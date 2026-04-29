Με έντονο επετειακό χαρακτήρα, παρουσιάστηκε σήμερα το πλήρες πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου από τον νέο του καλλιτεχνικό διευθυντή Μιχαήλ Μαρμαρινό, με το κέντρο βάρους να δίνεται στην Πειραιώς 260, που συμπληρώνει 20 χρόνια λειτουργίας ως βασικός πυρήνας της σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας του θεσμού.
Έχοντας ήδη ανακοινώσει το πρόγραμμα της Επιδαύρου και του Ηρωδείου, που κλείνει για εργασίες αποκατάστασης μετά τον Ιούνο, ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ, περιέγραψε το φετινό πρόγραμμα ως μέρος μιας τριετούς επιμελητικής κατεύθυνσης, επιμένοντας στη φιλοσοφία του φεστιβάλ ως «χώρου εμπειρίας και μεταμόρφωσης». «Τα φεστιβάλ φέρνουν κοντά τους ανθρώπους για καλό», σημείωσε, επιμένοντας στην έννοια των φεστιβάλ ως «γιορτή» και συνδέοντας τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με τη συλλογική ανάγκη για κοινότητα — μια ανάγκη που, όπως υπενθύμισε, αναδύθηκε ήδη από τη μεταπολεμική Ευρώπη.
Το πρόγραμμα της Πειραιώς 260 ανοίγει στις 29 Μαΐου, με μια συμβολική έναρξη – έκπληξη, ενώ στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 20 χρόνια της θα πραγματοποιηθεί ειδικό αφιέρωμα στον πρώην καλλιτεχνικό διευθυντή του Φεστιβάλ, Γιώργο Λούκο, εμπνευστή και ιδρυτή του προγράμματος της Πειραιώς 260.
Πειραιώς 260: 20 χρόνια και νέα ερμηνεία του χώρου
Ο Μιχαήλ Μαρμαρινός περιέγραψε τη φιλοσοφία του φεστιβάλ το οποίο «σχεδιάζεται και εξελίσσεται σαν ένα δυναμικό πεδίο συνάντησης, συνεργασίας και ζωντανής ανταλλαγής ιδεών και πράξης μεταξύ Ελλήνων και ξένων δημιουργών και κοινού από όλη την Ελλάδα, από όλο το φάσμα της τέχνης». Από τις θεμελιώδεις αρχές και κατευθύνσεις του Φεστιβάλ είναι η διεύρυνση και η ενίσχυση του διεθνούς χαρακτήρα και της εξωστρέφειας του, η υποστήριξη της πρωτότυπης ελληνικής δημιουργίας και η προβολή της σε διεθνή φεστιβάλ και ακροατήρια, όπως σημείωσε.
Νέες θεματικές
Το τόξο της τριετούς καλλιτεχνικής διεύθυνσης του Μιχαήλ Μαρμαρινού περιλαμβάνει νέες θεματικές. Αναφέρουμε ενδεικτικά το Αφιέρωμα, που περιλαμβάνει δράσεις αφιερωμένες σε προσωπικότητες με καλλιτεχνικό αποτύπωμα, την επικεντρωμένη στο Ελληνικό Θέατρο, ματιά, την Κοινωνική Γλυπτική Π260 που σχετίζεται κυρίως με τον βιομηχανικό χώρο της Πειραιώς 260, τις Σύνθετες Δράσεις Τέχνης και τα Lecture – Performances, τις μεταμεσονύχτιες δράσεις ενταγμένος στον Έναστρο Ουρανό, Έναστρες Νύχτες, την «GEN 260», μια νέα πλατφόρμα που φιλοδοξεί να γίνει οργανικό κομμάτι του Φεστιβάλ και προτίθεται να φέρει το κοινό σε επαφή με νέους καλλιτέχνες των παραστατικών τεχνών που έχουν αποφοιτήσει πρόσφατα από τις πανεπιστημιακές σχολές που διαθέτουν τμήματα σκηνοθεσίας (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Σκηνοθεσίας του Εθνικού Θεάτρου).
