Στην κορυφή το Facebook παρά τα σκάνδαλα και τις επικρίσεις σε βάρος του

A 3D printed Facebook logo is placed on broken glass above a printed EU flag in this illustration taken January 28, 2019. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Παρά τη διαδεδομένη διεθνώς εντύπωση ότι το Facebook περνά κρίση, οι αριθμοί δείχνουν το ακριβώς αντίθετο, τόσο όσον αφορά τον αριθμό των χρηστών του όσο και την οικονομική κατάστασή του. Στην πραγματικότητα, ούτε οι χρήστες ούτε οι διαφημιστές και οι διαφημιζόμενοι έχουν εγκαταλείψει -κάθε άλλο- το μεγαλύτερο μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Οι μηνιαίοι χρήστες του Facebook -όσοι το χρησιμοποιούν έστω μία φορά μέσα στο μήνα- έφθασαν τα 2,32 δισεκατομμύρια στο τέταρτο τρίμηνο του 2018, εμφανίζοντας αύξηση 9% σε σχέση με το τελευταίο τρίμηνο του 2017, ενώ οι καθημερινοί χρήστες έφθασαν τα 1,52 δισεκατομμύρια. Επιπλέον, παρά τα σκάνδαλα και τις εναντίον του συνεχείς επικρίσεις, τα οικονομικά αποτελέσματά του Facebook ξεπέρασαν τις προσδοκίες των αναλυτών και των επενδυτών. Τα έσοδά του (σχεδόν όλα από διαφήμιση) στο τέταρτο τετράμηνο του 2018 αυξήθηκαν κατά 30%, φθάνοντας τα 16,9 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ τα κέρδη του διαμορφώθηκαν σε 6,88 δισ. ευρώ ή 2,38 δολάρια ανά μετοχή (έναντι 1,44 δολαρίου ανά μετοχή πριν από ένα χρόνο). Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, σύμφωνα με το πρακτορείο Ρόιτερς, το BBC και τους «Φαϊνάνσιαλ Τάιμς», οι μετοχές του Facebook -οι οποίες είχαν χάσει σχεδόν το ένα τρίτο της αξίας από πέρσι τον Ιούλιο- να κινηθούν εντόνως ανοδικά μετά την ανακοίνωση, κερδίζοντας σχεδόν 12%. Η αύξηση των χρηστών ήταν σημαντική σε μερικές χώρες (ιδίως σε Ινδία, Ινδονησία και Φιλιππίνες), αλλά πολύ πιο μικρή σε άλλες (ΗΠΑ), ενώ στην Ευρώπη, όπου οι μηνιαίοι χρήστες είχαν εμφανίσει μείωση σε δύο διαδοχικά τρίμηνα του 2018, ανέκαμψαν, φθάνοντας στον αριθμό ρεκόρ των 381 εκατομμυρίων στο τελευταίο τρίμηνο του 2018. Σε νέα σημαντική πηγή διαφημιστικών εσόδων εξελίσσεται το Instagram, το οποίο ανήκει στο Facebook, ενώ ο αριθμός εργαζομένων στο Facebook έφθασε τις 35.587 στο τέλος του 2018, αυξημένος κατά 42% σε σχέση με το τέλος του 2017.