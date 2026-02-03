«Αυξημένες θέσεις» σε μετοχές, διατήρηση μετρητών σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, αισιοδοξία για την παγκόσμια ανάπτυξη και τα εταιρικά κέρδη, αλλά και φόβους σχετικά με τις γεωπολιτικές συγκρούσεις και τις αποτιμήσεις των τεχνολογικών κολοσσών της ΤΝ διατηρούν οι επαγγελματίες των αγορών, σύμφωνα με την παγκόσμια έρευνα Ιανουαρίου της Bank of America μεταξύ 196 fund managers, με συνολικά υπό διαχείριση κεφάλαια 575 δισ. δολ.

Ειδικότερα, οι προσδοκίες των επαγγελματιών της αγοράς για την παγκόσμια ανάπτυξη βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο του 2021, ενώ τα επίπεδα των μετρητών κυμαίνονται στο ιστορικό χαμηλό του 3,2% των χαρτοφυλακίων τους, την ώρα που οι στρατηγικές προστασίας έναντι μίας διόρθωσης των μετοχών κυμαίνονται στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο του 2018.

Ο δείκτης «Bull & Bear Indicator» της BofA κυμαίνεται στο 9,4, υποδηλώνοντας ότι οι διαχειριστές διατηρούν «υπερ-bull» θέσεις στα χαρτοφυλάκιά τους, με αποτέλεσμα η ανάγκη της αύξησης των στρατηγικών αντιστάθμισης κινδύνου και των θέσεων σε «ασφαλή καταφύγια» να θεωρείται αναγκαία.

Η προσέγγιση

Συνολικά οι διαχειριστές διατηρούν κυρίως «αυξημένες θέσεις» (overweight) στις παγκόσμιες μετοχές, στις μετοχές των αναδυομένων αγορών και στις τράπεζες και «μειωμένες θέσεις» (underweight) κυρίως στις ομολογιακές αγορές, στα βασικά αγαθά και στην ενέργεια.

Η contrarian προσέγγιση (αντίθετη από την τάση) προκρίνει ανοδικές (long) θέσεις σε μετρητά, ομόλογα, Ηνωμένο Βασίλειο, καταναλωτικά αγαθά πρώτης ανάγκης, ενέργεια και πτωτικές (short) θέσεις σε εμπορεύματα, μετοχές, αναδυόμενες αγορές, τράπεζες, φαρμακευτικά.

Το 38% των fund managers αναμένει ισχυρότερη ανάπτυξη για την παγκόσμια οικονομία, την ώρα που το σενάριο της «ύφεσης» ψηφίζεται μόλις από 9% των επαγγελματιών της αγοράς, το χαμηλότερο ποσοστό από τον Ιανουάριο του 2022. Το «no landing» (ανάπτυξη χωρίς επιβράδυνση) αποτελεί το βασικό σενάριο και ψηφίζεται από το 49% των διαχειριστών, έναντι του 44% που «βλέπουν» ήπια επιβράδυνση («soft landing») και 5% απότομη επιβράδυνση («hard landing»).

Εταιρικά κέρδη

Το καθαρό 44% αναμένει επίσης βελτίωση των παγκόσμιων εταιρικών κερδών τους επόμενους 12 μήνες, το 66% «βλέπει» θετικές τις συνθήκες ρευστότητας της αγοράς, απόρροια των μειώσεων των παγκόσμιων επιτοκίων τα τελευταία δύο χρόνια, ενώ το 48% των διαχειριστών δεν έχουν λάβει καμία μορφή προστασίας έναντι μιας απότομης πτώσης στις χρηματιστηριακές αγορές, το υψηλότερο ποσοστό από τον Ιανουάριο του 2018.

Οι μεγαλύτεροι κίνδυνοι για τις αγορές το επόμενο 12μηνο θεωρούνται με ποσοστό 28% οι γεωπολιτικές συγκρούσεις, με 27% μία «φούσκα στην Τεχνητή Νοημοσύνη» και με 19% μία απότομη άνοδος των αποδόσεων των ομολόγων. Στην ερώτηση σχετικά με από πού θα μπορούσε να προέλθει ένα ενδεχόμενο πιστωτικό γεγονός, το 39% απάντησε από τα Private Equity (Ιδιωτικά Κεφάλαια) και τα Private Credit (Ιδιωτική Πίστωση) και το 35% από τις κεφαλαιακές δαπάνες, απόρροια της ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης.

Στην Αθήνα

Την ίδια ώρα, συνεχή υψηλά 16 και πλέον ετών με εκτίναξη των συναλλαγών καταγράφει το Χρηματιστήριο της Αθήνας, καθώς ισχυρά θεσμικά χαρτοφυλάκια προχωρούν σε αναδιαρθρώσεις χαρτοφυλακίων μετά και την αιφνιδιαστική απόφαση της MSCI, του μεγαλύτερου παρόχου δεικτών που ακολουθεί, και 70% των funds παγκοσμίως, να κινήσει τις διαδικασίες για πιθανή αναβάθμιση του ΧΑ (θεωρείται δεδομένη από την αγορά) στην κατηγορία των ανεπτυγμένων αγορών κατά την αναδιάρθρωση των δεικτών της την τελευταία Παρασκευή του Αυγούστου (η σχετική απόφαση θα ανακοινωθεί έως τα τέλη Μαρτίου).

Παράλληλα, καθώς, πέρα από την MSCI, η FTSE Russell αναβαθμίζει το ΧΑ στις 21 Σεπτεμβρίου, ενώ και η S&Ρ Dow Jones και πιθανώς μετά από απόφαση τον Απρίλιο και η STOXX αναβαθμίζουν την ελληνική αγορά τον Σεπτέμβριο, μεσοπρόθεσμα, η μεταβλητότητα της αγοράς αναμένεται να αυξηθεί.

