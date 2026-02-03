Εντείνονται οι πιέσεις προς τις Βρυξέλλες για την άρση των εμποδίων ώστε ο Κάθετος Διάδρομος να ενεργοποιηθεί και να αποτελέσει την πύλη εισόδου του αμερικανικού LNG.

Μετά τον πρόεδρο και CEO του Ομίλου AKTOR Αλέξανδρο Εξάρχου και την πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκιλφόιλ, τη σκυτάλη πήρε ο Σταύρος Παπασταύρου. Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας με άρθρο του στο περιοδικό Foreign Policy παρεμβαίνει και υπό το θεσμικό του ρόλο απευθύνει τρεις προτάσεις για τη λειτουργία του δικτύου των αγωγών μεταφοράς φυσικού αερίου των χωρών Ελλάδας, Βουλγαρίας, Ρουμανίας, Μολδαβίας και Ουκρανίας ώστε να αποκτήσει τα χαρακτηριστικά ενεργειακής πύλης για την Ανατολική Ευρώπη.

Ο πρωταγωνιστικός ρόλος της Ελλάδας

Ο Σταύρος Παπασταύρου αρθρογράφησε στο Foreign Policy κείμενο με τίτλο: «Η διατλαντική ενεργειακή σχέση είναι ισχυρότερη από ποτέ – Πώς θα καταστήσουμε τους ενεργειακούς δεσμούς ΗΠΑ-Ευρώπης ακόμη πιο ανθεκτικούς».

Ο ίδιος τονίζει τον πρωταγωνιστικό ρόλο που παίζει η Ελλάδα στη νέα γεωπολιτική σκακιέρα, τη σημασία της ενέργειας και του Κάθετου Διαδρόμου, αλλά και τον ενεργειακό ρεαλισμό που προωθεί η κυβέρνηση.

Μέσα από το άρθρο του αναλύει την κυβερνητική πολιτική πάνω στην ενέργεια.

Ο Κάθετος Διάδρομος και τα τρία μηνύματα

Ιδιαίτερη, όμως βαρύτητα αποκτά η παρέμβαση του Έλληνα υπουργού για την ενεργοποίηση του Κάθετου Διαδρόμου. Ο ίδιος έχοντας προηγηθεί οι αποτυχημένες δημοπρασίες για τη μεταφορά ποσοτήτων φυσικού αερίου κι ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση με Κανονισμό απαγορεύει την εισαγωγή ρωσικού αερίου από το 2027 απευθύνει 2+1 μηνύματα προς Βρυξέλλες και Ουάσιγκτον ώστε να ενισχυθεί το εμπόριο LNG μεταξύ Ε.Ε. και ΗΠΑ αλλά και να γίνουν οι απαραίτητες παρεμβάσεις ώστε ο Κάθετος Διάδρομος να καταστεί λειτουργικός:

«Συνολικά, αυτές οι εξελίξεις υπογραμμίζουν την ανάγκη να μετατραπεί γρήγορα η διατλαντική ενεργειακή συνεργασία από κοινή πρόθεση σε απτά αποτελέσματα», αναφέρει ο υπουργός και κάνει τις ακόλουθες προτάσεις:

«Πρώτον, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ πρέπει να επενδύσουν αποφασιστικά σε υποδομές ΥΦΑ, συμπεριλαμβανομένης πρόσθετης δυναμικότητας επαναεριοποίησης και αποθήκευσης. Αυτές οι επενδύσεις είναι απαραίτητες και χρειάζονται με γρήγορο ρυθμό», σημειώνει καλώντας ουσιαστικά τις Βρυξέλλες να στηρίξουν τις υποδομές LNG.

«Δεύτερον, τα κράτη μέλη της ΕΕ και οι περιφερειακοί εταίροι θα πρέπει να εμβαθύνουν τη συμμετοχή τους σε περιφερειακούς διαδρόμους, συμπεριλαμβανομένων διευρυμένων μνημονίων κατανόησης για τον Κάθετο Διάδρομο και επιταχυνόμενης αδειοδότησης για διασυνδέσεις, κάτι που συνεπάγεται την απλοποίηση των περιβαλλοντικών και κανονιστικών εγκρίσεων, τη συντόμευση των χρονοδιαγραμμάτων για τις διασυνοριακές υποδομές και την εναρμόνιση των τεχνικών προτύπων, ώστε να επιτραπεί στα έργα να μεταβούν από τον σχεδιασμό στην κατασκευή χωρίς καθυστέρηση», υπογραμμίζει ο υπουργός απευθύνοντας τη δεύτερη πρόταση – παρέμβαση προς τις Βρυξέλλες αλλά και τις χώρες μέλη της Ε.Ε.

«Τρίτον, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού πρέπει να υποστηρίξουν μια ισχυρότερη οικονομική ολοκλήρωση μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης, θεσμοθετώντας τη συνεργασία στο εμπόριο LNG, τις αλυσίδες αξίας υδρογόνου, την ανθεκτικότητα του δικτύου και την ευθυγράμμιση των κανονιστικών ρυθμίσεων. Αυτά τα βήματα θα παράσχουν στις αγορές τα μακροπρόθεσμα μηνύματα που χρειάζονται για την κινητοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων», καταλήγει ο Σταύρος Παπασταύρου προτείνοντας ουσιαστικά τη στενότερη συνεργασία Βρυξελλών – Ουάσιγκτον με αιχμή το LNG.

Πηγή: ot.gr