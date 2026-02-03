Η φοροδιαφυγή, που για δεκαετίες αποτελούσε τη δομική παθογένεια της ελληνικής οικονομίας και έναν από τους βασικούς πυροκροτητές της κρίσης χρέους του 2010, μετατρέπεται πλέον σε πεδίο αξιοσημείωτων επιτυχιών.

Σύμφωνα με εκτενές δημοσίευμα της γερμανικής Handelsblatt, η Ελλάδα δεν είναι πια ο «ασθενής» της Ευρώπης, αλλά μια χώρα που πρωτοπορεί στην καταπολέμηση της παραοικονομίας μέσω του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Το «μέρισμα» της Ψηφιοποίησης

Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, μιλώντας στη γερμανική εφημερίδα, ξεκαθάρισε πως η χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ) αποτελεί το «κλειδί» για τη νέα εποχή.

«Μόνο τα τελευταία δύο χρόνια ανακτήσαμε 3,9 δισεκατομμύρια ευρώ μέσω μέτρων κατά της φοροδιαφυγής. Πρόκειται για ένα “μέρισμα” που επιστρέφουμε στους πολίτες με τη μορφή φοροελαφρύνσεων», τόνισε ο κ. Πιερρακάκης.

Η πρόοδος αποτυπώνεται ανάγλυφα στα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το κενό ΦΠΑ: Από το ιλιγγιώδες 34% το 2017, η Ελλάδα κατάφερε να το περιορίσει στο 9% το 2024, σημειώνοντας μια από τις μεγαλύτερες μειώσεις στην Ε.Ε.

Το τέλος του τραπεζικού απορρήτου

Η «ψηφιακή επίθεση» του Υπουργείου Οικονομικών εισέρχεται στην πιο κρίσιμη φάση της. Με την καθιέρωση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης και τη διασύνδεση των συστημάτων, η φορολογική διοίκηση αποκτά πλέον πρόσβαση σε πραγματικό χρόνο σε κάθε είδους τραπεζική συναλλαγή.

Real-time παρακολούθηση: Από τον Ιούνιο, η ΑΑΔΕ θα ελέγχει ζωντανά καταθέσεις, αναλήψεις και πληρωμές με κάρτες.

Αλγόριθμοι Μηχανικής Μάθησης: Ειδικά μοντέλα θα σαρώνουν τεράστιους όγκους δεδομένων για τον εντοπισμό ανωμαλιών και τη δημιουργία προφίλ κινδύνου.

Social Media & Δορυφόροι: Το «κυνήγι» επεκτείνεται από τον έλεγχο δορυφορικών εικόνων για αδήλωτες πισίνες, μέχρι το TikTok και το Instagram, όπου ο πολυτελής βίος που δεν δικαιολογείται από το δηλωμένο εισόδημα μπαίνει στο στόχαστρο των αρχών.

Από το gov.gr στο Eurogroup

Η πορεία του Κυριάκου Πιερρακάκη, από τον σχεδιασμό του gov.gr το 2019 μέχρι την ανάληψη του Υπουργείου Οικονομικών το 2025 και την πρόσφατη εκλογή του στην προεδρία του Eurogroup, αντανακλά τη στρατηγική επιλογή της κυβέρνησης Μητσοτάκη για πλήρη ψηφιοποίηση του κράτους.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα της νέας μεθοδολογίας είναι η πρόσφατη αποκάλυψη ενός «coach γνωριμιών», ο οποίος μέσω TikTok παρέδιδε σεμινάρια χωρίς να εκδίδει αποδείξεις. Με τη χρήση αλγορίθμων και τη διενέργεια «μυστικών» ελέγχων, η ΑΑΔΕ εντόπισε φοροδιαφυγή ύψους 300.000 ευρώ.

Το ελληνικό μοντέλο ως πρότυπο

Για τον κ. Πιερρακάκη, το ελληνικό παράδειγμα αποτελεί «οδικό χάρτη» για ολόκληρη την Ευρώπη. Όπως σημειώνει, ένα σύστημα που καταγράφει την οικονομική πραγματικότητα σε πραγματικό χρόνο δεν είναι μόνο πιο αποτελεσματικό, αλλά και κοινωνικά πιο δίκαιο, καθώς εξασφαλίζει την ισονομία και μειώνει τα βάρη για τους συνεπείς φορολογούμενους.