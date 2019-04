Σκωτία: Σχέδια για δεύτερο δημοψήφισμα ανεξαρτησίας εντός δύο ετών

Τη δυνατότητα μίας νέας επιλογής για δημοψήφισμα ανεξαρτησίας στη Σκωτία υποστήριξε η πρωθυπουργός της αποκεντρωμένης διοίκησης της Σκωτίας, Νίκολα Στέρτζον, η οποία παρουσίασε τις θέσεις της σε ομιλία στο περιφερειακό κοινοβούλιο γύρω από τις εξελίξεις στο Brexit. Υπενθύμισε ότι το Εθνικό Κόμμα Σκωτίας εκλέχθηκε με βασική αποστολή να φέρει σε πέρας ένα τέτοιο δημοψήφισμα και ότι ήδη υπάρχει σχετική πλειοψηφία στην Βουλή.

Το προηγούμενο δημοψήφισμα πραγματοποιήθηκε το 2014 και το αποτέλεσμα ήταν αρνητικό ως προς την ανεξαρτησία, αλλά η πρωθυπουργός της Σκωτίας τόνισε ότι το Brexit έχει αλλάξει τις περιστάσεις και οι πολίτες της Σκωτίας θα πρέπει να έχουν την ευκαιρία μίας ακόμη επιλογής.

