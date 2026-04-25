Αναστάτωση επικράτησε το πρωί του Σαββάτου (25/04) στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, όταν άνδρας έβγαλε αεροβόλο όπλο σε κατάσταση πανικού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για άνδρα με ψυχιατρικά προβλήματα ο οποίος επιχείρησε να μπει στην ψυχιατρική κλινική. Όταν αυτό δεν κατέστη δυνατό, καθώς το τμήμα ήταν κλειστό, φέρεται να τράβηξε το αεροβόλο απειλώντας τους παρευρισκόμενους στο σημείο.

Αμέσως κλήθηκε η Αστυνομία, που έσπευσε στο νοσοκομείο, με τον άνδρα τελικά να αποχωρεί συνοδεία αστυνομικών. Από το περιστατικό δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

Το MEGA παρουσίασε βίντεο ντοκουμέντο με τις στιγμές που εκτυλίχθηκαν στο νοσοκομείο.