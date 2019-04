Η Αθήνα έσβησε τα φώτα – Στο σκοτάδι ο πλανήτης

Στο σκοτάδι βυθίστηκαν η Ακρόπολη, ο Λυκαβηττός, το Δημαρχείο και η Βουλή απόψε καθώς η Αθήνα συμμετέχει στην Ώρα της Γης σβήνοντας τα φώτα σε τοπόσημά της.

Η «Ώρα της Γης» ξεκίνησε στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας το 2007 και σταδιακά εξελίχθηκε σε μαζική εκστρατεία ευαισθητοποίησης για την προστασία του πλανήτη.

Στην κινητοποίηση για το πλανήτη συμμετείχαν και άλλα και κτήρια της Αθήνας, καθώς και το «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Οι πολίτες όλου του κόσμου συμμετέχουν επίσης καθώς σβήσουν τα φώτα για μία ώρα, συμμετέχοντας στην προστασία του περιβάλλοντος και στέλνοντας μήνυμα κατά της κλιματικής αλλαγής.

Η εκδήλωση διοργανώνεται, κάθε χρόνο, νωρίς το βράδυ στο τέλος του Μαρτίου και στόχο έχει την ευαισθητοποίηση σε ζητήματα προστασίας του περιβάλλοντος. Στις 20.30 (ώρα Ελλάδας), πολλά κτίρια και μνημεία βυθίστηκαν στο σκοτάδι επί μια ώρα.

Προηγήθηκαν οι χώρες της Ασίας και του Ειρηνικού. Ενδεικτικές οι φωτογραφίες από τη Σεούλ της Νότιας Κορέας.

View of Victoria Harbour in Hong Kong, before (top) and after they are plunged into darkness for the #ClimateChange awareness campaign #EarthHour pic.twitter.com/jUmjdwL4UN