Αλλά και τα μουσικά ΑΦΤΕR, την Αφηγηματική Αρχαιολογία που συνδέεται με την παρέμβαση των παραστατικών τεχνών και μετατρέπει την αρχαιολογική πληροφορία σε εμπειρία για τον επισκέπτη που λαμβάνει χώρα στον αρχαιολογικό χώρο του Ασκληπιείου της Επιδαύρου (σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αργολίδας), τον σημαντικό Χορό- διΕΘΝΙΚΟΤΗΤΕΣ, τις Φωνές του Αραβικού Κόσμου/ Φωνές του Ιράν στην Πειραιώς 260, καθώς και το Φθινόπωρο-ΑΠΟΗΧΟΙ, που δίνει μια δεύτερη φθινοπωρινή «δυναμική» στις παραγωγές του Φεστιβάλ από τις 15 Οκτωβρίου και έπειτα.
Στην καρδιά του φετινού προγράμματος του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου βρίσκεται φυσικά η Πειραιώς 260, η οποία αντιμετωπίζεται ως χώρος φιλοξενίας, αλλά και ως ενεργός «οργανισμός» καλλιτεχνικής εμπειρίας, γιορτάζοντας 20 χρόνια ζωής, με συμμετέχοντες δημιουργούς και περφόρμερ, όπως η Όλια Λαζαρίδου, η Λένα Κιτσοπούλου, η Στεφανία Γουλιώτη, ο Ηλίας Γιαννακάκης και ο Αλέξανδρος Βαρδαξόγλου.
Βασικοί άξονες
Πρέπει να τονιστεί ότι ο χορός έχει ιδιαίτερη θέση φέτος στο Φεστιβάλ όπως και τα μουσικά live. Οι βασικοί άξονες του προγράμματος στην Πειραιώς 260 είναι:
1. Ο «χώρος» ως κεντρική έννοια — γεωπολιτικός, σωματικός και βιωματικός. Το πρόγραμμα αναπτύσσεται μέσα από επτά τόπους καταγωγής: Ιρλανδία, Παλαιστίνη, Ιράν, Ιταλία, Κίνα, Ηνωμένες Πολιτείες, Ελλάδα. Η στόχευση είναι να δοθεί βήμα σε φωνές εκτός του κυρίαρχου δυτικού αφηγήματος, με ιδιαίτερη παρουσία καλλιτεχνών από Παλαιστίνη, Λίβανο, Αλγερία και Ιράν.
2. Χορός και σώμα ως πολιτική εμπειρία. Ο χορός αναδεικνύεται σε βασικό εργαλείο κατανόησης του κόσμου. Το σώμα —όπως τονίστηκε— λειτουργεί ως «φορέας ιστορίας και πολιτικής ευαισθησίας», ενώ η κίνηση αντιμετωπίζεται ως τρόπος σκέψης. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει: διεθνείς παραγωγές χορού, έργα που κινούνται από την προσωπική αφήγηση έως τη συλλογική εμπειρία, υβριδικές μορφές μεταξύ performance, θεάτρου και εικαστικών.
3. Νέος κύκλος μιούζικαλ. Ιδιαίτερη καινοτομία αποτελεί η εισαγωγή κύκλου μιούζικαλ, ο οποίος εκτείνεται σχεδόν σε όλη τη διάρκεια του φεστιβάλ, λειτουργεί ως ισότιμος συνομιλητής με το θέατρο και τον χορό, επιχειρεί να επανατοποθετήσει τη σύγχρονη μουσική στη σκηνική της διάσταση.
