Την ώρα που η θλίψη και ο πόνος είχαν καλύψει όλο το χωριό Δαφνές του Δήμου Ηρακλείου στην Κρήτη για τον άδικο θάνατο της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη, που κηδεύτηκε χθες, οι έρευνες της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ηρακλείου συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό, για να δοθούν όλες οι απαντήσεις στην τρομερή γυναικοκτονία που πάγωσε το πανελλήνιο.

Στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. εξετάζουν κάθε νέα πληροφορία, στην προσπάθεια που γίνεται να μην μείνει κανένα κενό στην υπόθεση, ενώ τα βίντεο που έχουν δει το φως της δημοσιότητας γεννούν συνεχώς ερωτήματα και εντείνουν την αγωνία των συγγενών της Ελευθερίας, οι οποίοι ζητούν απαντήσεις για όλα όσα προηγήθηκαν της τραγωδίας.

Οι αστυνομικοί που χειρίζονται την υπόθεση παρακολούθησαν για ώρες το οπτικό υλικό, προσπαθώντας να συνθέσουν με ακρίβεια το παζλ των τελευταίων στιγμών πριν και μετά το έγκλημα.

Ιδιαίτερη εντύπωση έχει προκαλέσει ένα συγκεκριμένο στιγμιότυπο, στο οποίο ο 39χρονος δράστης εμφανίζεται, αφού έχει ήδη διαπράξει τη στυγερή δολοφονία, να συνομιλεί στο κινητό του, όπως αναφέρει το patris.gr.

Με ποιον μίλησε ο δολοφόνος αμέσως μετά το έγκλημα

Το γεγονός αυτό έχει μπει στο μικροσκόπιο των Αρχών, καθώς εγείρει σοβαρά ερωτήματα για το τι ακολούθησε αμέσως μετά την πράξη του και αν υπήρξε επικοινωνία με τρίτο πρόσωπο και αν υπήρξε τρίτο πρόσωπο, τίθεται το ερώτημα εάν γνώριζε το έγκλημα που μόλις είχε διαπραχθεί. Στο συγκεκριμένο βίντεο, ο 39χρονος φαίνεται αναστατωμένος στην ολιγόλεπτη συνομιλία του.

Την ίδια ώρα, οι συγγενείς της 43χρονης δεν μπορούν να διανοηθούν όσα έχουν συμβεί και αναζητούν απαντήσεις για κάθε λεπτομέρεια, που μπορεί να ρίξει φως στο κίνητρο και στις συνθήκες της δολοφονίας.

Το ερώτημα αν ο δράστης μίλησε σε κάποιον μετά το έγκλημα παραμένει ανοιχτό, με την έρευνα να εστιάζει και στις επικοινωνίες του κινητού του τηλεφώνου, αλλά και σε κάθε πιθανό ψηφιακό ίχνος.

Τραγικές φιγούρες τα 3 παιδιά της Ελευθερίας

Το χωριό Δαφνές «ντύθηκε στα μαύρα» για την κηδεία της, καθώς εκτυλίχθηκαν σκηνές βαθιάς οδύνης στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου, όπου μεταφέρθηκε η σορός της άτυχης γυναίκας. Η κηδεία αποτέλεσε την τελευταία πράξη μιας ανείπωτης τραγωδίας, με την ατμόσφαιρα να είναι αποπνικτική από το βάρος της απώλειας και τη σιωπή των παρευρισκόμενων.

Συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι αποχαιρέτησαν τη Ρίτσα τους, όπως την φώναζαν, σε ένα σκηνικό που θύμιζε αρχαία τραγωδία. Τραγικές φιγούρες ήταν τα τρία της παιδιά, δύο γιοι και η μονάκριβη 15χρονη κόρη της, που αδυνατούσαν να συνειδητοποιήσουν πως η μητέρα τους δεν θα είναι πια δίπλα τους.

Ο ένας από τους γιους της δεν άντεξε τη στιγμή του αποχαιρετισμού και, υποβασταζόμενος, αποχώρησε από τον Ιερό Ναό, συντετριμμένος από τον πόνο.

Η σορός της 43χρονης οδηγήθηκε στην τελευταία της κατοικία μέσα σε κλίμα απόλυτης θλίψης, με τους παρευρισκόμενους να ξεσπούν σε λυγμούς, αδυνατώντας να πιστέψουν την τραγική κατάληξη της ζωής της. Η κοινωνία του χωριού παραμένει συγκλονισμένη, καθώς η απώλεια έχει αφήσει πίσω της ένα τεράστιο κενό.

