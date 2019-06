Tραμπ: Ο ειρηνοποιός Πρόεδρος των ΗΠΑ

Στα πρόθυρα ένοπλης σύρραξης βρέθηκαν η Ουάσινγκτον και η Τεχεράνη, με αφορμή την κατάρριψη μη επανδρωμένου αμερικανικού αεροσκάφους από την ιρανική πλευρά. Το γεγονός αυτό επιβεβαίωσε με σειρά από tweets ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι είχε αποφασίσει να βομβαρδιστούν ως αντίποινα τρεις στόχοι στο Ιράν, αλλά τελικά ακύρωσε την επίθεση 10 λεπτά πριν γίνει.

Μέσω Τwitter, ο πρόεδρος των ΗΠΑ επιτέθηκε αρχικά στον προκάτοχό του Μπάρακ Ομπάμα για τη συμφωνία που είχε συνάψει με το Ιραν. «Ο Μπάρακ Ομπάμα έκανε μία απελπισμένη και φρικτή συμφωνία με το Ιράν – Τους έδωσε 150 δισ. δολάρια συν 1,8 δισ. δολάρια σε ρευστό! Το Ιράν βρισκόταν σε μεγάλο πρόβλημα και τους διέσωσε. Τους έδωσε ελεύθερο δρόμο για πυρηνικά όπλα και ΣΥΝΤΟΜΑ».

Και συνέχισε: «Το Ιράν, αντί να πει ευχαριστώ, ευχόταν θάνατο στην Αμερική». Σε αυτό το πλαίσιο, ο Τραμπ τερμάτισε τη συμφωνία και επέβαλε σκληρές κυρώσεις στο Ιράν. «Είναι πολύ πιο αδύναμο έθνος σήμερα σε σχέση με την αρχή της προεδρίας μου, όταν προκαλούσαν μεγάλα προβλήματα στη Μέση Ανατολή. Tώρα είναι μία απόλυτη αποτυχία!», ανέφερε.

….Death to America. I terminated deal, which was not even ratified by Congress, and imposed strong sanctions. They are a much weakened nation today than at the beginning of my Presidency, when they were causing major problems throughout the Middle East. Now they are Bust!….

Στη συνέχεια, εξήγησε τους λόγους για τους οποίους αποφάσισε να σταματήσει η επίθεση ενάντια στο Ιράν, που θα γινόταν ως αντίποινα για την κατάρριψη του drone. «Τη Δευτέρα, [το Ιράν] κατέρριψε ένα μη επανδρωμένο drone σε διεθνή ύδατα. Ήμασταν έτοιμοι να ανταποδώσουμε χτυπώντας 3 στόχους, όταν ρώτησα πόσοι άνθρωποι θα πεθάνουν. 150 κύριε, ήταν η απάντηση ενός Στρατηγού. 10 λεπτά πριν το χτύπημα, το ακύρωσα».

Σε κάθε περίπτωση, ο Τραμπ ανέφερε ότι δεν βιάζεται, συμπληρώνοντας ότι ο στρατός των ΗΠΑ έχει δημιουργηθεί εκ νέου, είναι ετοιμοπόλεμος και «μακράν ο καλύτερος του κόσμου». Οι ΗΠΑ επέβαλαν πρόσθετες κυρώσεις κατά του Ιράν. «Το Ιράν δεν μπορεί ΠΟΤΕ να έχει πυρηνικά όπλα, ούτε ενάντια στις ΗΠΑ και ούτε ενάντια στον ΚΟΣΜΟ», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος.

….proportionate to shooting down an unmanned drone. I am in no hurry, our Military is rebuilt, new, and ready to go, by far the best in the world. Sanctions are biting & more added last night. Iran can NEVER have Nuclear Weapons, not against the USA, and not against the WORLD!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 21, 2019