4. ΕΞΟΔΟΣ (εκτός των Τειχών) και πλατφόρμα grape, ως «μίνι φεστιβάλ εντός του Φεστιβάλ» με τη φιλοξενία νέων δημιουργών από Ελλάδα και εξωτερικό ως φυτώριο νέας καλλιτεχνικής παραγωγής, 5. Διεθνείς κύκλοι και «αόρατες» αφηγήσεις όπου παρουσιάζονται έργα από: Παλαιστίνη, Λίβανο, Αλγερία, Ιράν με έμφαση σε χορό,performance, διαλέξεις, θεατρικές μορφές, με στόχο την ανάδειξη εμπειριών που απουσιάζουν από τη δυτική πολιτιστική αφήγηση,
6. Δημόσιος λόγος και υβριδικές πλατφόρμες με ένα πρόγραμμα πέρα από τις παραστάσεις και «πλατφόρμες» συζητήσεων και επιτελεστικών διαλέξεων, κύκλους όπως οι «Πυγολαμπίδες» (μικρές εστίες σκέψης), δράσεις που κινούνται μεταξύ θεωρίας και performance, 7. Μεταμεσονύχτιες δράσεις και after-hours εμπειρία, καθώς η Πειραιώς 260 θα παραμένει ενεργή και μετά τις παραστάσεις («Έναστρος ουρανός») και 8. Επετειακές και παράλληλες δράσεις, με ειδικά αφιερώματα ενώ το «Τροχόσπιτο» της Ολιας Λαζαρίδου παρουσιάζεται ως κινητή καλλιτεχνική δράση, δικής της έμπνευσης.
Συμπράξεις
Σε μια χειρονομία σύμπραξης και συνεργασίας των τριών θεσμικών φορέων Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, Εθνικού Θεάτρου και Διεθνούς Φεστιβάλ Καλαμάτας ανακοινώθηκε πρωτοβουλία,η οποία στοχεύει να ενισχύσει την ελληνική δημιουργία και τη διεθνή της παρουσία. Περισσότερες λεπτομέρειες για αυτό θα ανακοινωθούν στις 8 Ιουνίου στο κτίριο του Εθνικού Θεάτρου στο Σχολείον της Ειρήνης Παππά.
Επίδαυρος
Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, παρουσιάζονται αρχαίες και σύγχρονες δραματουργίες και νέες πολιτικές προσέγγισης του αρχαίου δράματος με σκοπό τη γονιμοποίηση του μέσα από τη συνάντηση με άλλες παραστατικές μορφές και τέχνες, ενισχύοντας τη διαχρονική του ουσία στο ταραγμένο παρόν, αλλά και με τη δυναμική του.
Το πρόγραμμα είναι ένα πεδίο συνάντησης όπου το κοινό θα έχει την ευκαιρία να έρθει σε επαφή με 9 ιδιαίτερες αναγνώσεις Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών σε γνωστά έργα και ορισμένα σπανίως παρουσιαζόμενα. Δέκα διαφορετικά είδη των παραστατικών τεχνών, όπως το θέατρο, ο χορός, η όπερα, συνυφαίνονται σε κοινό πρόγραμμα με στόχο την ανάδειξη της διαχρονικής αξίας και της δυναμικής της αρχαίας δημιουργίας.
Στη Μικρή Επίδαυρο θα λάβει χώρα ένα μικρό «πολυπρισματικό φεστιβάλ», θεματικά ανεξάρτητο από τη μεγάλη «αδελφή» Επίδαυρο, με ονόματα καλλιτεχνών όπως οι Ευριπίδης Λασκαρίδης, Κωνσταντίνος Β., Θοδωρής Γκόνης, Χάρης Φραγκούλης, Χαράλαμπος Γωγός. Η αυλαία θα πέσει με το νέο έργο του Ιβάν Βιριπάγιεφ «I-ONE».
Ένα φεστιβάλ-γιορτή
Καθ’ όλη τη διάρκεια της παρουσίασης, ο Μιχαήλ Μαρμαρινός επέστρεφε στην ίδια ιδέα: το φεστιβάλ ως τόπο όπου «ο χρόνος γίνεται εμπειρία» και όπου το κοινό μετατρέπεται σε συλλογικό σώμα. «Υπάρχει ένα μέρος γιορτή, ένα φεστιβάλ», είπε χαρακτηριστικά.
