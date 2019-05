Τουρκία: Επίδειξη ισχύος με τον «Θαλασσόλυκο» στο Αιγαίο

Ξεκίνησε χθες, Δευτέρα, η νέα μεγάλη ναυτική άσκηση της Τουρκίας «Θαλασσόλυκος», η οποία διεξάγεται παράλληλα σε τρεις θάλασσες. Στο Αιγαίο, στην ανατολική Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα.

Ο «Θαλασσόλυκος» πραγματοποιείται κάθε δύο χρόνια με τη συμμετοχή και των τριών δυνάμεων της Τουρκίας, ενώ φέτος θα λάβουν μέρος στην άσκηση συνολικά 131 πλοία, 57 μαχητικά αεροσκάφη και 33 ελικόπτερα, μαζί με 25.900 στρατιώτες που θα βρίσκονται επί ποδός.

Στόχος και της νέας άσκησης είναι η επίδειξη ισχύος και κυριαρχίας της Τουρκίας στις θάλασσες, ενώ αποτελεί απάντηση στις πολιτικές εξοστρακισμού της Τουρκίας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο», με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο.

Karadeniz, Ege ve Akdeniz’de 131 gemi, 57 uçak ve 33 helikopterin katılımıyla 12 gün boyunca devam edecek olan DENİZKURDU-2019 Tatbikatı başladı.https://t.co/8Yro4zTm7u#MSB #TSK #DenizKurdu2019 pic.twitter.com/UtIssQX8HA — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 13, 2019

Την ίδια ώρα, η τουρκική μονταζιέρα έχει πιάσει για τα καλά δουλειά, με τα ΜΜΕ της γείτονος να δίνουν ιδιαίτερο βάρος στην άσκηση, την οποία μάλιστα θεωρούν ως απάντηση στις απειλές. Χαρακτηριστικό είναι το δημοσίευμα της εφημερίδας Star Gazetesi, η οποία κάνει λόγο για τη μεγαλύτερη άσκηση στη σύγχρονη ιστορία της Τουρκίας, ενώ στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και η Yeni Safak.

Turkey’s largest military exercise in its modern history kicks off#Denizkurduhttps://t.co/Yf42ThPpFR pic.twitter.com/hBxPgJflSP — Yeni Şafak English (@yenisafakEN) May 13, 2019

Παράλληλα, οι τηλεοπτικοί σταθμοί μεταδίδουν με ζωντανές συνδέσεις τη δραστηριότητα των πολεμικών πλοίων της Τουρκίας στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο.

Turkish Naval Forces to carry out strategic and operational exercise as the country launches its largest military exercise Sea Wolf (Denizkurdu) 2019 https://t.co/SEEoXHzJII pic.twitter.com/5iKG81SB9r — TRT World (@trtworld) May 13, 2019

Το πρόγραμμα της άσκησης

Τα πολεμικά πλοία που απέπλευσαν χθες από τον κύριο Ναύσταθμο Γκιόλτζουκ, τη νύχτα πέρασαν από τον Πορθμό του Τσανάκκαλε και έφτασαν στο πεδίο όπου πραγματοποιούνται βολές. Φρεγάτες, πυραυλάκατοι και κορβέτες που ναυπηγήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος MİLGEM εκτέλεσαν βολές με πραγματικά πυρά εναντίον στόχων στη ξηρά, ενώ μετά την ολοκλήρωση των βολών, εντός της σημερινής ημέρες τα πλοία θα εκτελέσουν βολές εναντίον στόχων στην επιφάνεια της θάλασσας και θα πραγματοποιήσουν ελιγμούς στη θάλασσα.

Στο πλαίσιο της άσκησης, όπως μεταδίδει το τουρκικό δίκτυο TRT, η φρεγάτα TCG Salihreis βομβάρδισε χερσαίους στόχους στον Κόλπο Σάρος, ενώ εκτέλεσε βολές εναντίον δυο προκαθορισμένων ξεχωριστών στόχων σε απόσταση 10 χιλιομέτρων.

Στις 17-21 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί η φάση ελεύθερου παιχνιδιού που περιλαμβάνει σενάρια κρίσης και πολέμου ταυτόχρονα στη Μαύρη Θάλασσα, το Αιγαίο και τη Μεσόγειο.

Σύμφωνα με το ίδιο δίκτυο, μετά την ολοκλήρωση της άσκησης 85 πλοία θα επισκεφθούν 31 λιμάνια στην Τουρκία και δυο στο εξωτερικό από το Χόπα μέχρι το Ισκέντερουν και από τη Μαύρη Θάλασσα και το Αιγαίο μέχρι τις ακτές της Ανατολικής Μεσογείου.

Η άσκηση θα ολοκληρωθεί στις 25 Μαΐου.