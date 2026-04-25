Τη δυνατότητα να διορθώσουν λάθη ή παραλείψεις στις φορολογικές δηλώσεις μέσω της υποβολής τροποποιητικών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ έχουν οι φορολογούμενοι.

Ήδη, οι δηλώσεις που έχουν υποβληθεί ξεπερνούν τα 2,5 εκατ. σε σύνολο περίπου 6,8 εκατ. δηλώσεων που εκτιμάται ότι θα υποβληθούν φέτος με 1 στους 4 φορολογούμενους να καλείται να πληρώσει επιπλέον φόρο για τα εισοδήματα που απέκτησε το 2025.

Οι φορολογικές δηλώσεις

Οι φορολογούμενοι έχουν τη δυνατότητα να διορθώσουν λάθη που πιθανόν έγιναν κατά τη συμπλήρωση της φορολογικής τους δήλωσης ή να συμπληρώσουν κάποιο κωδικό για να δικαιολογήσουν τεκμήρια ξεφουσκώνοντας το φορο-λογαριασμό.

Ειδικότερα, αν ο φορολογούμενος διαπιστώσει, ότι η φορολογική δήλωση που υπέβαλε περιέχει κάποιο λάθος ή παράλειψη σε κάποιο κωδικό χει την ευκαιρία τώρα να υποβάλει τροποποιητική φορολογική δήλωση. Ο φορολογούμενος δεν χρειάζεται, να συμπληρώσει από την αρχή τη δήλωσή του αλλά αρκεί μόνο να τροποποιήσει τα σημεία εκείνα της αρχικά υποβληθείσας δήλωσης στα οποία έχει διαπιστώσει λάθη καθώς επίσης και να προσθέσει δεδομένα εκεί που θεωρεί ότι υπάρχουν παραλείψεις.

Αν ο φορολογούμενος υποβάλλει τροποποιητική φορολογική δήλωση εντός της προθεσμίας υποβολής της αρχικής φορολογικής δήλωσης, δηλαδή έως τις 15 Ιουλίου 2026, τότε και η τροποποιητική φορολογική δήλωση επέχει θέση αρχικής δήλωσης και θεωρείται ότι και οι δύο, αρχική και τροποποιητική έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα. Ο άμεσος προσδιορισμός φόρου που προκύπτει από την τροποποιητική δήλωση υποκαθιστά τον αρχικό άμεσο προσδιορισμό φόρου.

Με την υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης η εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης που έχει γίνει με τα αρχικά δεδομένα, θα ακυρωθεί και θα γίνει νέα εκκαθάριση με τα νέα στοιχεία και ο φόρος θα προσδιοριστεί με βάση τα οριστικά εισοδηματικά ή τεκμαρτά δεδομένα.

Οι δόσεις

Οι φορολογούμενοι με χρεωστικό εκκαθαριστικό έχουν τη δυνατότητα να εξοφλήσουν τον φόρο σε 8 μηνιαίες δόσεις με την πρώτη να καταβάλλεται έως τις 31 Ιουλίου 2026.

Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής το ποσοστό της έκπτωσης ανέρχεται σε 4% εάν η υποβολή της φορολογικής δήλωσης γίνει έως τις 15 Μαΐου, σε 3% εάν η υποβολή της φορολογικής δήλωσης γίνει μέχρι τις 15 Ιουνίου και σε 2% εάν η υποβολή της φορολογικής δήλωσης γίνει μέχρι τις 15 Ιουλίου 2026.

ΠΗΓΗ: ot.gr