Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές μετά τον εντοπισμό ενός αλλοδαπού κρατούμενου χωρίς τις αισθήσεις του, εντός των κρατητηρίων του Αστυνομικού Μεγάρου Αθηνών, το απόγευμα της Τετάρτης 29 Απριλίου. Το περιστατικό, που σημειώθηκε υπό συνθήκες που διερευνώνται εξονυχιστικά, εγείρει ερωτήματα για τη διαχείριση της κατάστασης υγείας του θύματος, λίγες ώρες πριν την τραγική κατάληξη.

Το χρονικό της τραγωδίας και το «σπασμωδικό επεισόδιο»

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της Ελληνικής Αστυνομίας, όλα ξεκίνησαν περίπου στις 11:50 το πρωί, όταν ο κρατούμενος παρουσίασε έντονο σπασμωδικό επεισόδιο. Οι αστυνομικοί που αντιλήφθηκαν την κατάσταση, κάλεσαν άμεσα το ΕΚΑΒ.

Το πλήρωμα του ασθενοφόρου έφτασε στο σημείο στις 12:20 και προχώρησε σε εξέταση του άνδρα. Ωστόσο, η αρχική ιατρική εκτίμηση δεν προέκρινε τη διακομιδή του σε νοσοκομείο.

Η διάγνωση για στερητικό σύνδρομο και η μοιραία κατάληξη

Κατά τις ίδιες πηγές, τα συμπτώματα που παρουσίασε ο αλλοδαπός αποδόθηκαν από το ιατρικό προσωπικό σε στερητικό σύνδρομο. Μάλιστα, είχε δρομολογηθεί η ενημέρωση ψυχιάτρου, προκειμένου να αξιολογηθεί περαιτέρω η κατάσταση της υγείας του εντός του χώρου κράτησης.

Η κατάσταση όμως επιδεινώθηκε ραγδαία. Λίγες ώρες αργότερα, ο κρατούμενος εντοπίστηκε αναίσθητος στο κελί του. Παρά την εκ νέου κλήση του ΕΚΑΒ, οι διασώστες που έφτασαν στο σημείο, διαπίστωσαν τον θάνατό του περίπου στις 17:00 το απόγευμα.

Σε εξέλιξη η έρευνα – Τι δείχνουν τα πρώτα στοιχεία

Στο Αστυνομικό Μέγαρο μετέβη ιατροδικαστής για μια πρώτη αυτοψία, ενώ για το συμβάν ενημερώθηκε αμέσως ο αρμόδιος eισαγγελέας. Φως στα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να ρίξει η νεκροψία-νεκροτομή, που θα διενεργηθεί τις επόμενες ώρες.

Ο θανών είχε συλληφθεί για υπόθεση ναρκωτικών και κρατe;ito στις εγκαταστάσεις της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, από τις 25 Απριλίου. Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. επικεντρώνονται πλέον στο αν τηρήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα από τη στιγμή της πρώτης αδιαθεσίας του κρατούμενου μέχρι την ώρα που εξέπνευσε.