μια ξεκαρδιστική όπερα

Estonian Philharmonic Chamber Choir – Tallinn Chamber Orchestra – Tõnu Kaljuste

Έργα Arvo Pärt

Γιώργος-Εμμανουήλ Λαζαρίδης – Raining Pleasure

Η Αμερική του Μάνου Χ – Μέρος B΄

Einstürzende Neubauten

Ωδή στην Avant Garde

Λένα Πλάτωνος – Μαρία Φαραντούρη

Μοίρες

Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα ΕΡΤ – Μιχάλης Οικονόμου

Λεωνίδας Καβάκος – Ηλίας Λιβιεράτος

Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής

Έργα Μπετόβεν, Μότσαρτ

Lykke Li

Στάθης Λιβαθινός

Ευριπίδη Εκάβη

Στη σκιά της Πολιτείας

Κρατική Ορχήστρα Αθηνών – Μιχάλ Νεστερόβιτς

Όγδοη συμφωνία του Γκούσταφ Μάλερ

John Legend

Evening of Songs & Stories

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ – ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ

Εθνική Λυρική Σκηνή

Κερουμπίνι Μήδεια

Χρήστος Θεοδωρίδης

Αισχύλου Πέρσες

Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας «Ιβάν Βάζοφ» – Γιάβορ Γκάρντεφ

Ευριπίδη Βάκχες

Με τους The Tiger Lillies

Εθνικό Θέατρο – Δημήτρης Καραντζάς

Ευριπίδη Άλκηστις

Νίκος Καραθάνος

Ειρήνη

Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη

Εθνικό Θέατρο – Ελένη Ευθυμίου

Ευριπίδη Τρωάδες

Alan Lucien Øyen

Αντιγόνη

Εμπνευσμένο από το έργο του Σοφοκλή

Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος – Αστέριος Πελτέκης

Αριστοφάνη Λυσιστράτη

Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου – Θωμάς Μοσχόπουλος

Ευριπίδη Ίων

Δημιουργική απασχόληση παιδιών στην Επίδαυρο

Μικροί Ιχνευτές

ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Περιοδική έκθεση

ΧΟΡΩΝ ΧΩΡΟΣ

ΣΤΑΔΙΟ

Δημήτρης Καμαρωτός

(Άλκηστις) Τοπίο μετά την Υπόσχεση

Μια σκηνική εμπειρία σε αρχαιολογικό χώρο με μία ερμηνεύτρια και κουιντέτο εγχόρδων

Ζήσης Σέγκλιας

Oedipus Steps

ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ

Αφηγηματική Αρχαιολογία

Πάροδος

ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ – Τα Μαθήματα

ΜΙΚΡΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ

Απ’ τη Μικρή Επίδαυρο στον κόσμο όλο

Ευριπίδης Λασκαρίδης

ΤΟΥΡΝΕ

Marta Górnicka

Mothers – A Song for Wartime

Κ. Βήτα

Εννιά νούφαρα από τη νεκρή όχθη

Θοδωρής Γκόνης

Τα πορτοκάλια της Παλαιάς Επιδαύρου

Κορνήλιος Σελαμσής – Χάρης Φραγκούλης

1961

Χαράλαμπος Γωγιός

CHOREKA

Galin Stoev

I-ONE

του Ιβάν Βιριπάγεφ