Ο Εμμανουέλ Μακρόν κατά την επίσκεψή του στην Ελλάδα επισκέφτηκε μεταξύ άλλων και τη φρεγάτα Κίμων. Η παρουσία του στην Belharra που αγόρασε η χώρα μας από τη Γαλλία αποτελεί σαφέστατα μια συμβολική κίνηση.

Ο Γάλλος πρόεδρος έκανε μάλιστα ανάρτηση με φωτογραφία από τη φρεγάτα Κίμων. Σε αυτή αναφέρεται στην ιστορία κατασκευής της, αλλά και τη μεγάλη εταιρική σχέση των δύο χωρών.

Αναλυτικά η ανάρτησή του: «Στο κατάστρωμα της φρεγάτας Κίμων. Παραγόμενη στο Λοριάν, αυτή η φρεγάτα άμυνας και επέμβασης που απέκτησε η Ελλάδα δείχνει τη δύναμη της στρατηγικής εταιρικής σχέσης που ενώνει τις δύο χώρες μας και την οποία ανανεώνουμε σήμερα. Η πρόσφατη ανάπτυξη του Κίμων στην Κύπρο δίπλα στο Languedoc δείχνει ότι είμαστε ικανοί να δράσουμε μαζί, στη Μεσόγειο όπως και αλλού, για την ασφάλεια και τη σταθερότητα της Ευρώπης μας, την προστασία των πολιτών και των συμφερόντων μας. Ευρωπαίοι, αξιόπιστοι εταίροι, φίλοι. Καλή πλέυση και καλή θάλασσα στο Κίμων!»