Τα κομμάτια του παζλ, τα ανοιχτά ζητήματα και ο γρίφος του όπλου

Την ίδια στιγμή, η έρευνα των Αρχών συνεχίζεται σε πολλά επίπεδα. Η υπόθεση δεν έχει ακόμη κλείσει δικονομικά και απαιτείται πλήρης και επίσημη τεκμηρίωση μέσα από την προανακριτική διαδικασία, ώστε να διαμορφωθεί μια ολοκληρωμένη εικόνα και να κλείσει η δικογραφία. Οι αστυνομικοί συλλέγουν σταδιακά νέα στοιχεία, επιχειρώντας να ενώσουν όλα τα κομμάτια του παζλ.

Ένα από τα βασικά ανοιχτά ζητήματα είναι το όπλο του εγκλήματος, το οποίο μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί και αποτελεί κρίσιμο στοιχείο για την εξέλιξη της υπόθεσης, αλλά και το κινητό του θύματος.

Η ανεύρεσή του θεωρείται καθοριστική, καθώς μπορεί να δώσει απαντήσεις για τις ακριβείς συνθήκες της δολοφονίας και να επιβεβαιώσει κρίσιμες πτυχές της έρευνας. Ακόμη όμως και να μην βρεθεί το όπλο, αστυνομικοί εκτιμούν ότι ένα συγκεκριμένο εύρημα και συγκεκριμένα η θήκη του όπλου που βρέθηκε πεταμένη, αλλά και το πακέτο των τσιγάρων, εάν αποδειχτεί ότι ανήκαν στον 39χρονο, τότε θα δοθούν πολλές απαντήσεις από τα εργαστήρια της Αστυνομίας.

Θα μιλήσει το DNA

Στο πλαίσιο των ερευνών, αναμένεται να εξεταστούν και βιολογικά ευρήματα, με τις Αρχές να αναζητούν γενετικό υλικό DNA του 39χρονου στο εσωτερικό του οχήματος, όπου η Ελευθερία άφησε την τελευταία της πνοή.

Παράλληλα, εξετάζεται και το ενδεχόμενο ανίχνευσης γενετικού υλικού στο σώμα της 43χρονης, καθώς και άλλα ευρήματα που ενδέχεται να αποδειχθούν καθοριστικά για την υπόθεση.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται και στην ψηφιακή και επικοινωνιακή δραστηριότητα του δράστη πριν και μετά το έγκλημα. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Αρχές εξετάζουν μηνύματα που είχε αποστείλει ο 39χρονος, μεταξύ των οποίων και ένα που είχε σταλεί πριν από περίπου έναν έως δύο μήνες σε γυναίκα, στο οποίο τής ζητούσε να μην το ανοίξει άμεσα.

Η παραλήπτρια το σεβάστηκε και το άνοιξε μόνο μετά την τραγωδία. Σε αυτό, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 39χρονος φέρεται να εξέφραζε πρόθεση αυτοκτονίας, στοιχείο που θεωρείται σημαντικό για την αποτύπωση της ψυχολογικής του κατάστασης πριν από τα γεγονότα.

Η Ελευθερία Γιακουμάκη, 43 ετών, μητέρα τριών παιδιών, έπεσε νεκρή το πρωί της Κυριακής, όταν δέχτηκε σφαίρα στο κεφάλι από τον 39χρονο πρώην σύντροφό της. Η απώλεια της 43χρονης έχει προκαλέσει κύμα θλίψης αλλά και οργής, καθώς η ζωή της κόπηκε βίαια, μέσα σε ένα γεγονός που αφήνει πίσω του αναπάντητα ερωτήματα και βαθιά τραύματα.

«Μια ποινή ή ένα δώρο»

Σε μια ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η 43χρονη -τον Ιούνιο του 2024- είχε σχεδόν γράψει με προφητικό τρόπο ότι η κάθε γνωριμία στη ζωή μας δεν είναι τυχαία, είναι μια δοκιμή που καταλήγει σε δώρο ή ποινή! Και η ποινή η δική της ήταν η θανατική!

«Δεν υπάρχει καμία τυχαία συνάντηση. Κάθε πρόσωπο στη ζωή μας είναι μια δοκιμή. Μια ποινή ή ένα δώρο!».