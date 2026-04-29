Θανατηφόρο τροχαίο συνέβη στα Μακρίσια Ηλείας, με έναν 13χρονο να χάνει τη ζωή του έπειτα από σύγκρουση με αυτοκίνητο, ενώ ο ίδιος οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, το τροχαίο συνέβη στο κέντρο του χωριού, όταν υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, τα δύο οχήματα συγκρούστηκαν.

Από τη σφοδρή πρόσκρουση, ο ανήλικος τραυματίστηκε σοβαρά στο στήθος και στο κεφάλι και άμεσα κλήθηκε στο σημείο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον νεαρό τραυματία και τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου.

Δυστυχώς, λίγο αργότερα το παιδί υπέκυψε στα τραύματά του.