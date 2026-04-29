Αυτοχειρία και όχι εγκληματική ενέργεια κρύβεται τελικά πίσω από τον θάνατο του 44χρονου άνδρα που εντοπίστηκε νεκρός σε στάβλο της Καλαμάτας.

Αν και τα αρχικά δεδομένα έδειχναν ότι ο πυροβολισμός στο κεφάλι του αλλοδαπού άνδρα προέρχονταν από άλλο άτομο, τελικά η εύρεση του όπλου το απόγευμα της Τετάρτης, 29.04.2026, ώρα κοντά στον στάβλο στην Καλαμάτα, αποδεικνύει ότι είχε σκηνοθετηθεί ο χώρος έτσι ώστε να αποπροσανατολίσει τις Αρχές με σκοπό να καταγραφεί ως δολοφονία.

Ένας 47χρονος με καταγωγή από την Αλβανία αλλά και μία 50χρονη που τον φιλοξενούσαν στον συγκεκριμένο στάβλο, φαίνεται μαζί με άλλα 4 άτομα να προσπάθησαν να αποκρύψουν την αλήθεια.

Επειδή το όπλο που χρησιμοποίησε ο άνδρας για να βάλει τέλος στη ζωή του, δεν ήταν δηλωμένο και άνηκε σε ένα από τα παραπάνω άτομα, το πήραν από το σημείο όπου ο 44χρονος αυτοπυροβολήθηκε, και το πέταξαν σε χώρο κοντά στον στάβλο μαζί με άλλα 4 άτομα.

Τα 6 άτομα που εμπλέκονται στην υπόθεση συνελήφθησαν για ψευδή κατάθεση και παρεμπόδιση της δικαιοσύνης ενώ η υπόθεση πλέον φαίνεται να κλείνει ως αυτοκτονία.