Τα παραμυθένια φορέματα υψηλής ραπτικής συνήθως δε συνδέονται με τον πόλεμο. Ωστόσο, για τον Elie Saab, η δημιουργία κάτω από ακραίες συνθήκες είναι μια γνώριμη πραγματικότητα. Από την ίδρυση του οίκου του, το 1982, εν μέσω του εμφυλίου πολέμου στον Λίβανο, μέχρι την οικονομική κρίση του 2019 και τις πρόσφατες συγκρούσεις, ο Saab αρνείται να φύγει. Σήμερα, απασχολεί 700 άτομα στη Βηρυτό, οι οποίοι εργάζονται πυρετωδώς για τις επόμενες κολεξιόν, την ώρα που η πόλη τους δοκιμάζεται ξανά.

«Βλέπεις αεροπλάνα να προσγειώνονται, ενώ πέφτουν πύραυλοι»

Ο Elie Saab Jr., Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, περιγράφει με συγκλονιστικό τρόπο την καθημερινότητα στην πρωτεύουσα του Λιβάνου. «Οι εθνικές αερογραμμές δεν ακύρωσαν ούτε μια πτήση, ακόμα και όταν όλες οι διεθνείς εταιρείες σταμάτησαν. Αυτό αντανακλά τον τρόπο που λειτουργούν οι Λιβανέζοι. Είμαστε εκεί από επιλογή και έχουμε λάβει όλες τις προφυλάξεις, ώστε η επιχείρηση να μη σταματήσει ποτέ».

Η μόδα ως αντίδοτο στην καταστροφή

Για τον ίδιο τον Elie Saab, η μόδα είναι κάτι παραπάνω από ρούχα. «Για μένα, ήταν πάντα το μέσο για να μεταμορφώνω το κακό σε κάτι όμορφο», εξηγεί. «Νιώθω υπεύθυνος να παρουσιάζω την όμορφη πλευρά της χώρας μου σε όλο τον κόσμο».

Παρά τις προκλήσεις, ο οίκος δείχνει απίστευτη προσαρμοστικότητα. Όταν οι συνθήκες δυσκολεύουν, το ατελιέ μεταφέρεται σε ασφαλείς τοποθεσίες, όπως σε ballroom ξενοδοχείων στο βόρειο τμήμα της χώρας, διασφαλίζοντας ότι η παραγωγή δε θα διακοπεί ποτέ.

«Κάποιοι υπάλληλοί μας έχασαν τα σπίτια τους από βόμβες και την επόμενη μέρα, στις 8 το πρωί, ήταν στο γραφείο. Μου είπαν: Θέλουμε να εστιάσουμε στο μέλλον μαζί».

Επιχειρείν χωρίς υποδομές: Το «μοντέλο» του Λιβάνου

Στην ερώτηση για τα προβλήματα στις υποδομές, η απάντηση του σχεδιαστή είναι αφοπλιστική: «Ο Λίβανος δεν έχει υποδομές, οπότε δεν υπάρχει κάτι για να καταστραφεί». Η χώρα λειτουργεί εδώ και δεκαετίες με ιδιωτικές γεννήτριες, ένα οικοσύστημα που έχει μάθει να απορροφά τους κραδασμούς από τις αρχές του ’80.

Η αγορά πολυτελείας και το όραμα για το «Παρίσι της Μέσης Ανατολής»

Παρά την κρίση στην περιοχή, ο οίκος Elie Saab καταγράφει ανάπτυξη. Αν και οι προσδοκίες για αύξηση 30% στη Μέση Ανατολή, περιορίστηκαν στο 10%, η αγορά της Νέας Υόρκης σημείωσε άνοδο 45%, εξισορροπώντας τις απώλειες.

«Είμαι δεμένος με τη χώρα μου. Νιώθω καλύτερα όταν είμαι εκεί, ειδικά στις δύσκολες μέρες», καταλήγει ο Saab. «Ο Λίβανος έζησε μια χρυσή εποχή τη δεκαετία του ’60, όταν ήταν το Παρίσι της Μέσης Ανατολής. Αυτόν τον Λίβανο θέλουμε να δούμε να επιστρέφει».