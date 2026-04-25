Στην επιβεβαίωση του «προχωρημένου» χαρακτήρα των διμερών σχέσεων και στην ανάδειξη νέων πεδίων οικονομικής και στρατηγικής συνεργασίας προχώρησαν ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, και ο Πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, κατά τις ομιλίες τους στο Ελληνογαλλικό Επιχειρηματικό Φόρουμ.

Στο επίκεντρο της ατζέντας βρέθηκαν η αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής οικονομίας, η ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία και η εμβάθυνση των αμυντικών βιομηχανικών σχέσεων. Κατά την τοποθέτησή του στο Ελληνογαλλικό επιχειρηματικό φόρουμ, ο Γάλλος Πρόεδρος ανέδειξε την ιδιαίτερα θετική πορεία της ελληνικής οικονομίας, χαρακτηρίζοντας την Ελλάδα «μοντέλο οικονομικής προόδου» για τα τελευταία χρόνια.

Παρόλο που αναγνώρισε τη σημαντική άνοδο των επενδύσεων, ο κ. Μακρόν επεσήμανε ότι υπάρχουν ακόμη περιθώρια βελτίωσης, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως «έχουμε δει πρόοδο, αλλά δεν βρισκόμαστε ακόμη στο επίπεδο που θα θέλαμε». Υπογράμμισε την ανάγκη για περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας των γαλλικών επιχειρήσεων, τονίζοντας ότι «πρέπει να κάνουμε περισσότερα, γιατί έχουμε κοινό όραμα και κοινό ρεαλισμό».

Παράλληλα, ο Εμανουέλ Μακρόν εξέφρασε την έντονη υποστήριξή του στη δημιουργία του διαδρόμου IMEC, μιλώντας για μια απόλυτη ευθυγράμμιση των γεωστρατηγικών συμφερόντων των δύο χωρών.

Ανέφερε ότι το όραμα για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανεξαρτησίας περνά μέσα από τη συγκρότηση μιας «συμμαχίας των ανεξάρτητων», με τον άξονα Ινδίας – Μασσαλίας να αποτελεί το επίκεντρο που θα προσφέρει στην Ευρώπη νέα και σημαντικά επενδυτικά σχήματα. Ο Γάλλος Πρόεδρος ολοκλήρωσε τον χαιρετισμό του με τη φράση «Ζήτω η φιλία Ελλάδας και Γαλλίας», επισφραγίζοντας το κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης.

Προς ένα μοντέλο ουσιαστικής συμπαραγωγής και ευρωπαϊκής θωράκισης

Από την πλευρά του, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι οι συζητήσεις των δύο πλευρών καλλιέργησαν το έδαφος για ένα ακόμα πιο «φιλόδοξο κεφάλαιο» στην ελληνογαλλική συμπόρευση. Αναφερόμενος στη συμφωνία στρατηγικής εταιρικής σχέσης, υποστήριξε ότι τα δύο κράτη βρίσκονται σήμερα «πιο κοντά από ποτέ» και χαρακτήρισε το συγκεκριμένο μοντέλο συνεργασίας ως το «πιο προωθημένο σχήμα στρατηγικής σχέσης» που έχει αναπτύξει η Ελλάδα με οποιοδήποτε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο κ. Μητσοτάκης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη μετάβασης από την παραδοσιακή σχέση πωλητή και προμηθευτή σε μια λογική «ουσιαστικής συμπαραγωγής», η οποία θα συνδέσει τα οικοσυστήματα των δύο χωρών σε τομείς αιχμής, όπως η κυβερνοάμυνα και τα μη επανδρωμένα συστήματα. Αναφερόμενος στις τρέχουσες προκλήσεις, υπογράμμισε ότι «η συζήτηση για την ευρωπαϊκή άμυνα δεν είναι πια μια θεωρητική συζήτηση για το μέλλον, αλλά μια άμεση γεωπολιτική αναγκαιότητα», θέτοντας το ζήτημα στην καρδιά της ευρωπαϊκής ατζέντας.

Στο κλείσιμο της παρέμβασής του, ο Πρωθυπουργός έθεσε ως προτεραιότητα τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας και τη δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς ενέργειας, προκειμένου να διατηρηθεί το «γενναιόδωρο κοινωνικό μοντέλο» της ηπείρου.

Στάθηκε ιδιαίτερα στο βάθος των διμερών σχέσεων, σημειώνοντας ότι πίσω από τα επίσημα κείμενα υπάρχουν σχέσεις εκτίμησης και αγάπης μεταξύ των δύο λαών. Απαντώντας στη χθεσινή αναφορά του Γάλλου Προέδρου, ο κ. Μητσοτάκης κατέληξε λέγοντας πως «όπως είπατε χθες ότι η Γαλλία αγαπάει την Ελλάδα, σας διαβεβαιώνω ότι με τον ίδιο τρόπο και η Ελλάδα αγαπά τη Γαλλία».