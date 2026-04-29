Η Βρετανία συμφώνησε στη δημιουργία ενός ενιαίας ναυτικής δύναμης μαζί με εννέα ευρωπαϊκές χώρες, με στόχο την αποτροπή μελλοντικών ρωσικών απειλών από την «ανοικτή θαλάσσια συνοριακή ζώνη» προς τον Βορρά, όπως ανακοίνωσε ο επικεφαλής του Βασιλικού Ναυτικού.

Ο στρατηγός Σερ Γκουίν Τζένκινς δήλωσε ότι, παρά τη συνεχιζόμενη κρίση στη Μέση Ανατολή, όπου τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν κλειστά μετά τον πόλεμο ΗΠΑ–Ισραήλ με το Ιράν, η Ρωσία εξακολουθεί να αποτελεί τη σοβαρότερη απειλή για την ασφάλεια της Ευρώπης.

Τι ανέφερε ο Τζένκινς

Σε ομιλία του, ανέφερε ότι τα 10 μέλη της Joint Expeditionary Force (JEF) υπέγραψαν την περασμένη εβδομάδα δήλωση πρόθεσης για τη δημιουργία μιας «πολυεθνικής ναυτικής δύναμης», η οποία θα λειτουργεί ως «συμπλήρωμα στο ΝΑΤΟ».

Σύμφωνα με τον Τζένκινς, ο στόχος της νέας δύναμης είναι η κοινή εκπαίδευση και η ετοιμότητα, με δυνατότητα άμεσης επιχειρησιακής δράσης αν χρειαστεί, «με πραγματικές δυνατότητες και πραγματικά σχέδια μάχης».

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι τα επόμενα δύο χρόνια θα ενταχθούν στο Βασιλικό Ναυτικό μη επανδρωμένα συνοδευτικά σκάφη, στο πλαίσιο ενίσχυσης των επιχειρησιακών δυνατοτήτων με χαμηλότερο κόστος.

Εκτός οι ΗΠΑ

Στη δύναμη αυτή δεν θα συμμετέχουν οι ΗΠΑ. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει ασκήσει κριτική επανειλημμένα στο Ηνωμένο Βασίλειο για την περιορισμένη στήριξη του στις επιχειρήσεις κατά του Ιράν, φτάνοντας μάλιστα να χαρακτηρίσει τα αεροπλανοφόρα του Βασιλικού Ναυτικού «παιχνίδια».

Οι στρατιωτικές σχέσεις ΗΠΑ–Ηνωμένου Βασιλείου είναι τεταμένες, με διαφωνίες τόσο για την προσέγγιση στο ζήτημα των Στενών του Ορμούζ, όσο και για την πρόταση για μεταπολεμικές περιπολίες, τις οποίες η Ουάσινγκτον έχει χαρακτηρίσει «ανώφελες».

Ποιους θα περιλαμβάνει

Η νέα ναυτική δύναμη θα περιλαμβάνει την Ολλανδία, τις πέντε σκανδιναβικές χώρες και τα τρία κράτη της Βαλτικής, με το Ηνωμένο Βασίλειο ως τον μεγαλύτερο στρατιωτικό εταίρο, ενώ εξετάζεται και η ένταξη του Καναδά.

Νωρίτερα μέσα στον μήνα, το Λονδίνο ανακοίνωσε ότι ρωσικά υποβρύχια καταγράφηκαν να διεξάγουν μυστική επιχείρηση επιθεώρησης των υποθαλάσσιων υποδομών γύρω από τη Βρετανία, ενώ οι παραβιάσεις στα βρετανικά ύδατα από τη Ρωσία έχουν αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία δύο χρόνια.