Οι ροές κεφαλαίων

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις επενδυτικών τραπεζών, όπως π.χ. η Morgan Stanley, η Goldman Sachs, η HSBC, η JP Morgan κ.ά., οι ακαθάριστες ροές με βάση τους δείκτες του συνόλου των παροχών θα ξεπεράσουν τα 15 δισ. ευρώ, ενώ οι καθαρές ροές κεφαλαίων από τα passive funds, που παρακολουθούν παθητικά τους δείκτες, θα είναι αρνητικές κατά 320-600 εκατ. ευρώ.

Με βάση την πρακτική που χρησιμοποιούν συνήθως οι διαχειριστές, κάτι λιγότερο από τις μισές κινήσεις τους γίνονται πριν και μετά τις ημερομηνίες αναβάθμισης και περισσότερο από τις μισές την ημέρα της αναβάθμισης. Η Goldman Sachs αναμένει πάντως καθαρές εισροές $120 εκατ. για την Εθνική, $95 εκατ. για τη Eurobank, $80 εκατ. για την Alpha Bank, $28 εκατ. για τον ΟΠΑΠ, $27 εκατ. για τη Metlen, $17 εκατ. για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ενώ οριακά θετικές εμφανίζονται και οι καθαρές ροές για τις μετοχές των Titan, Motor Oil και ΔΑΑ.

Ανησυχίες

Καθώς η ελληνική αγορά θα έχει πολύ μικρό βάρος στον ευρωπαϊκό δείκτη MSCI Europe (0,37%-0,39%) και σχεδόν αμελητέο (0,06%-0,074%) στον παγκόσμιο δείκτη MSCI World, ορισμένοι αναλυτές φοβούνται μήπως τελικά μακροπρόθεσμα το ελληνικό χρηματιστήριο βρεθεί στο περιθώριο των συναλλαγών.

Από την άλλη πλευρά, πιο σημαντικό είναι πώς θα κινηθούν μεσοπρόθεσμα τα active funds, τα θεσμικά χαρτοφυλάκια με ενεργητική διαχείριση τα οποία διαθέτουν και πολλαπλάσια κεφάλαια, δεδομένου μάλιστα πως η μετάβαση της ελληνικής αγοράς από μια βάση επενδυτών αναδυόμενων αγορών – όπου τοποθετούνται με κριτήριο τη χώρα – σε μια βάση επενδυτών – όπου κυριαρχεί περισσότερο ο κλαδικός διαχωρισμός – αλλάζει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο θα «διαβάζεται» πλέον η Ελλάδα.

Η αναβάθμιση

Η Bank of America εκτιμά πάντως πως η αναβάθμιση του ελληνικού χρηματιστηρίου, παρά τις ενδεχόμενες βραχυχρόνιες αναταράξεις, αποτελεί μακροπρόθεσμα θετική εξέλιξη, βελτιώνοντας τη ρευστότητα και την ορατότητα των ελληνικών μετοχών. Παράλληλα, η ενσωμάτωση του ελληνικού χρηματιστηρίου στο οικοσύστημα της Euronext μπορεί να μεταβάλει και το ποιοτικό προφίλ της αγοράς, βελτιώνοντας τη ρευστότητα και την πρόσβαση σε διεθνή επενδυτικά κεφάλαια, ενώ παρά την άνοδο από το 26% το 2016 στο 57% το 2025 και στο 61% σήμερα, ο δείκτης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς ως το ΑΕΠ παραμένει ακόμη χαμηλότερα των ευρωπαϊκών αγορών που σε μέσα επίπεδα κινείται στο 85%.

Το ράλι των τιμών των ελληνικών μετοχών μπορεί πάντως να οδηγήσει την ένταξη περισσότερων εταιρειών στους δείκτες αναφοράς των παροχών, προσελκύοντας πρόσθετα κεφάλαια, με αποτέλεσμα αρκετοί επενδυτές να έχουν πλέον το βλέμμα τους στις διεθνείς αγορές, καθώς μία παγκόσμια πτώση των τιμών θα μπορούσε να μεταβάλει τα δεδομένα.

Οι εκλογές στις ΗΠΑ

Για τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ, το 60% των Fund managers «βλέπει» μια Δημοκρατική Βουλή και μια Ρεπουμπλικανική Γερουσία.

Μόλις 14% «ποντάρουν» στο «blue wave» (μπλε κύμα), σε σενάριο δηλαδή Δημοκρατική Βουλή και Δημοκρατική Γερουσία, έναντι 16% που «ποντάρουν» στο «Red wave», σενάριο με διατήρηση της πλειοψηφίας τόσο στη Βουλή όσο και στη Γερουσία από τους Ρεπουμπλικανούς. Υστερα από πολλούς μήνες, η στρατηγική των «ανοδικών» θέσεων στους αμερικανικούς κολοσσούς τεχνολογίας («Long Magnificent 7») έχασε την πρώτη θέση ως η πιο δημοφιλής συναλλαγή των επενδυτών (από το 54% τον Δεκέμβριο μειώθηκε στο 27% τον Ιανουάριο), καθώς στην πρώτη θέση με 51% (από 29% τον Δεκέμβριο) βρέθηκαν οι ανοδικές (long) στον χρυσό, παρά το γεγονός ότι το 45% των διαχειριστών θεωρεί πως μετά το ράλι βρίσκεται πλέον σε υπερτιμημένα επίπεδα.