«Ο χώρος που βρισκόμαστε σήμερα φέρει τη δική του σφραγίδα», σημείωσε στον χαιρετισμό της κατά την παρουσίαση του καλλιτεχνικού προγράμματος του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, η πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου, Κατερίνα Σακελλαροπούλου. Και πρόσθεσε: «Η καλλιτεχνική παραγωγή δεν περιορίζεται μόνο στο αρχαίο δράμα και την κλασική μουσική. Η τέχνη σε όλες της τις εκφάνσεις λυτρώνει, απελευθερώνει και ενεργοποιεί τον ψυχικό μας κόσμο. Δίνει ευκαιρίες για προβληματισμό, για όραμα, για ταξίδι. Ενώνει τους ανθρώπους και τους ανυψώνει ψυχικά. Φέτος το φεστιβάλ ξεκινά μια νέα περίοδο με καλλιτεχνικό διευθυντή τον Μιχαήλ Μαρμαρινός. Ένα δημιουργό που πάντα προκαλεί το ενδιαφέρον αλλά και τη συγκίνηση».
«Το παγκόσμιο αποτύπωμα του φεστιβάλ δεν είναι δεδομένο. Δεν το ελπίζουμε. Το κατακτάμε κάθε χρόνο από την αρχή. Με εργασία, με επιμονή, με καλλιτεχνική ακεραιότητα», σημείωσε στον χαιρετισμό του ο υφυπουργός Πολιτισμού, Ιάσων Φωτήλας για να αναφερθεί στη συνέχεια στο έργο του μετασχηματισμού του βιομηχανικού συγκροτήματος της Πειραιώς 260 σε πολιτιστικό πόλο από το Υπουργείο Πολιτισμού, καθώς και στην τέως καλλιτεχνική διευθύντρια Κατερίνα Ευαγγελάτου, που ήταν παρούσα στη σημερινή συνέντευξη τύπου, και το νόημα της ομαλής διαδοχής λέγοντας: «Δεν είναι μια διοικητική διαδικασία, αλλά η έμπρακτη απόδειξη ότι ο θεσμός είναι ισχυρότερος από οποιοδήποτε πρόσωπο και ότι κάθε πρόσωπο, όταν τον υπηρετεί με αξιοπρέπεια, αφήνει πίσω του κάτι μεγαλύτερο από τον εαυτό του.»
Πρόγραμμα Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 260
είκοσι χρόνια – Εορτασμοί
Heiner Goebbels
Σλήμαν III
Ictus Ensemble – Suzanne Vega – Collegium Vocale Gent
Einstein on the Beach
Βασισμένο σε μια ιδέα του Robert Wilson και του Philip Glass
Afsaneh Mahian
The Child
της Ναγκμέ Σαμινί
Γιάννης Μαυριτσάκης
GRAUTS
Αλεξία Παραμύθα
CARCOMA
Βασισμένο στη νουβέλα Σαράκι
της Λάιλα Μαρτίνεθ
Γιάννης Διδασκάλου
όμικρονγιώτα
Άρης Κακλέας
Η αγωνία του τερματοφύλακα πριν από το πέναλτι
Διασκευή του ομώνυμου έργου του Πέτερ Χάντκε
Αρίστη Τσέλου
Πώς κατοικώ
Πάνος Ηλιόπουλος
Τούνελ
Βασισμένο στο ομώνυμο διήγημα
του Φρίντριχ Ντύρενματ
Δημήτρης Τσικούρας (Τσικ)
Το παραμύθι των λύκων
Στεφανία Γουλιώτη
Το φονικό της Ιζαμπέλας Μόλναρ
Βασισμένο στο διήγημα του Δημήτρη Χατζή
Teaċ Daṁsa – Michael Keegan Dolan
MÁM
Ηλίας Γιαννακάκης
2005-2015. Στα χρόνια του Λούκου
Τροχόσπιτο
Καλλιτεχνική επιμέλεια Όλια Λαζαρίδου
Γιώργος Βαλαής
Stores
Ομορφιά, Ισότητα, Ευτυχία
Nicoline van Harskamp
Προσωδία
Ορέστης Καραμανλής
TEMPI
57 καρδιακοί παλμοί & ηλεκτρονικά
Jaha Koo
Haribo Kimchi
Nadar Ensemble – Michael Beil
Hide to show
Amir Sabra – Ata Khatab
Badke(remix)
6ο Athens Festival Urban Dance Contest
Hip Hop & All Style Battles
Αλέξανδρος Βαρδαξόγλου
NOD
Αλέξανδρος Μιστριώτης
Η Ζ’ Επιστολή ή ο απογοητευμένος Πλάτωνας
Εύα Στεφανή
Πρόγονοι
Frauke Aulbert
Voice Lab – Post Internet Dance Edition
Μια μετα-ψηφιακή περφόρμανς για τη φωνή,
τον εαυτό και τα ψηφιακά ίχνη στην αναλογική ζωή.
