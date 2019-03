Προβλήματα αντιμετωπίζουν το απόγευμα της Τετάρτης οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης Facebook και Instagram σε αρκετές περιοχές της Ευρώπης.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο outage.report, χιλιάδες αναφορές έχουν γίνει την τελευταία ώρα για προβλήματα στο Facebook από χώρες τόσο στην Ευρώπη όσο και στις ΗΠΑ και τον Καναδά.

Facebook is having issues since 12:01 PM EDT. https://t.co/BLSiYCF9KL RT if it’s down for you as well #Facebookdown

— DownDetector (@downdetector) March 13, 2019