Kurō Tanino
Sleeping Fires
Angélica Liddell
Seppuku. The Funeral of Mishima or the Pleasure of Dying
Manos Tsangaris
Reinventing the wheel
Quatuor Diotima
Έργα Απέργη, Τζώρτζη και Λίγκετι
Αφιέρωμα στον Γιώργο Απέργη
Θέμης Πάνου – Βίλια Χατζοπούλου
Η μάνα μου με πέταξε στη θάλασσα
Armin Hokmi
Shiraz
Milo Rau – NTGent
Medea’s Children
Gemma Hansson Carbone
Ο Ευαγγελισμός της Κασσάνδρας
του Δημήτρη Δημητριάδη
Galan Trio
Raw Portraits
Needcompany – Jan Lauwers – Maarten Seghers
Lee Miller in Hitler’s Bathtub
Μια τραγική καντάτα
Φώτης Νικολάου
Ο διάδρομος
Lina Majdalanie – Rabih Mroué
Four Walls and a Roof
Gloria Dorliguzzo
Butchers
TAO Dance Theater
16 & 17
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Κοζάνης – Γεωργία Μαυραγάνη
Γη της Επαγγελίας
Mohamed El Khatib
Ending in Beauty
Deborah Hay
σημείο Deborah Hay
No Time to Fly / As Holy Sites Go
Λένα Κιτσοπούλου
Βάκχες
Maria Hassabi
Us
Ζωή Ευσταθίου
When Did Silence Get This Loud?
Πάνος Μαλακτός
Brightest Heroine
Χριστιάνα Κοσιάρη
Τα κόλλυβα
Christiane Jatahy
A TRIAL
Βασισμένο στο έργο Ένας εχθρός του λαού
του Χένρικ Ίψεν
Objects of Common Interest
Εικαστική εγκατάσταση
Sergey Khismatov
Video Ensemble
Calla Henkel – Max Pitegoff
THEATER
ΕΝΑΣΤΡΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ – ΕΝΑΣΤΡΕΣ ΝΥΧΤΕΣ
Μεταμεσονύκτιες προβολές του εφήμερου της σκηνικής πράξης
AΦTER
Επιμέλεια Δημήτρης Τσάκας, Ηρώ Νικολάου
LECTURE – PERFORMANCES
Πυγολαμπίδες
Κύκλος ανοιχτών παρουσιάσεων και συζητήσεων με επιτελεστικό χαρακτήρα
Επιμέλεια Δημήτρης Παπανικολάου
ΑΛΛΟΙ ΧΩΡΟΙ
‘ΕΞΟΔΟΣ’ (εκτός των Τειχών)
Γιώργος Βουρδαμής
Νοχαβελάνδη
Μαριλένα Κατρανίδου
Η Φαλακρή Τραγουδίστρια
–Συμβαίνουν αυτά καμιά φορά–
Βασισμένο στο έργο του Ευγένιου Ιονέσκο
Θανάσης Κριτσάκης
Michel: Ασκήσεις θνητότητας
ΑΡΧΑΙΑ ΑΓΟΡΑ
Γιώργος Δρίβας
Συνομιλία με ένα λογισμικό – Ένας AI περίπατος στην Αρχαία Αγορά
ΩΔΕΙΟ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ
ΕΟΡΤΕΣ ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΥ
Víkingur Ólafsson
Έργα Μπαχ, Μπετόβεν, Σούμπερτ
The Avex Ensemble
Blade Runner Live
Σταύρος Ξαρχάκος
Στο παρόν
Επίλεκτο Ηπειρωτικό Ensemble – Βασίλης Κώστας
Ήπειρος
Συμμετέχουν οι Κώστας Τζίμας, Αντώνης Κυρίτσης και Πέτρος Χαλκιάς
Κρατική Ορχήστρα Αθηνών – Λουκάς Καρυτινός
Η Αμερική του Μάνου Χ – Μέρος Α΄
Σταμάτης Κραουνάκης
Λυσιστράτη
Μια ξεκαρδιστική όπερα
Estonian Philharmonic Chamber Choir – Tallinn Chamber Orchestra – Tõnu Kaljuste
Έργα Arvo Pärt
Γιώργος-Εμμανουήλ Λαζαρίδης – Raining Pleasure
Η Αμερική του Μάνου Χ – Μέρος B΄
Einstürzende Neubauten
Ωδή στην Avant Garde
Λένα Πλάτωνος – Μαρία Φαραντούρη
Μοίρες
Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα ΕΡΤ – Μιχάλης Οικονόμου
Λεωνίδας Καβάκος – Ηλίας Λιβιεράτος
Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής
Έργα Μπετόβεν, Μότσαρτ
Lykke Li
Στάθης Λιβαθινός
Ευριπίδη Εκάβη
Στη σκιά της Πολιτείας
Κρατική Ορχήστρα Αθηνών – Μιχάλ Νεστερόβιτς
Όγδοη συμφωνία του Γκούσταφ Μάλερ
John Legend
Evening of Songs & Stories
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ – ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ
ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ
Εθνική Λυρική Σκηνή
Κερουμπίνι Μήδεια
Χρήστος Θεοδωρίδης
Αισχύλου Πέρσες
Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας «Ιβάν Βάζοφ» – Γιάβορ Γκάρντεφ
Ευριπίδη Βάκχες
Με τους The Tiger Lillies
Εθνικό Θέατρο – Δημήτρης Καραντζάς
Ευριπίδη Άλκηστις
Νίκος Καραθάνος
Ειρήνη
Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη
Εθνικό Θέατρο – Ελένη Ευθυμίου
Ευριπίδη Τρωάδες
Alan Lucien Øyen
Αντιγόνη
Εμπνευσμένο από το έργο του Σοφοκλή
Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος – Αστέριος Πελτέκης
Αριστοφάνη Λυσιστράτη
Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου – Θωμάς Μοσχόπουλος
Ευριπίδη Ίων
Δημιουργική απασχόληση παιδιών στην Επίδαυρο
Μικροί Ιχνευτές
ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ
Περιοδική έκθεση
ΧΟΡΩΝ ΧΩΡΟΣ
ΣΤΑΔΙΟ
Δημήτρης Καμαρωτός
(Άλκηστις) Τοπίο μετά την Υπόσχεση
Μια σκηνική εμπειρία σε αρχαιολογικό χώρο με μία ερμηνεύτρια και κουιντέτο εγχόρδων
Ζήσης Σέγκλιας
Oedipus Steps
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ
Αφηγηματική Αρχαιολογία
Πάροδος
ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ – Τα Μαθήματα
ΜΙΚΡΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ
Απ’ τη Μικρή Επίδαυρο στον κόσμο όλο
Ευριπίδης Λασκαρίδης
ΤΟΥΡΝΕ
Marta Górnicka
Mothers – A Song for Wartime
Κ. Βήτα
Εννιά νούφαρα από τη νεκρή όχθη
Θοδωρής Γκόνης
Τα πορτοκάλια της Παλαιάς Επιδαύρου
Κορνήλιος Σελαμσής – Χάρης Φραγκούλης
1961
Χαράλαμπος Γωγιός
CHOREKA
Galin Stoev
I-ONE
του Ιβάν Βιριπάγεφ